Viena en nueve horas

Ana Gil y Pablo Ariza Viena Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La primera... en la frente. El vuelo desde Bilbao sale con retraso y llegamos a Viena casi dos horas después de lo previsto, a las tres de la tarde. Para colmo, al aterrizar nos damos cuenta de que no tengo cobertura ni Internet. ¡Mierda, la compañía a la que me cambié hace un par de meses! Es una entidad muy local y no se conecta directamente en el extranjero. Tras unos minutos de histeria y una retahíla de mensajes desde el teléfono de Pablo, conseguimos contactar con la empresa. Allí estamos, en un banco sentados, gastando minutos de las escasas nueve horas que tenemos sobre suelo austriaco mientras leemos un manual para configurar el móvil. Tenemos una tarde para patear y conocer Viena. Si antes era visita exprés, ahora tenemos que volar.