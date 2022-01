Las islas deseadas de los europeos

Es raro que no aparezca la isla griega de Corfú, la mayor de las Jónicas, donde Ulises hizo su última parada antes de llegar a Ítaca. Aunque no por eso, sino porque la exitosa serie de televisión 'Los Durrell' la ha vuelto a poner en el mapa para buena parte del planeta. Basada en la autobiográfica 'Trilogía de Corfu' –'Mi familia y otros animales', 'Bichos y demás parientes' y 'El jardín de los dioses'– del británico Gerald Durrell, ha encandilado al público que ha seguido las aventuras de esta original familia. Y enamorado por sus playas, su verdor, el ambiente en sus calles e, incluso, por la vieja y desvencijada casona donde transcurre la historia y que se ha convertido en lugar de peregrinación para los más fans, aunque Villa Posillipo nunca fuera en realidad la residencia de la familia, si no tan solo un set de rodaje. En 2007, la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

Pero no es Corfú sino su 'compatriota' la archifotografiada Santorini la que triunfa como la isla más buscada en internet por los habitantes de 44 países europeos. Seguida por la española Tenerife y por otra griega, Creta. El ranking ha sido elaborado por la plataforma de viajes y otras experiencias turísticas y culturales Musement, y aporta también la información sobre cuál es la preferida en cada país.

A los turistas les encantan las playas tinerfeñas de Punta Blanca y La Tejita

Santorini encabeza la clasificación siendo la más buscada en 11 de los 44 países estudiados, vencedora absoluta en Albania, Bulgaria, Chipre, República Checa, Francia, Hungría, Malta, Macedonia del Norte, Rumanía, Eslovaquia e Irlanda del Norte. Póster en muchos hogares, Santorini es un archipiélago de origen volcánico famoso sobre todo por sus casas blancas y azules que escalan escarpadas laderas.

Ahora, la isla más deseada espera con ansia el retorno de los turistas, que –apartados por la pandemia– en 2017 obligaron al alcalde de la ciudad a limitar el número de cruceros que llegaban a sus aguas por la insostenible presión: un millón de visitantes se paseaban cada temporada por sus 76 kilómetros cuadrados agotando todas las reservas de agua de la isla, y eso haciendo trabajar a tope sus desaladoras.

Sin embargo, esta isla, como tantas otras que viven y sobreviven gracias al turismo, reza hoy por el regreso de esa marabunta.

En segunda posición se yergue Tenerife, la isla más buscada, además de en nuestro país, en Bélgica, Islandia, Letonia, Moldavia, y Escocia. Aunque no es la única española que aparece en ese ranking; Mallorca es la preferida de alemanes y bielorrusos, Menorca se sitúa como la favorita en Andorra, Ibiza triunfa en Luxemburgo, y Lanzarote, en Irlanda. En el caso de Tenerife, es rastreada especialmente por sus playas –entre las más deseadas están las de Benijo, La Tejita y la de Punta Blanca– y por el parque nacional del Teide, el parque rural de Anaga y el acantilado de los Gigantes.

Tercera es la griega Creta, favorita en Lituania, Polonia y Ucrania, y que casi arrebata hace unos pocos meses a Mallorca el podio en Alemania: los clientes germanos de la empresa turística TUI hicieron descender el pasado febrero a Mallorca al segundo puesto en su lista de destinos favoritos en favor de Creta, aunque finalmente las aguas han vuelto a su cauce. Tras Creta se sitúa la isla italiana de Cerdeña.

Las más desconocidas

Pero si echamos un vistazo al mapa elaborado por Musement, descubriremos opciones desconocidas para la mayoría en nuestro país. Por ejemplo, los suecos buscan el rastro de su propio pasado en la isla de Gotland, dentro de su territorio nacional. Situada en el mar Báltico, se trata de una meseta de piedra caliza sin montañas donde pueden verse las huellas que dejaron allí sus antepasados vikingos, Esta isla, donde se rodó en 1969 la serie infantil 'Pippi Calzaslargas' y que es lugar de peregrinaje estival para sus nacionales, es también un paraíso para los turistas 'foodies', aficionados a la gastronomía. Su capital, Visby, una ciudad medieval muy bien conservada, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, Hiiumaa, la segunda isla más grande de Estonia, es la preferida de sus habitantes. Son punto de atracción sus hermosos faros históricos y resulta un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza por sus tupidos bosques. En invierno, se puede acceder a ella conduciendo por la carretera de hielo más larga de Europa. Y también es visitada por sus posibilidades para la práctica del surf y la navegación.

Los noruegos se decantan del mismo modo por una isla de su territorio, Senja, a la que llaman la 'Noruega en miniatura', mientras que los británicos se quedan con su Isla de Wight, la más grande de Inglaterra, situada en el Canal de la Mancha. Entre sus acantilados se esconden playas y calas de agua cristalina. Una de sus mayores atracciones son las llamadas 'The Needles', tres rocas calcáreas que sobresalen del mar como agujas.

Volviendo a Corfú, Miguel Sanz, director general de Turespaña, constata el poder de las series de televisión para focalizar el interés y los deseos de los turistas: «Me explicaban los compañeros de Corfú que ya empiezan a notar un incremento de las visitas provocado por la serie 'Los Durrell', que se desarrolla en un Corfú idílico de los años 30». Tampoco es nada nuevo, ya pasó también con 'Verano azul'; la localidad malagueña de Nerja aún sigue recibiendo visitantes siguiendo las huellas de Chanquete casi 40 años después de su muerte.

La lista Este es el orden: Tras Santorini, Tenerife y Creta, van Cerdeña (Italia), Mallorca, Krk (Croacia), Léucade (Grecia), Ibiza, Menorca, Lanzarote, Miconos (Grecia), Sicilia (Italia), Madeira (Portugal), Hvar (Croacia), Gotland (Suecia), Senja (Noruega), Bornholm (Dinamarca), Hailuoto (Finlandia), Hiiumaa (Estonia), Anglesey y la Isla de Wight (Reino Unido) y Texel (Países Bajos).