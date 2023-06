Cuánto me gasto, qué 'apps' me dicen dónde dormir, cómo improvisar una ducha... La guía imprescindible del buen furgonetero

Estacionar sí, acampar no

No sacar sillas o mesas, ni verter líquidos o basura al suelo.

No poner tiendas de campaña fuera, ni toldos y es mejor no abrir el techo. Puede interpretarse como que exceden el perímetro del vehículo.

A la hora de buscar un lugar para acampar con tormenta, lo mejor es evitar zonas altas del monte. No aparcar cerca de postes, vallas metálicas y buscar las zonas más bajas del bosque, donde se está más protegido.

Con tormenta hay que intentar encontrar un lugar seguro y cubierto. Además de cerrar todo bien, hay que evitar salir y entrar en la camper, ya que se podría producir tensión de paso. Si cargas electricidad en un camping o área es preferible desconectar la camper de la corriente. También es bueno apagar los dispositivos electrónicos en el interior y no tocar elementos metálicos. Evitar fregar los platos o ducharse mientras dure la tormenta. Por supuesto, aléjate del agua: ríos, pantanos... Si la tormenta eléctrica te alcanza fuera de la camper en una excursión y no encuentras refugio, lo mejor es estar lo más cerca del suelo. No tumbado, hay que tener el menor contacto con el suelo, así que mejor de cuclillas.