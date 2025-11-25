Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan» El mítico bar pondrá punto y final a su actividad el próximo domingo, tras ser durante 33 años, con Pepe Jiménez al mando, el espacio de encuentro de los vecinos y visitantes de la villa marinera

Agaete llora el cierre del Bar El Perola. «¿Quién nos llamará ahora gilipollas?», se preguntan muchos de los clientes que frecuentaban este local a diario y que no podrán seguir viendo cómo Pepe Jiménez, conocido como el Perola, se refería a ellos de manera cariñosa día tras día. El 30 de mayo de 1992 fue cuando abrió sus puertas por primera vez y ahora, tras 33 años al servicio del pueblo de Agaete, cerrará para siempre el Bar El Perola.

«Las piernas ya no me dan». Esa es la principal razón por la que Pepe, a sus 58 años de edad, bajará la persiana de su negocio el próximo domingo 30 de noviembre, día donde se le realizará un emotivo homenaje para poner en valor los años de esfuerzo y sacrificio al frente de su negocio ubicado en la plaza de la Constitución, justo enfrente de la iglesia de la Concepción. «Los sobrinos de la dueña del local me vinieron a buscar para que cogiera el bar y decidí comenzar», relata Pepe, quien llevaba doce años vendiendo lotería y optó por iniciar su camino en el sector de la restauración.

Pepe es de esas personas que aunque trate a la gente con desprecio, siempre desde una perspectiva irónica, es tremendamente difícil tenerle tan siquiera un ápice de odio. Basta con tan solo haber entrado alguna vez al bar El Perola a pedirle algo de beber o de comer, o hablar cinco minutos con él para entender el porqué es uno de los vecinos más queridos de Agaete.

Para muchas personas el escuchar hablar del bar El Perola es sinónimo de buena comida, de pedir una cerveza y que inmediatamente Pepe tirase un puñado de manises con desgana en la barra para acompañarla, de contar con música en directo durante muchos de los días o de un espacio donde los vecinos de Agaete se encontraban para pasar un buen rato. Con el lema 'el único bar del mundo donde el cliente nunca tiene la razón' hacía reír a todo aquel que se encontraba con el cartel de bruces al acceder al local.

Cuando hizo público que el bar El Perola echaba el cierre para siempre «recibí una infinidad de mensajes de cariño, ya no solo de Agaete, sino también de mucha gente de todas partes de la isla», detalla emocionado. El pasado domingo tuvo la visita inesperada del conocido verseador canario Yeray Rodríguez, quien junto a más personas cogieron algunos instrumentos y armonizaron la tarde al ritmo de parrandas para ir despidiendo poco a poco el famoso bar de Agaete, mientras Pepe seguía sirviendo tapas y cervezas, conteniéndose como podía las lágrimas de emoción.

«El plato que siempre más me ha pedido la gente son las papas con berberechos», subraya el dueño del bar El Perola. Una de sus señas de identidad es que durante los 33 años en los que el bar se ha mantenido abierto la carta siempre ha sido la misma. Apenas diez platos que mantienen, casi en su totalidad, los mismo precios que les pusiera Pepe cuando abrió el local.

Durante todos estos años son muchas las personas que le han ayudado y apoyado, pero a quien más les agradece que siempre hayan estado a su lado es a su familia. Pepe cuenta que «muchas veces bajaba y ya mi padre tenía todo preparado para abrir el bar». Sus hermanos trabajaban en otros oficios durante la semana, pero siempre reservaban el fin de semana para ir a echarle una mano a Pepe en el negocio y coordinarse para sacar adelante la gran demanda de comensales que llegaban ya no solo de la isla, sino también de otras partes de Canarias.

Todo el mundo conoce a Pepe el 'Perola' en Agaete, pero pocas son las personas que saben de dónde viene ese mote. «Una vez mi hermano me mandó a coger una perola y como no sabía lo que era, a partir de ahí todo el mundo empezó a llamarme así», explica el dueño del mítico bar. De ahí también el nombre que le dio al local.

Tras toda una vida de esfuerzo y sacrificio, en la que ha pasado por momentos complicados, aunque han abundado más los prósperos, Pepe se pondrá por última vez tras la barra el próximo domingo y servirá las últimas cervezas y tapas para despedir, como se merece, a uno de los locales más míticos de Agaete.

