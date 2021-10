¿Quieres ahorrarte el dinero del alojamiento en vacaciones? Prueba a intercambiar tu casa por otra

«Este verano vendrá una familia de Roma y nosotros iremos allí en Semana Santa»

Zuriñe Sarabia, su marido y su hijo de 12 años llevan un total de 22 intercambios de viviendas a sus espaldas, todos con la plataforma HomeExchange. «Empezamos de casualidad. Lo descubrió mi hermana y nos metimos de cabeza. Nos pareció una idea genial. De hecho, es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Conoces los lugares a los que viajas de una forma totalmente distinta porque estás asesorada en todo momento por gente local que te hace recomendaciones que no salen en las guías. Ahora bien, tienes que estar muy convencida de lo que haces porque al final dejas tu casa a unas personas que no conoces y no todo el mundo sirve para eso ni se siente cómoda con la situación», señala esta psicóloga de la localidad vizcaína de Erandio reconvertida en artesana de cosmética natural.

Este verano, Zuriñe recibirá en su casa a una familia romana, pero ellos no viajarán a la capital italiana hasta la próxima Semana Santa. Es lo que se conoce como intercambio no recíproco. Es decir, los anfitriones hacen el viaje en fechas distintas, siempre acordadas previamente por ambas familias. «Con todo el tema de la pandemia, hemos preferido quedarnos por aquí y dejar el viaje al extranjero para más adelante. El tiempo que ellos vivan en nuestra casa, nosotros nos iremos a La Rioja», explica la anfitriona vizcaína, con muy buenas críticas en la plataforma por su hospitalidad. «Siempre les dejamos la despensa llena y se puede usar todo lo que hay en la casa. Nuestro hijo ha crecido dejando sus juguetes, consolas... a otros niños y él también ha podido disfrutar los que se ha encontrado en otras casas».

La familia de Zuriñe ha viajado por toda Europa con este sistema de intercambio de casas: Copenhague, Budapest, Croacia, Estocolmo... En la capital sueca, por ejemplo, estuvimos dos semanas con cero gasto en alojamiento. El año que viene, además de visitar Roma en Semana Santa, queremos buscar un destino de hablar inglesa para pasar un mes y medio y perfeccionar el idioma», explica.