A cada edad, un estilo: así se liga en distintas etapas de la vida

En esto de ligar, como en otras habilidades humanas necesarias para la superviviencia, cada maestrillo tiene su librillo. Hay tantos 'estilos' como personas... y, además, para complicar más el enorme abanico de posibilidades, las maneras y herramientas que usamos para seducir no son iguales en todas las etapas de nuestra vida. Porque ese mágico juego de atracción y deseo que se establece entre dos personas, tan antiguo como el mundo, va tomando distintas formas: a medida que cumplimos años, ni nos movemos en los mismos espacios, ni tenemos los mismos gustos y expectativas.

«Ligar es el comienzo de todo entre dos personas. Y es como nadar... ¡No se olvida, pero sí se perfecciona el estilo!», asegura María Pasión, experta en relaciones de pareja y 'dating', coach del portal de citas Meetic y autora del libro 'Ligar es fácil... si sabes cómo', que acaba de publicar la editorial Alienta.

Un momento, ¿seguro que es fácil ligar? Bueno, a algunas personas les sale de forma natural. De hecho, casi sin darnos cuenta realizamos varios 'microligoteos' al día, si los entendemos como coqueterías o maniobras de seducción, conscientes o inconscientes. Así que, sí, estamos programados biológicamente para atraer. Pero la biología, como siempre, es puñetera y poco equitativa: se muestra mucho más generosa con unos que con otros. A no ser que seamos unos fenómenos naturales de la seducción, a ligar se aprende, tal y como asegura la experta, así que ahí va una breve radiografía del ligue según la edad.

A los 20 años Hormonas y más hormonas

«Esta década se caracteriza por una ola de endorfinas y estímulos que hacen que primero se piense en el placer y en la libertad y luego en todo lo demás», explica Pasión. Lo que ocurre es que estas ansias locas chocan con las restricciones paternas, con la necesidad de estudiar o de encontrar el primer trabajo... y todo ello en una época en la que «eres más guapo de lo que serás nunca» y tienes una energía desbordante. Menudo cóctel. «Lo que hagas en esta década marcará las siguientes», advierte la experta. Si has ligado con frenesí y has ido de 'picaflor', puede que pronto necesites frenar. Y, por el contrario, si has tenido pocos ligues, más tarde te puede pasar factura y quizá necesites una etapa de locura. Así que en esta época conviene 'educarse' sentimentalmente. Más adelante, cuando no vivamos de las rentas de nuestro cuerpazo superjoven, agradeceremos tener habilidades como una buena conversación, sentido del humor, empatía... Un consejo de María Pasión: «Divide tu tiempo un 50% para amores y un 50% para otras cosas que te gusten... ¡te queda mucho por recorrer!».

'Kit' básico Una frase: «¿Te llamas Google? Porque tienes todo lo que busco»

Una canción: 'Ella', de El Bobe

Un lugar: La discoteca y, sobre todo, Instagram (vale, es un lugar virtual).

A los 30 años ¿Los últimos jóvenes?

Es una década complicadilla, sí. Aquí los perfiles se bifurcan muchísimo: hay treintañeros con pareja estable y con hijos y otros que siguen ligando, yendo de amor en amor, buscando. «Con 30 hay demasiada vitalidad y demasiadas ganas de divertirte, aunque existe la posibilidad de que ya hayas sido madre o padre y hayas tenido que empezar a cambiar las noches de fiesta por noches de lactancia», confirma María Pasión. Esto, quienes ya no están 'a la caza'. Pero ¿y los que sí? «A los 30 empiezas proyectos con energía sin saber si van a tener un resultado satisfactorio, c on ese mismo ímpetu sales con chicos y chicas sin pasar por demasiados filtros, y esta es la década que puede traer más distracciones sexuales, pues así como te gusta uno un día, a la mañana siguiente no estás tan seguro de que te guste en realidad», señala Pasión. Según cree, el de 30 está «cocinando» lo mejor de sí mismo para saltar a la siguiente década, «por la que profesa algo de misterio y terror», ya que de alguna manera, sobre todo para ligar, dejamos de ser (tan) jóvenes. Sentimos herir susceptibilidades, pero emocionalmente es así.

'Kit' básico Una frase: «Podemos follar, pero no te putopilles (de una canción del grupo Pantocrator)

Una canción: 'Como si fueras a morir mañana', Leiva

Un lugar: El gimasio, un festival..

A los 40 años Pisando fuerte

«Cuando llegas a los 40, ya habrás pasado por varias relaciones. En esta década eliges salir con personas que te aporten algo más que un palmito bonito», indica Pasión. Según subraya, para los de 40 hay cosas que son importantes: «La estabilidad, la madurez y también saber disfrutar de la vida».

«Un cuarentón puede ser la perdición sexual si se saca partido, si se viste bien (por favor, hay que desterrar el chándal del armario), si sabe ser educado y ya puede reírse de lo que ha vivido. Entonces, se vuelve más sexy que cualquier hombre esculpido en el gimnasio de veintipocos», sentencia María Pasión.

A esta edad ocurre un caso curioso entre las mujeres: «Nos vemos guapísimas (eso se llama seguridad adquirida) y tenemos confianza, aunque podemos llegar a sentirnos culpables de salir con chicos más jóvenes. ¡No hay nada que temer!». Bien aprovechados, estos años son oro molido. Ya todos tenemos tres o cuatro truquillos para ligar, más paciencia y, ante todo, sabemos lo que queremos... ¡y lo que quiere el otro! Por eso la mejor baza en esta etapa es la naturalidad y la confianza en nuestras posibilidades.

'Kit' básico Una frase: «Ahora o nunca»

Una canción: Una canción 'No puedo vivir sin ti' (Coque Malla)

Un lugar: Un concierto, el trabajo.

A los 50 años El físico ya no es la mejor herramienta

Con las rutinas, los gustos y las aficiones muy bien establecidas, en esta época ya no tenemos la 'presión' de tener que demostrar nada a nadie, pero parece que en esto de ligar muchos nunca llegan a pasar de aprendiz a maestro. «Algunos conceptos nuevos pueden llamar mucho la atención de las personas de 50 años (poliamor, locales liberales, relaciones casuales o no jerárquicas...)», confirma María Pasión.

Tal y como argumenta la experta, una cincuentona o un cincuentón son «la suma de todas sus decisiones, de sus amores». Y, aunque sean coquetos, saben que el físico ya no es su principal baza y que «sus herramientas son otras». La clave de su éxito: ir sin presiones ni prisas y seguir aprendiendo.

'Kit' básico Una frase: «Lo de estudias o trabajas ya no cuela, ¿no?»

Una canción: 'Perfect Day', de Lou Reed (que sí, que parece que está dedicada a la droga, pero hay que verla en clave romántica)

Un lugar: Un bar

A los 60 años... y más Vamos a darlo todo

Seguimos teniendo ganas de ligar. Muy saludable. «Es el momento para poner toda la carne en el asador. Todo lo que tú sabes hacer bien, todo lo que controlas y lo que has aprendido a base de ensayo y error te va a dar un plus», aconseja la coach. El consejo: no te presentes como una persona 'normal'... ¡destaca tus peculiaridades! La 'normalidad' es, según la experta, «una 'matapasiones'». Y queremos pasión, ¿no?

'Kit' básico Una frase: «¿Por qué no te quedas a dormir, que los jubilados no tenemos que fichar por la mañana?»

Una canción: 'El último trago', en versión de La Santa Cecilia

Un lugar: El parque, un viaje