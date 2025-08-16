Benji, un policía de Ingenio con mucho olfato El pastor belga malinois ayuda a los agentes en la búsqueda de sustancias estupefacientes con la guía de su adiestrador, Rayco Sarmiento, y una destreza implacable que ha permitido realizar 89 incautaciones en lo que va de año

Cristina González Oliva Ingenio Sábado, 16 de agosto 2025, 20:23

Benji es capaz de detectar sustancias estupefacientes en cualquier sitio que esté escondida. Nada se le escapa a este pastor belga malinois, de seis años y medio, cada vez que su adiestrador y guía, Rayco Sarmiento, le da la orden de buscar. Sabe que si encuentra, tendrá como recompensa un rato de juego con su mordedor, así que se esmera. Es la estrella de la Unidad Canina de la Policía Local de Ingenio y un agente más del cuerpo, que con su ayuda ha permitido reducir la venta y menudeo en el municipio, especialmente en la zona de El Carrizal.

Con él, los agentes recorren los parques y espacios públicos, y es infalible. Su olfato detecta exactamente en qué parte del cuerpo ha escondido droga una persona, con una fiabilidad absoluta mediante el método lapa, es decir, que pega su hocico en el punto preciso. Todo ello, fruto del adiestramiento, incluso con maniquíes de hombres y mujeres, para reforzar las zonas más habituales según el género.

Este perro de 32 kilogramos de peso ha heredado de su padre, Pool, uno de los mejores perros detectores de drogas de la Policía Nacional, un olfato exquisito que le permite distinguir varios tipos de droga, entre ellas marihuana y cocaína, y ya ha iniciado el adiestramiento de crack y heroína. Gracias a él, en lo que va de año se han hecho un total de 89 incautaciones.

En una de las últimas operaciones en la plaza de Santa Domingo, detectó sustancias para el consumo escondidas en el cuerpo de tres de las cinco personas que estaban en un parque, en una zona infantil, que agrava la infracción.

Su destreza también permite distinguir si un conductor ha manipulado droga aunque no la lleve consigo y pueda estar conduciendo bajo sus efectos. De esta forma, si Benji 'marca', le hacen el test. Hasta ahora ha tenido una fiabilidad del 100%, ya que a todos los que señaló dieron positivo.

Refuerzo de la seguridad

Incluso hace un mes, paseando con él por las calles de El Carrizal y sin que nadie le diera la orden de buscar, se quedó junto a coche estacionado en la calle Carlos V, que tras inspeccionarlo al llegar su propietario, descubrieron que llevaba una caja con hachís con una cantidad superior al límite para el consumo propio. Este tipo de acciones, explica Sarmiento, se denomina desobediencia reactiva, que es buscada, ya que lo hace por 'motus propio' ante el estímulo sin tener una orden expresa. Gracias a él, el conductor fue investigado por un delito contra la salud pública.

Este tipo de acciones forman parte de un refuerzo de la seguridad ciudadana que se implementó hace unos meses a petición de los comerciantes por el incremento de los delitos. En este sentido, el concejal Rayco Padilla especifica que «para este grupo de gobierno es una prioridad la seguridad y es por ello que con el jefe de Policía hemos diseñado unos dispositivos que están dando sus frutos». Y es que Benji forma parte de diversos operativos, detectando sustancias estupefacientes en personas, vehículos particulares y en los destinados al servicio público, como guaguas.

Al margen de estos dispositivos, Benji también ha formado parte de la intervención en la 'Operación Amade', en donde se produjo la detención de dos personas por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de una menor en Gran Canaria y contra la salud pública. Asimismo, ofrece apoyo en las diferentes fiestas del municipio realizando filtros de entrada para evitar el consumo de droga.

Por otro lado, su trabajo también consiste en exhibiciones y en la participación de charlas orientadas a la prevención en colegios e institutos, así como en diferentes campus de verano. También ha acudido a mostrar su destreza al centro ocupacional de Ingenio y a eventos como la Gran Feria de las Mascotas o las Jornadas de Seguridad y Emergencias. Y además, sigue formándose.

Pese a que tiene tareas, su guía especifica que no se considera que sea un trabajo, ya que este tipo de perros son felices porque la mayor parte del tiempo están con su guía, incluso en la calle, y no en un casa solos, y lo que hacen realmente es un juego.

Temas

Perros

Policía

Ingenio

Seguridad

Búsqueda