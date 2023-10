Una víctima de la cooperativa de 'hackers': «Me hicieron creer que mi hija tenía un problema»

Violeta vive en Málaga y tiene una hija en Estados Unidos y otra en Sevilla. Ella no lo sabía antes, pero es la candidata perfecta al timo del hijo en apuros, una modalidad de estafa que está haciendo estragos en España. Ahora es una de las últimas víctimas de este fraude.

La mecánica de la estafa es simple. Recibes un mensaje de un número que no conoces, pero que dice ser tu hijo. Asegura haber tenido un problema con su teléfono y necesita un bizum o una transferencia urgente para comprar otro terminal o atender un pago urgente.

Suele ser un envío masivo, es decir, los 'hackers' mandan un mismo mensaje a un listado de teléfonos. Puede que lo recibas y ni siquiera seas padre. Pero si lo eres, y tu hijo vive fuera, puede que intentes contactar con él. Y si no lo logras, empiezas a preocuparte.

Pantallazos de las conversaciones de los 'hackers', haciéndose pasar por la hija de la víctima.

Violeta (nombre ficticio) iba con prisas. Tenía que ir a la estación de autobuses a recoger a su hija -la que vive en Sevilla-, que venía a pasar unos días con ella en Málaga. Al coger el coche, recibió un SMS: «Mamá, llámame a este número que he perdido el teléfono».

La mente de Violeta se fue directamente a la menor de sus hijas, la que vive en Estados Unidos. «Cuando la tienes tan lejos, lo que menos te imaginas es que sea un fraude. Piensas que ha tenido un problema e intentas ayudarla», reflexiona ahora la mujer.

Al guardar el número que le dio en la agenda del móvil, empezó a recibir mensajes de WhatsApp de la que parecía ser su hija. La llamó «mami», como suele hacerlo ella, le contó que le habían robado el bolso con dinero -700 euros- y que acababa de salir de la comisaría. «Estas cosas solo me pasan a mí», se lamentó.

A continuación, le pidió que le mandara un bizum de 500 euros para poder pagar un nuevo teléfono, con la excusa de devolvérselo el lunes. «Estoy con una amiga, te puedo pasar su número y se lo envías a ella», escribió. «Te paso número, que el mío me lo han robado».

Violeta iba conduciendo hacia la estación, pero ella no dejaba de insistir. «Yo le decía: 'Mira, estoy conduciendo, ahora no puedo hacer nada'. Y ni siquiera tengo bizum». Su supuesta hija respondió: «¿Es que no te puedes parar? Que es urgente».

La mujer llegó a la estación, recogió a su otra hija y le contó lo que le estaba pasando. «Empezaron a hablar las dos desde mi móvil», continúa Violeta. «Primero le pidió que le mandara 400 euros a un número, y luego otros 400 a un número diferente».

Tampoco la joven sospechó nada. «Le prometió que cuando llegara a casa se lo devolvía. Y le decía todo el rato 'gracias tía', que es como suelen hablar entre ellas. Entre una cosa y la otra, mi hija le transfirió casi 1.000 euros a su supuesta hermana».

Cuando llegaron a casa, nada más bajarse del coche, su hija, la de verdad, le mandó un mensaje de whatsApp. «Mamá, ¿qué tal?«, le escribió. »¿Ya tienes móvil?«, respondió Violeta. »¿Qué móvil? Si yo estoy trabajando...«. Ahí descubrió que habían sido víctimas de un timo.

Por suerte, el destinatario de uno de los bizum correspondía a una cuenta del mismo banco con el que operan ellas, así que lograron que la entidad les devolvieran parte del dinero. «Hemos recuperado unos 170 o 190 euros, pero poca cosa».

Al chequear los teléfonos con más tranquilidad, se dieron cuenta que el número desde el que le habían escrito empezaba por el prefijo +34, es decir, que la estafa se perpetró desde España. No en vano, su denuncia es una de las 1.100 que la Policía Nacional atribuye a la cooperativa de 'hackers' que se coordinaba por Telegram y que fue desmantelada el pasado octubre en la 'operación Nudo', como ayer publicó SUR.