Los 13 vacíos que deja el incendio

Claudia Mejía y su marido Julio eran cercanos a ambos. «Ellos tenían amigos por todos lados, eran muy alegres y nunca estaban en problemas. Muy buena gente, no sé qué decir, muy buena gente», asegura Claudia. Julio también estuvo en el cumpleaños fatal. Cuando supo lo que había pasado se quedó paralizado. Claudia, que vive cerca del Hotel Nelva, a unos cientos de metros de la zona de ocio nocturno donde ocurrió la tragedia, vio el fuego desde la ventana. «Mi marido me dijo que incluso había estado en la puerta, con alguno de ellos, que había estado fumándose 'un tabaco' con 'El Muerto'. Me decía: 'No puedo creerlo'. Él está ahora destrozado. No lo quiere demostrar, pero veo esa tristeza en él».