¿Sabes realmente cuánto azúcar tomas a diario?

Ojo con los productos 'cero azúcares añadidos'

En su libro 'Comer bien es fácil si sabes cómo', Luis A. Zamora y Alberto Herrera dibujan los límites que debemos ponerles a los azúcares. Y nos abren los ojos a errores que habitualmente cometemos. Empezando por fiarnos de las etiquetas de 'cero azúcares añadidos'. Pone el ejemplo de una mermelada 'zero'. «Que un alimento no tenga azúcares añadidos no significa que no tenga azúcares libres. Una mermelada 'zero' no es una mermelada sin azúcar. De hecho, en la etiqueta señala que fácilmente puede tener 50 gramos por cada 100 de producto. 'Bah, serán los azúcares que aportan las propias fresas', podemos pensar». Y sí... pero no, advierte el nutricionista. «Al procesar y triturar esas fresas para hacer la mermelada hemos roto su matriz alimentaria y esos azúcares intrínsecos (buenos) de la fruta se van a comportar igual que los azúcares libres, es decir, igual que si fueran azúcares añadidos y van a entrar, por tanto, mas rápido en el torrente sanguíneo».