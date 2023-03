El selecto 'club de la Sixtina': una década después del papa Francisco

En sus diez años como obispo de Roma, Bergoglio ha remodelado el Colegio Cardenalicio para dar más peso a las iglesias de Asia y África

Se trata, probablemente, del club más exclusivo del mundo. Formado actualmente por 223 cardenales, el Colegio Cardenalicio es el organismo encargado de ayudar al obispo de Roma en el gobierno de la Iglesia católica, pero su tarea más importante está en la elección de un nuevo Papa cuando se produce el fallecimiento o la renuncia de un pontífice.

El 13 de marzo de 2013, Bergoglio se convirtió en el papa Francisco al ser elegido durante el cónclave convocado tras la renuncia de Benedicto XVI Entonces el Colegio Cardenalicio estaba compuesto por 207 cardenales, de los que 115 (los menores de 80 años) pudieron designar al primer Papa no europeo Creados por 48 67 Juan Pablo II Benedicto XVI Mayores de 80 años (no electores) Diez años después, son 123 los electores a día de hoy podrían votar la figura de un nuevo Papa, de los que 81 han sido creados por Francisco 10 32 81 Juan Pablo II Benedicto XVI Benedicto XVI

En estos diez años de pontificado, Francisco ha ido modelando una profunda reforma, dando cabida a representantes de iglesias locales periféricas o minoritarias en detrimento de sedes episcopales occidentales que, hasta ahora, llevaban aparejada la birreta roja. Con los ocho consistorios que ha presidido hasta ahora, el Papa argentino ha creado 121 purpurados, una mayoría frente a los cardenales que aún quedan de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

En 2013, cuando fue elegido Papa Jorge Mario Bergoglio, hasta entonces arzobispo de Buenos Aires, el Colegio Cardenalicio tenía 207 miembros. 117 de aquellos purpurados tenían menos de 80 años y podían participar en el cónclave, aunque dos estaban ausentes, por lo que fueron 115 los votantes. En la actualidad hay 223 cardenales, siendo mayoría los creados por Francisco (111), frente a aquellos que recibieron la birreta y el anillo cardenalicios de manos de su predecesor, Benedicto XVI (64), y del anterior obispo de Roma, Juan Pablo II (48). Son 123 los cardenales que todavía no se han convertido en octogenarios, por lo que tendrían derecho a entrar en la Capilla Sixtina en caso de que se convocara un cónclave para elegir un nuevo obispo de Roma.

Este evento, que llegará con el fallecimiento o la renuncia del papa Francisco, se desarrollará bajo los magníficos frescos de Miguel Ángel y siguiendo la normativa establecida en la Constitución Apostólica 'Romano Pontifici Eligendo', promulgada por Pablo VI en 1975 y que prevé que haya un máximo de 120 cardenales electores.

Hasta la fecha, Francisco ha convocado ocho consistorios para la creación cardenalicia, a un ritmo de casi uno por año. Este hecho, unido al gran número de nuevos purpurados designados, ha acelerado la renovación del Colegio Cardenalicio.

Consistorios y creación de nuevos cardenales 14 1980 18 1985 28 24 1990 22 1995 30 22 2000 42 30 2005 15 23 2010 24 22 6 19 2015 20 17 5 14 2020 13 13 20 10 30 40 20 Juan Pablo II Desde 16/10/1978 Hasta 2/04/2005 MEDIA 25,6 por consistorio 8,5 por año Benedicto XVI Desde 19/04/2005 Hasta 28/02/2013 MEDIA 18 por consistorio 11,3 por año Francisco Desde 13/03/2013 MEDIA 15,1 por consistorio 12,1 por año

Su predecesor, Benedicto XVI, presidió cinco consistorios en casi ocho años de pontificado, mientras que con el anterior obispo de Roma, Juan Pablo II, fueron nueve en sus más de 26 años al frente de la Iglesia católica.Aunque Francisco ha aumentado la internacionalidad del Colegio Cardenalicio, la mayoría de los purpurados electores siguen proviniendo de Europa (103) y América (59).

Entre los purpurados hay representantes de todos los continentes y de 89 países, 69 de los cuales cuentan con electores. África, Oceanía y, sobre todo, Asia, han ido ganando peso en el Sacro Colegio en estos diez años de pontificado del argentino. Se refleja así cuáles son las regiones del mundo donde más crece el número de católicos.

El Colegio Cardenalicio que eligió a Francisco en 2013 estaba controlado numéricamente por los purpurados occidentales, especialmente los europeos, entre los que destacaban los 28 electores italianos. Las iglesias locales periféricas o minoritarias apenas tuvieron hueco en aquel cónclave. Los equilibrios geográficos entre cardenales han cambiado profundamente en estos diez años de pontificado de Bergoglio. Al tiempo que se ha reducido el número de purpurados europeos ha crecido el de asiáticos y africanos, los continentes donde más crece la Iglesia católica.

Nuestro país constituye la tercera potencia cardenalicia del mundo al contar con doce purpurados, la mitad de los cuales son electores. A diferencia de lo que ha sucedido con otros países europeos, España ha aumentado su presencia en el Colegio Cardenalicio respecto al cónclave de 2013, cuando eran diez sus príncipes de la Iglesia. Solo cinco pudieron entrar entonces en la Capilla Sixtina por no haber cumplido aún los 80 años.

Entre los purpurados de nuestro país con derecho a participar en un eventual cónclave destaca el nombre de Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Omella es, además, miembro del Consejo de Cardenales, el organismo que ayuda al Papa en el gobierno y la reforma de la Iglesia católica. También forma parte de ese exclusivo grupo de trabajo Fernando Vérgez, alto cargo de la Curia romana al igual que Miguel Ángel Ayuso y Luis Francisco Ladaria.

Españoles electores MIGUEL ÁNGEL AYUSO Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso 70 años Creado cardenal por Francisco ANTONIO CAÑIZARES Arzobispo de Valencia 77 años Creado cardenal por Benedicto XVI LUIS F. LADARIA Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe 78 años Creado cardenal por Francisco JUAN JOSÉ OMELLA Arzobispo de Barcelona 76 años Creado cardenal por Francisco CARLOS OSORO Arzobispo de Madrid 77 años Creado cardenal por Francisco FERNANDO VÉRGEZ Presidente del Gobernatorato 78 años Creado cardenal por Francisco

Los grandes protagonistas de la historia eclesial de las últimas décadas de nuestro país están entre los cardenales españoles que ya han perdido su derecho a participar en un cónclave al haber superado los 80 años. Entre todos ellos destaca el nombre de Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid y durante años líder del episcopado nacional. Otra figura de peso es la de Ricardo Blázquez.

Españoles no electores SANTOS ABRIL Arcipreste emérito de la Basílica de Santa María la Mayor 87 años Creado cardenal por Benedicto XVI RICARDO BLÁZQUEZ Arzobispo emérito de Valladolid 80 años Creado cardenal por Francisco AQUILINO BOCOS Ex superior general de los Claretianos 84 años Creado cardenal por Francisco JULIÁN HERRANZ Presidente emérito del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos 92 años Creado cardenal por Juan Pablo II LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH Arzobispo emérito de Barcelona 85 años Creado cardenal por Benedicto XVI ANTONIO Mª ROUCO VARELA Arzobispo emérito de Madrid 86 años Creado cardenal por Juan Pablo II

Aunque Francisco, de 86 años, ha dejado claro en numerosas ocasiones que no tiene intención de renunciar al pontificado mientras siga encontrándose bien de salud y no sienta mermadas sus capacidades intelectuales, en el Vaticano se especula con la celebración de un cónclave a medio plazo. Más allá de la máxima de que 'quien entra Papa en la Sixtina, sale cardenal', que da una idea de lo mal visto que está hacer campaña dentro del Colegio Cardenalicio, no cabe duda de que hay nombres de peso entre los purpurados que pueden inclinar la balanza en caso de que haya que buscar un nuevo obispo de Roma.

PIETRO PAROLIN Italiano Secretario de Estado 68 años Creado cardenal por Francisco PÉTER ERDÖ Húngaro Arzobispo de Esztergom-Budapest 70 años Creado cardenal por Juan Pablo II MARIO GRECH Maltés Secretario general del Sínodo de los Obispos 66 años Creado cardenal por Francisco LUIS ANTONIO TAGLE Filipino Pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización 65 años Creado cardenal por Benedicto XVI MATTEO ZUPPI Italiano Arzobispo de Bolonia 67 años Creado cardenal por Francisco JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA Portugués Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Evangelización 57 años Creado cardenal por Francisco JUAN JOSÉ OMELLA Español Arzobispo de Barcelona 76 años Creado cardenal por Francisco ROBERT SARAH Guineano Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino 77 años Creado cardenal por Benedicto XVI LAZZARO YOU HEUNG-SIK Surcoreano Prefecto de la Congregación para el Clero 71 años Creado cardenal por Francisco ANDERS ARBORELIUS Sueco Obispo de Estocolmo 73 años Creado cardenal por Francisco

En estos diez años de pontificado, Francisco ha hecho del Colegio Cardenalicio una herramienta más de su agenda con la que demostrar su interés por las comunidades eclesiales periféricas y minoritarias frente al descenso de la fe en los países occidentales. También se ha preocupado porque los purpurados se conocieran mejor entre ellos y estuvieran informados de primera mano de su reforma de la Curia romana, para lo que les convocó a todos en una inédita cumbre en el Vaticano a finales de agosto de 2022.

Debido a la abrumadora mayoría de miembros del Colegio Cardenalicio creados por Francisco respecto a sus dos antecesores en el solio pontificio, no es descabellado pensar que la concepción del Papa argentino de construir una Iglesia de puertas abiertas y que ya no condene estará presente en el momento en que toque elegir a su sucesor.