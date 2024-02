Estas son las entidades detrás del reciclaje en España

Amarillo, verde, azul, marrón, gris, naranja… La paleta de colores del reciclaje de residuos urbanos no ha dejado de crecer en los últimos años. Sin embargo, la forma de reciclar de los españoles está bajo el escrutinio de la Unión Europea. Al año, un ciudadano en España genera 472 kilogramos de basura, más de un 10% por debajo de la media comunitaria según la Fundación BBVA. Pero todavía hay dudas de dónde van las cápsulas de café, el brick de leche o el cartón de los huevos.

Desde 1997, cuando se aprobó la primera Ley de Envases y Residuos de Envases, los contenedores amarillos y azules empezaron a extenderse por las calles de España.

Con el paso de los años, a este trío de contenedores se han sumado otros como los de recogida de aceite de cocina, de ropa y, algunos menos conocidos, como los de neumáticos, de residuos electrónicos, de bombillas y hasta de envases agrarios.

Tras ellos están nombres como Ecoembes, Ecovidrio, Sigfito, Sigre, Ecolec, Ambilamp, Sigaus o Signus, entre otros. Entidades que, las primeras, llegaron a finales de los años 90 pautadas por la Unión Europea y que responden a tres palabras: Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

Este concepto apareció por primera vez en la Directiva 94/62/CE de envases y residuos de envases y que llegó a España en 1997 con la siguiente definición: «La responsabilidad del productor de un producto se amplía a la fase posterior al consumo del ciclo de vida del producto». Un cuarto de siglo después, la nueva normativa de residuos y suelos contaminados destina un título específico a esta figura donde detalla las obligaciones que deben cumplir los productores y los requisitos mínimos de los regímenes de responsabilidad ampliada. Todo para que no acaben en el vertedero y dar una segunda vida a estos materiales. Además, esta normativa obliga a los productores a diseñar productos de manera que, a lo largo de todo su ciclo de vida, se reduzca su impacto ambiental y la generación de residuos.

Envases de plástico

Yogures, botellas, bolsas de plástico, táperes de este mismo material. Todo esto está en las cocinas y en los hogares españoles. Son uno de los residuos más frecuentes de las familias nacionales y del resto del planeta.

España ocupa la posición número seis en el ránking de países de la Unión Europea (UE,27 Estados) en los que se generan más residuos per cápita de envases y embalajes. Pero es el octavo, según datos de Eurostat, que más recicla. Siete de cada diez envases que se convierten en residuos, se reciclan.

Los datos recopilados por la oficina comunitaria de estadística indican que en 2021 se generaron en la Unión Europea una media de 188,7 kg de residuos de envases; es decir, un 6% más que el año anterior. España presenta esta misma tendencia y, aunque se sitúa por debajo de la media europea en generación de esta categoría de basura, cada español produjo 182,6 kg de residuos de envases en 2021.

A pesar de ser uno de los contenedores más conocidos entre los españoles, las equivocaciones a la hora de tirar los envases sigue siendo alta.

La estadística por materiales indica que la tasa de reciclaje de residuos de envases de plástico se situó en 2021 en el 39,7%, un porcentaje ligeramente superior al de 2020, según Eurostat. En los envases de plástico, España ocupa la posición número 6 con mayor tasa de reciclaje en 2021.

Una vez que los residuos del contenedor amarillo llegan a la planta un separador óptico separa los impropios de los materiales PET que, a su vez, son soplados para eliminar trozos pequeños. Se trituran, se compactan y se llevan a otras factorías para convertirlos en nuevos productos.

En qué se transforman los plásticos reciclados 6 1 bricks caja de zapatos 40 botellas 1 forro polar

De la gestión de estos residuos y darles una segunda vida se encarga Ecoembalajes España SA, más conocida como Ecoembes.

Envases de cartón

Junto al contenedor amarillo, el azul es otro de los recipientes con más solera y más conocidos entre la población española. El contenedor azul fue implantado en España hace más de 20 años.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en 2021 se reciclaron el 77,8% de los envases de papel y cartón que se pusieron en el mercado, es decir ocho de cada diez. Sin embargo, no todo el papel y el cartón va al contenedor azul.

La fibra de celulosa se disuelve con la adición de soluciones químicas, se lava, se añaden otros dispositivos para volver a convertirse en una bobina de papel y volver al mercado.

En qué se transforman los cartones reciclados 8 cajas de cereales 1 libro

Junto con los envases de plástico, Ecoembes también es la encargada de la gestión de este tipo de residuos.

Envases de vidrio

Tras el amarillo y el azul, los iglús verdes del vidrio son los otros protagonistas del reciclaje en los municipios españoles. En total, 245.855 contenedores gestionados por Ecovidrio y que el pasado año recibieron 19,8 kg de envases depositados de media por habitante.

En total, todos los iglús verdes recogieron 938.816 toneladas de envases de vidrio. Por ciudades, San Sebastián, Pamplona y Bilbao fueron las ciudades que más reciclaron.

Como ocurre con sus 'hermanos' azules y amarillos, estos recipientes no están preparados para todo tipo de cristal. «Es vidrio lo que hay que tirar aquí», señalan sus responsables. «Tenemos una máxima, si no entra por la boca del contenedor es que no va aquí», añaden.

El reciclaje de vidrio evitó la extracción de más de un millón de toneladas de materias primas, o lo que es lo mismo 120 veces el peso de la Torre Eiffel, según Ecovidrio.

En qué se transforman los vidrios reciclados Botellas de vidrio Nuevas botellas de vidrio Se recicla infinitamente

Puede parecer utópico, pero el vidrio es un elemento que puede ser reciclado infinitas veces. El uso de calcín para fabricar nuevos envases ahorra un 53% las emisiones de CO2, equivalente frente al uso de materias primas. Esto se debe a que el vidrio reciclado funde a menor temperatura de la que necesitan la arena, sosa y caliza en el horno. Además, se evita la emisión de 556.061 toneladas de CO2 asociadas a la extracción y el transporte que sería necesario para extraer las materias primas de la naturaleza.

Según los últimos datos de la plataforma Close the Glass Loop la tasa media de recolección de vidrio para el reciclaje en la Unión Europea alcanzó el 80,1% en 2021. En España, la tasa media se sitúa en el 78%.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Por su definición, un aparato eléctrico es todo aquel dispositivo que para funcionar debidamente necesita corriente eléctrica o campos electromagnéticos.

Estos residuos han de depositarse en los puntos limpios (fijos o móviles), en gestores autorizados y en los establecimientos de venta de estos aparatos. «Las tiendas de electrodomésticos están en la obligación de recoger su aparato usado cuando compra uno nuevo», advierten las autoridades.

Estos aparatos pueden contener sustancias peligrosas, como el cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos y gases que agotan la capa de ozono o que afectan al calentamiento global como los clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC), hidrocarburos (HC) ó amoniaco (NH3).

Desde la publicación del RD 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, han venido funcionando 11 sistemas integrados de gestión. Actualmente los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada Reinicia, Ecotic, Ambilamp, Ecolec, Ecofimática, Ecolum, Ecoasimelec, ERP, Eco-raee's, Sunreuse y Ecoeche se encuentran autorizados, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En qué se transforman los aparatos electrónicos reciclados Son los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos Reciclaje químico para la recuperación de metales preciosos que están en las placas de circuitos impresos

El objetivo de recogida separada de residuos electrónicos de España para 2023 es de 723 millones kilogramos. Esta cifra se conseguirá a través de una recogida mínima estimada de 450.569.861,67 kilogramos de RAEE de origen doméstico y de una recogida mínima estimada de 272 millones kilogramos de estos desechos, según los datos oficiales establecidos por el departamento liderado por Teresa Ribera.

Residuos medicamentos

Paracetamol, ibuprofeno, jarabe para la tos o antigripales. Estos son algunos de los medicamentos que se acumulan en el botiquín doméstico de los españoles. Muchas veces estos productos acumulan meses e, incluso, años y como todo también tienen fecha de caducidad.

De hecho, los expertos aconsejan revisar cada medio año las medicinas guardadas en el hogar. Y si llevan mucho tiempo: toca reciclar.

Cada español depositó de media 104,4 gramos de envases vacíos o con restos de medicamentos Se logró reciclar el 67,8% de los materiales de los envases

Sí, los medicamentos y sus envases también se reciclan. Desde hace más de dos décadas, Sigre se encarga de la gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos que se generan en los hogares. «Todos los envases de medicamentos comercializados a través de las oficinas de farmacias llevan el Símbolo Sigre para indicar al ciudadano que el producto se encuentra adherido a nuestro sistema, y sus prospectos incluyen una leyenda medioambiental que indica dónde deben depositarse», explican en su página web.

En qué se transforman los medicamentos reciclados Paracetamol e ibuprofeno A través de procesos de trituración, se obtiene un combustible apto para utilizar en cementeras

A través de un proceso de logística inversa, en el que se aprovecha la entrega de nuevos medicamentos a la farmacia para realizar la recogida de los residuos se consigue reducir las emisiones de CO2 generadas por el transporte de estos.

En los últimos ocho años, la gestión de estos residuos ha aumentado de los 82,8 gramos por ciudadano en 2014 a los 104 gramos en 2022. Además, se han implementado más de 150 medidas de ecodiseño de los envases para reducir su peso y sus emisiones.

A pesar de ser envases de cartón o plástico (los blísteres) principalmente, estos no han de tirarse a los contenedores amarillos ni azules. Necesitan un tratamiento especial para evitar la contaminación de otros residuos o suelos.

Neumáticos fuera de uso

Hasta la llegada de la primera legislación ambiental sobre reciclaje y reutilización en España, eran los talleres quienes se encargaban de la gestión de los neumáticos usados que en gran parte terminaban en los vertederos. Tras la llegada del Real Decreto 1619/2005 obligó a los productores a encargarse de estos residuos. Así nace Signus Ecovalor, una entidad sin ánimo de lucro, que aglutina a los principales fabricantes de neumáticos.

No obstante, en la gestión también participan las personas o empresas que operan con los neumáticos usados en alguna de sus fases de transporte, almacenamiento, preparación para la reutilización y transformación, conformando la red operacional.

En qué se transforman los neumáticos reciclados Pueden acabar siendo asfalto, pavimento para parques infantiles, césped artificial, guardarraíles, etc.

En 2022, Signus gestionó en España 200.614 toneladas de neumáticos fuera de uso. Tras su clasificación se reutilizaron como neumáticos de ocasión y recauchutados (11,9%), como materia prima secundaria (48,3%) y como generadores de energía (39,8%) en combustible sólido alternativo para las cementeras o en la producción de electricidad.

Además, mediante la trituración o el granulado, se destina el producto resultante al asfaltado de carreteras (polvo de caucho), la creación de suelos (pistas deportivas, césped, parques infantiles), o los drenajes y rellenos.

Envases agrarios

Del mismo modo que ocurre con los envases de los medicamentos, los destinados a actividades agrarias no han de ir al contenedor amarillo o azul. Los gestores de estos residuos es Sigfito Agroenvases S.L.

Esta organización nace como iniciativa de los fabricantes y envasadores de productos fitosanitarios obligados por el desarrollo de la Ley 11/97 y el Real Decreto 1416/2001. Entre sus objetivos, explican, se encuentra el ofrecer al medio rural un sistema colectivo para gestionar envases de productos fitosanitarios y que, sin comprometer su viabilidad y asumir la gestión de envases de otros productos y de otros tipos de residuos.

En qué se transforman los envases agrícolas reciclados Valorización energética

El pasado 2022, última fecha con datos disponibles, se recogieron a través de esta organización casi 7.000 toneladas de envases de productos agrarios y que en su mayoría se destinaron a la valorización energética.

Aceites industriales usados

Un litro de aceite usado contiene cerca de 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual de nuestras redes de saneamiento y puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua.

El aceite industrial se utiliza en: motores de vehículos, procesos industriales y actividades donde se utilizan engranajes y maquinaria de cualquier tipo, desde el pequeño generador de energía de un hotel hasta un aerogenerador en la cima de una colina.

Un vertido de aceite industrial usado en el agua puede perdurar durante 15 o 20 años, impidiendo su oxigenación y dañando gravemente los ecosistemas existentes en estos entornos acuáticos.

En qué se transforma el aceite industrial reciclado Materiales como betún asfáltico, que se usa para telas impermeabilizantes o en el asfaltado de carreteras, pinturas, tintas, fertilizantes o arcillas expandidas

Sigaus junto con Sigpi son las encargadas de transformar estos residuos en un nuevo producto. En el caso del aceite industrial usado, puede ser valorizado en su totalidad. En su composición mantiene los recursos materiales y energéticos de origen, siendo de gran valor para ser transformado en nuevos productos, o como fuente de energía.