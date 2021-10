Noah, Ariel, Alex... El auge de los nombres 'unisex'

«Para seguir la tradición, mi hija se llama Áleph»

c. b.

Según las tablas del INE, actualmente residen en España cien varones que se llaman Zoe. En los 70, cuando nació el realizador, ilustrador y actor Zoe Berriatúa, estaba él solo o, como mucho, había dos, y de hecho fue seguramente el 'error' de sus padres (personas, por otro lado, bastante proclives a la extravagancia onomástica) lo que abrió la puerta a todos esos chicos Zoe que han venido después.

– ¿Por qué le pusieron Zoe?

– Les gustó al verlo en un libro, el 'Santoral completo'. Zoe: mártir. ¿Un mártir o una mártir? Pues... ¿Será hombre? En el registro no les pusieron impedimento. Creo que en España, en los 70-80, debí de ser el único Zoe hombre, junto a un actor llamado Zoe Sepúlveda. Es curioso, dos actores hombres llamados Zoe. Luego empezaron los coches, la cebra de Peppa Pig, mujeres y hasta perros. En Francia e Inglaterra se ríen de mí. Allí es muy común.

– Seguro que habrá vivido alguna confusión o anécdota divertida...

– Me han escrito tres o cuatro veces desconocidos que querían llamar a sus hijos varones Zoe y el registro no se lo permitía, alegando que era un nombre femenino. Gracias a mi DNI, pudieron certificar que era un nombre ambivalente. Quizá la elección de mis padres fue un error y el hecho de que yo fuera actor medianamente conocido en el 2000 generó que algunos padres lo adoptaran como nombre masculino. También se equivocaron con el género del segundo nombre de mi hermano, Wiro Lioba. Lioba es 'leoncita' en ruso.

– Está claro que les atraían los nombres originales.

– Mis padres, que son unos ácratas irredentos, podían habernos puesto dos nombres y elegir uno normal, para tener algo discreto en la recámara, pero en vez de eso se la jugaron a doble o nada. Yo me llamo Zoe Odilón, mi hermano es Wiro Lioba y mi hermana, Ánima Mercuria. Algo así como ser Jose María o Paco Pepe en versión esnob. Para seguir la tradición, mi hija se llama Áleph, nombre ambivalente gracias a mi insistencia en el registro, pues ellos, al notar que el hijo varón de Natalie Portman se llamaba también Áleph, dedujeron que era nombre de varón. Creo que también habían alegado que era nombre de cosa y no de ser humano. Sin embargo, Áleph, además de ser un relato de Borges (mi razón para darle un nombre semítico) es también la letra A en el alefato hebreo, y 'una' letra siempre es un concepto claramente femenino. Con esta alegación finalmente lo admitieron. Mi hija fue la primera persona en llamarse Áleph en España, allá en el 2013. A día de hoy, sé que hay niños varones con este mismo nombre.

– ¿Y qué tal le va?

– En el colegio, algunos profesores intentan corregirla, le dicen que se llama Alejandra y que no sabe pronunciarlo. Por suerte, mi hija tiene bastante carácter y mano izquierda. Tal vez, algún día, el hijo de Natalie Portman y mi hija, que se llevan dos años, se conozcan, se hagan amigos y finalmente él me presente a algunos productores de Los Ángeles amigos de su madre.

– ¿Y usted, está contento con su nombre o alguna vez ha deseado llamarse de manera más convencional?

– Me gusta que cada persona tenga su nombre, suyo, propio y de nadie más. Creo que es bueno para la salud mental sentirse único, como todos lo somos. No obstante, cada vez que voy al Starbucks y me preguntan mi nombre para escribirlo en el vaso de café, debo dar agotadoras explicaciones. En ese tipo de situaciones..., elijo llamarme Pepe. Y el día que fui con mi hermano al Starbucks, me dijo que él siempre es Carlos. Si tienes un nombre extraño, elige un pseudónimo para ir al Starbucks.