Julio de récord: el mes más cálido desde que hay registros

A falta de 4 días para echar el cierre al mes de julio, el consenso científico es claro y contundente: «Julio será el mes más caluroso desde que hay registros». Es la afirmación que este jueves realiza el departamento de cambio climático de Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (WMO por sus siglas en inglés). Una alerta que no viene sola: «Puede que sea el julio más fresco de los próximos años», aseguran expertos consultados por este periódico.

«Esta es la dura realidad del cambio climático y, además, un anticipo del futuro», apostilla Petteri Taalas, secretario general de la WMO. «Es poco probable que el récord de julio permanezca aislado este año, los pronósticos estacionales de Copernicus indican que es probable que las temperaturas en áreas terrestres estén muy por encima del promedio, superando el percentil 80 de la climatología para la época del año», apunta Carlo Buontempo, Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

Ampliar Calor en Murcia. Archivo

En España, a falta de la confirmación oficial que se conocerá este viernes, «es posible que acabe como uno de los cinco más cálidos en España desde que hay registros», adelantan fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología a este periódico. «Estos últimos días han descendido las temperaturas, pero hasta el 17 era el tercer mes más cálido de la serie histórica sólo por detrás de 2022 y 2015, con una temperatura que se situaba 1,8 ºC por encima de lo normal», añaden.

Calor sin tregua

A pesar del respiro vivido en España, las altas temperaturas han sido una constante en la península ibérica y también en el resto del planeta. Caronte, uno de los últimos anticiclones que pasó por encima del Viejo Continente, elevó el mercurio de los termómetros hasta los 47 grados en Italia, 40 grados en Francia y 45 grados en España. «Estas olas de calor son prácticamente imposibles sin el cambio climático», alertó el pasado martes el World Weather Attribution (WWA).

6 de julio es el día más caluroso desde que hay registros

Unas cifras que se repitieron en Estados Unidos, México y en China donde se registraron 52,5 grados. Así, el valor medio de la temperatura del aire, según datos de ERA5, se ha disparado hasta valores nunca vistos. «Las primeras tres semanas de julio han sido el periodo de tres semanas más caluroso registrado», apuntan en un comunicado conjunto Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial.

«Las temperaturas récord son parte de la tendencia de aumentos drásticos en las temperaturas globales. Las emisiones antropogénicas son, en última instancia, el principal impulsor de estas temperaturas en aumento», advierte Buontempo. La información recopilada por ERA5 marca el 6 de julio como el día más caluroso desde que hay registros con una media de 17,08 grados.

«Los datos de julio, hasta ahora, están por encima de todos los registros anotados hasta la fecha», afirma Karsten Haustein, climatólogo de la Universidad de Leipzig (Alemania). El pasado 6 de julio supera por apenas 0,01 grados el día de San Fermín (7 de julio) y tan solo por 0,02 grados el 5 de julio. Y así completan la tabla de 30 días más calurosos de la historia las 21 primeras jornadas de este mes. «Todos los días desde el 3 de julio han sido más calurosos que el récord anterior de 16,80 grados del 13 de agosto de 2016», advierten los expertos de la OMM.

Con estos números, hasta el 23 de julio, la temperatura global de julio se queda en los 16,95 grados, «muy por encima de los 16,63 grados de julio de 2019», informan Copernicus y la OMM. «Lo que queda de mes lo confirmará como el julio más cálido y también como el periodo más caluroso registrado», afirman.

Superados los 1,5 grados

Sin embargo, esta anomalía será la tónica general de los próximos años. «Existe un 98% de probabilidad de que al menos uno de los próximos cinco años sea el más cálido registrado y un 66% de probabilidad de superar temporalmente los 1,5 grados por encima del promedio de 1850-1900 durante al menos uno de los cinco años», informa la Organización Meteorológica Mundial.

Aunque «esto no significa que superaremos permanentemente el nivel de 1,5 grados especificado en el Acuerdo de París», comentan. «La temperatura global no mata a la gente, pero es la fiebre de nuestro planeta», explica Friederike Otto, profesora de Ciencias del Clima del Imperial College. «Y esto no es bueno», apostilla.

La superficie de la tierra no es la única que ha batido récord históricos, las boyas marinas también han recopilado datos nunca antes anotados. «Las temperaturas diarias de la superficie del mar promediadas sobre los océanos extrapolares globales se han mantenido en valores récord para la época del año desde abril de 2023», revela el boletín.

Asesino silencioso

Con el paso de los años, la emergencia climática no solo eleva la temperatura media del planeta, sino que aumentan las víctimas vinculadas a los fenómenos extremos derivados del cambio climático.

El calor extremo registrado en Europa en el verano de 2022, el más cálido en este continente desde, al menos, 1880, está detrás de 61.672 muertes prematuras en 35 países europeos, según un estudio publicado a principios de mes en Nature Medicine.

El pasado periodo estival, según el estudio publicado en Nature Medicine, provocó la muerte de 36.848 personas entre 65 y 79 años, mientras que entre los menores de 65 se registraron 4.822 fallecimientos.