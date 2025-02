Érase una vez el cáncer: dos reconocidos científicos explican cómo nace, se desarrolla y se vence

Permite la extirpación de un tumor primario (es decir, no expandido).

Los nuevos tratamientos no son tan invasivos como los tradicionales y atacan más directamente a las células cancerígenas.

Es capaz en muchos casos (no siempre) de despertar las defensas contra las lesiones camufladas por la inflamación celular.

La inmunoterapia busca revertir el sistema de evasión que adquiere el tumor para desarrollarse y escapar de la inmunidad. Los tumores desarrollan un mecanismo para crecer y no ser destruidos por el sistema de defensas. la inmunoterapia lo que hace es quitarles ese disfraz para ser capaz de destruirlos.

Dos ejemplos permiten entenderlos. La mayoría de los fármacos quimioterápicos actúan contra la vertiginosa capacidad de las células tumorales para reproducirse y expandirse. Problema: no son las únicas células del cuerpo humano que tienen ese talento. Pensemos en lo rápido que crecen el pelo y las uñas.

«Resulta cada vez más necesario que todas estas prácticas se incluyan en la cartera de servicios del sistema público de salud no sólo porque ayudan y está demostrado. Corremos el riesgo de que se conviertan en una parte accesoria fuera del circuito de la medicina oficial, que es muy frágil y muy susceptible a la pseudociencia, mitos y engaños. Dietas mágicas o extremas pueden ser incluso contraproducentes», alertan López de San Vicente y Carracedo .

El tiempo que se da por bueno para superar un cáncer es de cinco años. Si pasado ese plazo no quedan restos de la enfermedad, se considera que el mal se ha superado. Aún así, el paciente seguirá acudiendo a controles para evaluar su estado de salud. Después de un cáncer, el riesgo de que se reproduzca o aparezca otro distinto siempre existe.«Si has fumado durante décadas, has sembrado tu cuerpo de inflamación. Quizás hayas superado el cáncer de garganta, pero sigue existiendo el riesgo de que brote en un pulmón», detalla de manera gráfica el oncólogo de Basurto y Lakuna.