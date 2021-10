¿Vas a hacer un viaje largo en coche? Apunta estos consejos

Millones de conductores han tomado este fin de semana las carreteras dispuestos a disfrutar de unos días de vacaciones en la primera operación salida del verano. Por delante, cientos o incluso miles de kilómetros hasta llegar a destino. Unos a la playa, otros al monte o al pueblo... «Cuando vamos a hacer un viaje largo en coche lo más importante es realizar una buena planificación de la ruta y adelantarse a los imprevistos. Julio y agosto no solo son los meses con mayor afluencia de tráfico por razones de ocio sino que estadísticamente aumentan los accidentes, los atascos y las averías», apunta un portavoz del Real Automóvil Club de España (RACE). La DGT estima que este verano se superarán los 91 millones de desplazamientos –una movilidad similar a la registrada en 2019–, «además de producirse un incremento muy significativo de las salidas de fin de semana y de los recorridos de corta duración», alertan. Lograr que los desplazamientos por carreteras resulten seguros y confortables «va más allá de encomendarse ciegamente al GPS», coinciden los expertos en movilidad. Apunta sus consejos.

Planifica la ruta Infórmate sobre el estado de las carreteras y el tiempo. Ten siempre en mente un plan B por si te pilla un atasco

No improvises. Una buena planificación del viaje es parte del éxito, sobre todo en los recorridos largos. Ya seas de los que elige la ruta más rápida para llegar lo antes posible a destino o de los que prefiere disfrutar del paisaje que ofrecen las vías secundarias, lo más importante es que te informes previamente sobre el estado de las carreteras por las que vas a circular, así como de los tramos en los que hay obras de mantenimiento. «Y siempre, siempre ten en mente un plan B. Es decir, busca una ruta alternativa por si ese día te encuentras con algún atasco o tu viaje coincide en plena operación salida. Resulta más placentero para todos ocupantes del vehículo continuar con la marcha, aunque la ruta sea más larga, que estar todo el rato parado, sobre todo si viajas con niños», aconseja el portavoz del RACE.

Los expertos también recomiendan «dejar bien atado» todo lo referente a la casa antes de salir para evitar darle vueltas a la cabeza durante el trayecto con pensamientos del tipo '¿habré cerrado la puerta?', 'creo que he dejado abierta la ventana del baño', 'vaya, se me ha olvidado dejarle las llaves a mi madre'... «Lo mejor es hacer una lista con todas las cosas que se tienen que dejar acabadas antes de salir. Y, por supuesto, procura dormir las horas suficientes el día anterior. La capacidad de reacción no es la misma si se conduce fatigado, sobre todo a medida que pasan los kilómetros», advierten los expertos. De hecho, el cansancio es una de las principales causas de siniestralidad en las carreteras. «¿Nuestro consejo? Disfruta del viaje y haz una parada cada dos horas. Es más, te animamos a que planifiques los descansos como parte de la ruta».

Puesta a punto Presta atención a la batería, neumáticos, luces y al nivel de todos los líquidos del vehículo

Con una buena puesta a punto del vehículo, se reduce considerablemente el número de averías durante las vacaciones, además de mejorar la seguridad de todos. Lo ideal es acercarse hasta un taller para que un profesional eche un vistazo al coche. «Si no es posible, al menos revisa el nivel de aceite y la presión de los neumáticos en una gasolinera y no te olvides de rellenar el depósito de refrigerante del aire acondicionado. Conducir a 35 grados puede ser tan peligroso como beber varias cañas. Con el calor, un conductor deja de percibir una de cada cinco señales», advierte Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

«Amortiguadores, ruedas y frenos» son tres de los elementos más importantes para garantizar la seguridad y estabilidad del vehículo, informan en la aseguradora Mapfre. «Una presión excesiva de los neumáticos perjudica su adherencia a la carretera, mientras que si está baja puede desestabilizar el vehículo». También conviene llevar en el maletero una lata de aceite del motor de repuesto, además de comprobar que disponemos de todos los elementos obligatorios: rueda de repuesto, chaleco, dispositivos de preseñalización...

El maletero, «más que jugar al Tetris» No conviene cargar el coche en exceso ni llevar objetos sueltos en la bandeja trasera

Por regla general, los conductores «subestiman el riesgo que representa un coche cargado de forma incorrecta», advierten en el RACE. El equipaje se debe colocar correctamente en el espacio del maletero y adaptar el estilo de conducción al aumento de peso. «De no hacerlo, se corre el peligro de perder el control del vehículo y, en caso de accidente, los bultos podrían golpear a los ocupantes del coche», alertan. No se deben llevar objetos sueltos dentro del habitáculo ni en la bandeja trasera. «Todos los bultos tienen que ir en el maletero, incluso los más ligeros. Además, es importante distribuir uniformemente la carga, con el centro de gravedad lo más bajo posible. Es decir, los objetos más pesados se deben colocar los primeros y siempre en la zona más adelantada. Las maletas más grandes y rígidas se ponen en el fondo, y el resto del equipaje se coloca encima. También es importante cumplir las recomendaciones del fabricante en relación con el peso bruto y las cargas máximas que puede soportar el techo, los ejes, la capacidad del remolque o la carga sobre la bola de remolque», precisan los expertos del RACE.

Sillas infantiles Los niños que midan menos de 1,35 metros, siempre con sistema de retención homologado

La DGT insiste en la importancia de usar siempre los sistemas de retención homologados (sillas infantiles) «hasta que el niño mida al menos 135 centímetros, aunque es aconsejable que utilice silla con respaldo antes de pasar a hacer uso del cinturón hasta que alcance el metro y medio de altura». Los expertos en seguridad vial también aconsejan colocar la silla en contramarcha «durante el mayor tiempo posible». «Los niños siempre deben de ir bien sentados y con los cinturones puestos. Atados y con la sillita bien anclada, ya sea mediante el sistema Isofix o sujeta con el cinturón de seguridad», añaden en el RACE.

Mascotas Está prohibido viajar con los animales sueltos

La normativa de tráfico considera a las mascotas como «un tipo de mercancía que debe estar atada al coche para que no se pueda caer, desplazar o comprometer la estabilidad del vehículo». «Esto quiere decir que está prohibido viajar con tu perro suelto. Además de que podría molestarte durante la conducción, resulta muy peligroso para ambos», advierte la portavoz de la OCU. En el mercado existen diferentes sistemas que permiten llevar al animal dentro del coche de forma segura. Su elección depende del tamaño de la mascota, de la frecuencia con la que viajes y de si tienes uno o varios animales. Uno de los más habituales es el transportín, «muy útil para viajar en coche». El inconveniente es que solo sirve para animales pequeños o medianos y «debe ir fijado al vehículo», precisan en el Comisarioado Europeo del Automóvil (CEA). Otra opción es la jaula, similar en el uso al transportín. Su gran ventaja es que puedes llevar perros grandes. Las mascotas también pueden viajar con arneses, «unas correas que van sujetas al cinturón de seguridad del asiento trasero. «Puede ser de uno o dos enganches. Es la forma de transporte más cómoda para el perro, pero no es la más segura en caso de impacto», explica Ileana Izverniceanu. Por último, existe la posibilidad de transportar al animal en el maletero separándolo de los pasajeros con una reja o red de seguridad.

Conductor No conduzcas con chanclas, usa de gafas de sol y no bajes las ventanillas en la autopista

Ahora que ya hemos planificado la ruta y organizado el coche, vamos a ocuparnos de la preparación del conductor. Además de las recomendaciones de viajar con la temperatura adecuada y hacer descansos cada 200 kilómetros, es importante tener en cuenta otra serie de aspectos para que el viaje resulte lo más placentero posible. Uno de ellos es el uso de gafas de sol homologadas, con filtro solar y, a ser posible, polarizadas. « Más de cinco millones de conductores han sufrido una situación de riesgo grave en carretera por deslumbramientos», informan en el RACE.

Otro consejo: «deja las chanclas para la playa y no conduzcas sin camiseta». Ambas faltas pueden suponer una multa de 80 euros, además de resultar peligrosas. También es importante mantenerse hidratado (agua) y no realizar comidas copiosas tanto antes de salir como durante el viaje. Por último, no viajes por autopista con las ventanillas bajadas. «Lo recomendable es hacerlo con ellas subidas y el climatizador puesto para consumir menos carburante».

V-16, las luces que sustituirán a los triángulos de señalización Hasta ahora, la legislación obligaba a usar los triángulos para señalizar un vehículo detenido en la calzada; un hecho que suponía un grave riesgo para la circulación y que ponía en peligro no solo al conductor del vehículo averiado o accidentado, sino también a los demás usuarios. Los triángulos conviven desde el jueves con las luces V-16. Los conductores que necesiten señalizar un vehículo detenido en la vía podrán decidir si prefieren colocar el triángulo o si consideran mejor únicamente poner la baliza. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2026 ya será obligatorio el uso de las luces de emergencia y los triángulos dejarán de existir.