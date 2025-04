Una labor ingente para un cambio a la imagen de la isla desde el aire

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Lunes, 7 de abril 2025, 19:39 Comenta Compartir

Cuando Mónica, Lorena, Teresa y Emilio llegaron por primera vez a los invernaderos abandonados que tenían que limpiar solo pensaron en una cosa: dar media vuelta y huir. El panorama era tan desolador y el trabajo tan ingente que no creyeron ser capaces de cumplir con lo que le pedían. No sabían por dónde empezar. Pero no solo pudieron, sino que junto a sus compañeros del plan de empleo subvencionado por el Cabildo e impulsado por la Mancomunidad del Sureste, triplicaron las hectáreas que tenían previsto adecentar en casi un año entre el aeropuerto y la zona turística, pasando de las 30 iniciales a más de 90.

Ahora, cuando ya ha terminado la iniciativa, se sienten orgullosos de su labor, no solo por haber superado las expectativas, sino por haber contribuido a cambiar radicalmente la imagen de abandono que no solo ven los grancanarios que circulan por la GC-1, sino los turistas que llegan en avión a la isla.

Estos desempleados de difícil inserción laboral, un total de 86 personas, de los cuales 75 eran peones y 8 capataces agrícolas, lograron retirar 722.660 kilos de residuos, entre los que destacan alambres y metales (226.820), madera (132.080), malla blanca (150.250), malla negra (14.220), mangueras de riego (31.370), hilo bayco (31.090) y basura sin clasificar (136.830) procedentes de actividades agrícolas. En total eliminaron una decena de invernaderos abandonados.

Ellos han sido los verdaderos artífices del éxito de esta propuesta que se puso en marcha en 2024 con una subvención de 1,8 millones de euros de la Consejería de Empleo del Cabildo, a lo que se sumaron otros casi 200.000 de la Mancomunidad, lo que hicieron dos millones de euros. La intención es empezar el próximo mes el segundo plan para adecentar al menos otras 50 hectáreas más.

El vídeo del antes y el después

Los resultados son más que evidentes y este lunes se presentó un vídeo que resume el trabajo que se llevó a cabo con imágenes que muestran el antes y el después de las zonas intervenidas. En concreto, Arinaga, Las Rosas, La Laguna, Bocacangrego y Vargas, en el municipio de Agüimes, y Bahía de Formas en Santa Lucía de Tirajana. Además, los integrantes del plan de empleo recibieron sus diplomas acompañados de los tres alcaldes de la Mancomunidad, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Empleo, Juan Díaz.

Morales, destacó las bondades de esta iniciativa, no solo por dar formación a desempleados para que puedan tener un futuro laboral, sino por restaurar la imagen del paisaje y por evitar que esos residuos lleguen al mar y contaminen el medio ambiente de microplásticos. En este sentido puso de ejemplo lo que sucedió el pasado mes en Telde con la DANA. Sostuvo que si la lluvia hubiese sido un poco más intensa de lo que fue, las consecuencias hubiesen sido una desgracia ya que la basura arrastrada provocó un tapón en su camino hacia la costa. Asimismo destacó que ha sido uno de los planes de empleo en los que más se ha visto su efectividad.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Santa Lucía, Francisco García, explicó que el trabajo coordinado entre las diferentes administraciones da sus frutos y subrayó que estas inversiones son claves para «mejorar la sostenibilidad y la imagen de nuestros municipios».

En mayo empieza el segundo con la vista puesta en un tercero

El próximo mes de mayo tiene previsto arrancar el segundo plan de empleo para la limpieza de otras 50 hectáreas en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. En este momento la Mancomunidad está seleccionando los terrenos que se presentaron a la convocatoria, que en esta ocasión permitirá contratar a 83 parados: 73 peones, siete capataces agrícolas, dos auxiliares administrativos y un director con una partida de 1.807.983 euros.

A diferencia de la iniciativa anterior, se escogerán tres lugares de actuación que se ejecutarán a la vez en los tres municipios de la Mancomunidad. Además, con la intención de favorecer la participación de los pequeños propietarios, se limitará la superficie máxima de intervención a un total de cinco hectáreas, teniendo preferencia aquellos terrenos de las parcelas de menor superficie.

El objetivo, según expresó el consejero de Empleo, Juan Díaz, es poder realizar el tercer plan de empleo en 2026 y públicamente le pidió incluir esta partida en los presupuestos al presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante el acto. Con este, se lograría restaurar casi por completo la deteriorada imagen del sureste.