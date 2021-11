¿Por qué Remedios Amaya salió descalza? ¿Dónde cenó Salomé?: anécdotas de Eurovisión

Massiel y su triunfador 'La, la, la' han logrado eclipsar durante medio siglo cualquier intento de hito eurovisivo español. Es lo que tiene ser la única que ha ganado (1968), porque aunque Salomé también quedó primera al año siguiente tuvo que compartir podio con las representantes de Francia, Reino Unido y Países Bajos. Coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de España en el festival europeo (el certamen comenzó en 1956 pero nos apuntamos cinco años más tarde), Javier Adrados y Patricia Godes recopilan recuerdos y anécdotas contadas por sus protagonistas en 'Yo tampoco gané Eurovisión' (Libros Cúpula).

1961 'Estando contigo' Conchita Bautista

Paco Clavel, «superfan y amigo personal de Conchita» recuerda el estreno de España en el festival, donde cosechó un noveno puesto: «Conchita llevó un talismán, una mantilla de su amiga Carmen Sevilla con la que jugueteó graciosamente durante su actuación». Conchita Bautista volvió a representar a España en 1965: «Salió a por todas pero ni el público ni el jurado entendieron aquello de 'Qué bueno, qué bueno' y la premiaron con un 'rosco points'. Conchita se encerró en su camerino, se quitó el traje de Pedro Rodríguez y lloró amargamente una derrota inmerecida».

1971 'En un mundo nuevo' Karina

Con 24 años Karina consiguió su 'Pasaporte a Dublín'. Así se llamaba el programa para elegir la canción que nos representaría en el festival. «Significó mucho en mi carrera y en mi vida. Fui con muchísima ilusión y me daba igual quedar en un puesto que en otro». ¿Volvería? «¡No! Nunca me planteé volver. Arriesgarse después de ser segunda no estaría bien».

1973 'Eres tú' Mocedades

Hay cierto consenso en que 'Eres tú' es la mejor canción que ha llevado España a Eurovisión y «artistas de todo el mundo han grabado versiones del tema en veinticinco idiomas, incluyendo el coreano, vietnamita, finés, checo...», apuntan los autores del libro. Dan voz a Amaya Uranga, vocalista de Mocedades: «'Eres tú' es inmortal, sí. Pero, si por mí hubiera sido, no habríamos ido al festival. No aconsejo a nadie ir a un concurso, me parece muy feo que alguien te juzgue delante de tanta gente». Su hermana Estíbaliz Uranga, la mitad de Sergio y Estíbaliz, le tomaría el relevo en el certamen en 1975 con 'Tú volverás', que cosechó un décimo puesto: «Fue un acontecimiento familiar, todo el mundo estaba feliz. No me acuerdo de cuántos días estuvimos en Estocolmo, pero sí de que hacía mucho frío. El puesto logrado tampoco daba para mucha euforia, pero la canción era buena y todo fue en riguroso directo, sin trampa ni cartón».

1977 'Enséñame a cantar' Micky

El noveno puesto supo a gloria a Micky: «Recuerdo el día siguiente con mucha resaca, volando en la cabina del avión junto a los pilotos y aterrizando en España, donde me recogían para llevarme al Teatro Marquina a ver a Alfredo Landa, a quien tenía que sustituir en la obra 'Yo quiero a mi mujer'».

1979 'Su canción' Betty Missiego

El segundo puesto le supo a poco: «En mi mente gané. En 1979 no existía internet ni el televoto; estoy segura de que hubiese tenido el voto del público. Pero la experiencia fue bonita y, con los años, aún la recuerdo con más cariño».

1983 '¿Quién maneja mi barca?' Remedios Amaya

Los sonadísimos cero puntos dieron a Remedios Amaya una popularidad que no se la hubiera otorgado un puesto menos llamativo. «No sabía leer ni escribir, y cuando mis representantes me dijeron que iba a representar a España lloré de alegría. Para mí, el festival lo era todo. Nunca he trabajado tanto como el año que siguió al certamen y la experiencia me gustó, soy una mujer muy agradecida». Sobre el momento antes de salir, recuerda: «Vinieron a hablar conmigo a los camerinos unos hombres muy feos. Me pusieron una traductora y lo que me dijo es que no podía salir con el vestido que quería. ¡Me sentó muy mal! No me quedó más remedio que ponerme el que había utilizado en los ensayos, que era el que salía en el videoclip. Como en el vídeo aparecía descalza andando por la arena, decidí salir descalza al escenario».

1988 'La chica que yo quiero' La Década Prodigiosa

Cecilia, una de las componentes del grupo cuenta que dieron un concierto en el Parador de Segovia y que estaba allí estaba Pilar Miró, entonces directora de RTVE. «Bailó como una loca y parece ser que ese día empezó a considerarnos unos buenos candidatos para el festival». Ahora, lo de ganar, no lo veían ni ellos: «Empezamos los ensayos y yo no podía dejar de vibrar con esa mujer desconocida que iba a representar a Suiza cantando en francés, Céline Dion. Abría la boca y decías: '¡Qué maravilla! Con ella ahí no teníamos nada que hacer. Ni nosotros, ni nadie». Ganó Céline Dion.

1990 'Bandido' Azúcar Moreno

De la actuación de Azúcar Moreno se recuerda, sobre todo, el fallo de sonido. ¡Aún así quedaron quintas! «'Bandido' es una canción que siempre nos gustó mucho y nos llevó a actuar en un montón de países. Vivimos una época gloriosa: nos acogió el público, nos vestían de Versace, nos hacían unas portadas de discos impresionantes», confiesa Encarna Salazar, la mitad del duo.

1991 'Bailar pegados' Sergio Dalma

Sergio Dalma llegó a Roma «con una faringitis bestial y placas de pus». El médico le aconsejó un reposo que no se podía permitir. «El día del festival fuimos a comer a un sitio muy rico. La pasta me daría fuerza, me decían los responsables de la compañía discográfica italiana... El espectacular vino italiano que tomamos también ayudó», bromea el artista, que quedó cuarto.

1995 'Vente conmigo' Anabel Conde

Los pronósticos no pudieron ser más desacertados: «En mi compañía de discos me dijeron que no me ilusionara porque iba a quedar fatal». Y quedó segunda. Anabel Conde, que en la actualidad es maestra en un colegio de Marbella, rescata en el libro una anécdota con Lola Flores, a quien conoció durante la promoción de su canción: «Yo llevaba un traje blanco y se transparentaba un poco el pantalón. Lola me cogió fuerte de la mano y me dijo: '¡Qué guapa eres, hija mía!'. Después me cogió el forro del pantalón y me dijo que eso me lo tenía que subir, que me quedaba mal. Ella misma lo hizo».

2002 'Europe's Living A Celebration' Rosa

Rosa fue un fenómeno televisivo nacido al calor del éxito de 'Operación Triunfo' y quedó séptima con su estribillo en inglés. La artista recuerda cómo ese año «hubo quienes viajaron fuera de nuestras fronteras para votar». Para votarla a ella. «Bisbal, Bustamante, Chenoa, Geno y Gisela fuimos uno solo», asegura. Le preguntan Javier Adrados y Patricia Godes si volvería a Eurovisión: «¡Sí!».

2008 'Baila el Chiki Chiki' Chikilicuatre

En el año más polémico de Eurovisión, España se dividió en dos: los que apoyaban el chiste y los que se ofendieron. Joan Grau, guionista, productor televisivo y uno de sus ideólogos, recuerda la polémica: «En Eurovisión hacía tiempo que no pasaba nada especial y la gente se lo tomó como una gamberrada que conectó con el público. David (el Chikilicuatre) nos dijo que no quería seguir con el personaje. Fue una tontería máxima, pero la eligió la gente».

2010 'Algo pequeñito' Daniel Diges

Daniel Diges lo 'vio' claro: «Cuando me monté en el avión hacia Oslo estaba Messi en la portada de la revista que repartían en el vuelo y dije al equipo que venía conmigo: '¿Veis esto? Pues a la vuelta estaré yo en esa portada y habré cantado dos veces'». Y sí, se cumplió el 'deseo'. Daniel Diges cantó dos veces, pero no porque hubiera ganado (quedó en el puesto número 15), sino porque Jimmy Jump irrumpió en el escenario para boicotear su actuación. Por cierto que cuando le eligieron para ir al festival cayó en shock: «Me quedé sin voz una semana».