Diario de una diabética tipo 1: «Mis glucemias son una montaña rusa»

Son las dos y media de la madrugada y una alarma interrumpe mi sueño: la micro infusora de insulina (bomba, de ahora en adelante) ha agotado las 160 unidades que lleva. No es habitual que me despierte en mitad de la noche, pero puede pasar.

7:40 Parece que he pasado buena noche. Me voy a poner ya la insulina para poder desayunar en 15 minutos. 7:44 No se me puede olvidar que hoy toca cambio de cánula.

Tengo la suerte de poder conciliar el sueño con rapidez, por lo que esa alarma de las 2:32 de la madrugada no me molesta demasiado. Me molesta más la que suena cada día a las 7:30, qué le vamos a hacer.

7:48 Tendría que hacerme ya el desayuno para no terminar en hipoglucemia. 7:59 Voy a dejar el MGC fuera del bolsillo por si salta la alarma de ‘hipo’. 8:00 Hoy está bajando muy rápido.

Muchas veces me preguntan cómo soy capaz de despertarme tan rápido, cuando la bomba casi ni ha sonado, solo ha emitido una leve vibración. Y la verdad es que no lo sé. Será un sexto sentido. Un sentido que está despierto las 24 horas del día, los 365 días al año (uno más si es bisiesto). Un sentido que se desarrolló a la par que mi diabetes tipo 1.

Principales tipos de diabetes Diabetes tipo 1 El páncreas de estos pacientes no produce insulina y tienen que inyectársela La insulina es una hormona que hace que el azúcar presente en la sangre entre en las células, donde se usa como fuente de energía Diabetes tipo 2 El organismo puede producir insulina, pero no lo hace en la cantidad adecuada o se resiste a ella Estos pacientes pueden controlar su diabetes con un estilo de vida saludable, ayudados por medicamentos o insulina Diabetes gestacional Durante el embarazo puede ocurrir que los cambios hormonales propios de este estado originen un bloqueo de la función de la insulina Las mujeres con diabetes gestacional deben cuidarse como los tipo 2 y vigilar el crecimiento del bebé Diabetes tipo LADA El sistema inmunológico destruye las células que se encargan de producir insulina, como en el tipo 1, pero mucho más lentamente Los medicamentos y el estilo de vida de la diabetes tipo 2 pueden servir durante un tiempo, pero si el páncreas deja de producir insulina, estos pacientes tendrán que inyectársela, como en la tipo 1

Según un estudio de la Sociedad Española de Diabetes, en 2019 éramos 90.000 personas con diabetes tipo 1 (en todo el país se calcula que hay seis millones de diabéticos). Por eso quiero recalcar que esta historia narra en primera persona mi día. Tendrá cosas en común con los otros 90.000 españoles con diabetes tipo 1, como la dosis de insulina, hidratos bien contados -o contados a secas- y un esfuerzo por hacerlo todo bien, todo el tiempo. No obstante, mi cuerpo reacciona a la insulina, a la alimentación y a las emociones de una manera única. Por eso, solo en España, me gusta decir que hay más de 90.000 diabetes tipo 1.

8:15 Ya empieza a sonar la alarma alarma . A ver cuánto tarda en subirme hoy. 8:29 La verdad es que me sigo mareando. No sé si debería tomar algo más, porque luego viene el pico. 8:44 Por fin sube. Espero que frene a tiempo.

Soy de despertar lento. Probablemente, si no tuviese diabetes mi cerebro estaría medio apagado hasta después del café. No tengo ese lujo. Y aunque voy a ralentí, tengo que pensar muchas cosas relacionadas con mi enfermedad antes de salir de casa. Y después.

8:46 Preparo el cambio de cánula. 8:49 Desconecto la bomba de insulina para poder ducharme. 9:01 Aprovecho el recambio para poner una pila nueva. 9:04 Ya sabía yo que esto se iba a descontrolar (168 y subiendo), ¿hasta dónde llegará?

La mayoría de veces hago ya todo por costumbre o sin darme cuenta. Por ejemplo, cuando me preparo el bolso y antes de cerrar la puerta de casa, reviso mil veces que llevo las llaves, el móvil y la tarjeta de transporte. Pero también insulina suficiente, algo que me suba el azúcar y el medidor continuo de glucosa (control, de ahora en adelante).

9:14 ¿Llevaré suficientes pastillas de glucosa? 9:23 (En el ascensor) Tengo que comprar pilas para la báscula. 9:24 (Caminando por la calle) ¿Llevo de todo? Insulina todavía me queda. 9:27 Siento algo raro, pero no puede ser mareo porque estoy a 180. 9:28 Si me desmayase aquí en medio de la calle, alguien me socorrería, ¿no? 9:28 (Llegando al metro) ¿He cogido el glucómetro? Sí. 9:44 Me aseguro de que llevo la bomba. Es algo inconsciente, pero lo hago muchas veces (llevarme la mano al bolsillo para comprobar que está ahí). 9:45 En el metro siempre pienso «espero que no me roben el medidor, que se parece a un móvil…»

Cuando llego al trabajo, siempre saco del bolsillo tanto el móvil como el control. Me aseguro de estar bien para poder empezar a trabajar. La primera hora y media de la jornada podría ser corta, esperando al segundo café, pero se hace interminable cuando, además de esperar al segundo café, tienes que esperar a tener un buen nivel. Como esta vez.

10:08 ¿Cómo puede ser esta cifra tan desorbitada? 259 y subiendo.

Niveles normales de glucosa en sangre Después de comer: <180 mg/dL En ayunas: 80-130 mg/dL Hiperglucemia: >180 mg/dL Hipoglucemia: <70 mg/dL En mi caso concreto >250 es ya una hiperglucemia severa 250 200 150 100 50 <50 se considera una hipoglucemia severa

10:40 ¿A cuánto estoy? Porque necesito un café con leche pero ya… 10:44 Voy poniéndome la insulina y en un rato, cuando haya hecho efecto, me levanto a por café. 10:50 Me acabo de dar cuenta de que no he notado si me entraba la insulina, y eso me preocupa. 11:00 No ha bajado mucho, voy a seguir esperando. 11:04 LO MISMO 11:14 Empieza a bajar, en breves me levanto. 11:23 Sigue bajando, así que voy a empezar con el café y, con suerte, cuando lo digiera ya habrá bajado a un nivel normal. 11:27 Igual cuando se enfríe un poco me ha bajado más la glucemia. Mientras no llegue a ‘hipo’...

Las hipoglucemias tienen unos síntomas que uno mismo percibe dentro de sí. En mi caso son los sudores fríos, temblor, visión de puntitos de colores en el espacio y sensación de inestabilidad. También puede detectar una hipoglucemia el compañero de al lado: estamos más irascibles, la paciencia se agota en un segundo y no podemos parar de pensar en nosotros mismos.

11:36 Sigue ardiendo y la glucemia bajando en picado. Socorro. 11:51 Terminado el café y sigue bajando. Supongo que la bomba hará de las suyas y frenará el pico, ¿no? 12:21 Sigue bajando, en breves sonará la alarma y bajón al canto. Pero le doy un voto de confianza, por si remonta solo (entre la bomba y el café). 12:23 Empiezo a tener síntomas de bajón, pero no sé si es subjetivo porque sé que estoy bajando. 12:42 La glucemia se mantiene, con los nervios en el trabajo me encuentro un poquito más mareada.

Por lo general, como he mencionado antes, no suelo pensar tanto en mi diabetes. Bueno. Pienso muchísimo en ella, pero no me doy cuenta. El agobio de que me está bajando el azúcar, y todo lo que conlleva, no suelo verbalizarlo (ni para mí, ni para quienes me rodean). No me había dado cuenta hasta ahora, que he escrito todos estos pensamientos a lo largo de un día, de lo mucho que me obsesiona recuperar rápido la glucemia.

12:47 Voy a tomarme una pastilla de glucosa para prevenir la ‘hipo’. 12:55 Suena la alarma alarma : 75 y bajando. 12:59 Me tendría que haber comprado zumos ayer cuando fui al super. 13:04 Otra pastilla. Ver que la glucemia sigue bajando empieza a agobiarme. Tengo temblores y sudores fríos. 13:05 A ver si con un chupa-chups me calmo y sube el azúcar. 13:07 Me repito que tengo que relajarme. 13:10 Ojalá faltase poco para ir a comer. 13:28 Se relaja el ritmo en la redacción y mi glucosa empieza a subir. Respiro tranquila...

Respiro tranquila, pero no mucho. Sé que mis glucemias son una montaña rusa: todo lo que sube, baja (y al revés).

13:29 A ver si me he venido arriba con remontar literalmente, voy a acabar en las nubes. 13:43 Hasta luego, Maricarmen… Las dos flechitas malditas hacia arriba… 13:51 Bueno, se estabiliza (poco a poco). 14:03 Todo controlado.

Me repito mucho lo de «todo controlado». Mentalmente supone una paz tremenda que me hable así, porque me relaja y, sin bajar la guardia, mi cuerpo también se tranquiliza.

Aunque a estas horas del día me empiezo a obsesionar con la comida: cuántos hidratos de carbono llevo hoy, cuándo vamos a ir a comer para calcular el tiempo de espera, voy a tomarme el café justo al terminar de comer o va a ser un poquito más tarde…

14:21 Otra vez la flechita hacia abajo… A ver si con la comida esto se estabiliza. 14:25 Han pedido bocadillos y sándwiches para comer. Calculo mentalmente 60 gramos de hidratos y pruebo suerte. Me recomienda ponerme la insulina en dos tramos, acepto para que no me siga bajando mucho el azúcar ahora. 14:30 Hay para beber Coca-Cola, pero igual es mucho. Voy a beberme un Nestea que también me subirá el azúcar, pero no tanto. Espero… 14:42 Después de comer sigue bajando. 14:58 Parece que se calma la cosa. A ver si la tarde es tranquila. 15:10 Qué agobio y qué rápido sube. ¿Me habrá metido la insulina que faltaba? No todavía, lo hará en un ratín. Espero… 15:22 La glucemia sigue subiendo, y yo que quería un café… 15:39 Me tomo el café y que sea lo que Dios quiera (estando a 170) 15:51 Me estoy mareando un poco, pero no creo que me esté bajando el azúcar. Efectivamente, 146.

Si el trabajo me lo permite, doy un poco de tregua a mi cabeza y me centro por completo en el proyecto que tenga entre manos. Estoy casi una hora sin comprobar mi glucemia y me parece todo un logro. Eso significa que estoy tranquila y mi cuerpo no presenta síntomas ni de hiperglucemia ni de 'hipo'. Podría decirse que, por un momento, me olvido de que tengo diabetes.

16:39 Hace mucho que no sé cómo estoy y compruebo. 16:56 Vuelvo a comprobar. 17:00 Me voy a comer un caramelo que pone 0 azúcares. Espero que sea de verdad. 17:40 Todo va bien, me mantengo en rango y eso me deja tranquila.

Como es un día especial y han llevado comida al trabajo, aún quedan sándwiches y me tomo uno para merendar. Pero se me pasa avisar a mi control. Parece que todavía no me ha vuelto la memoria y no recuerdo que mi páncreas no funciona con normalidad.

18:30 No sé si me tendría que haber tomado la tapita de jamón y pan sin avisar a la bomba. 19:04 No me la tendría que haber tomado. Estoy a 197.

Hasta aquí todos mis días son iguales. En el trabajo habrá días con más carga y días con menos, pero por lo general la diabetes sabe comportarse. Sin embargo, las tardes son un poco más caóticas: días de improvisación, de correr de un lado a otro o de mucha calma. Cada cosa afecta de una manera diferente a mi cuerpo. Incluso la misma actividad, dependiendo del día, también me altera de distinto modo.

Por la tarde quedo en casa de unos amigos para ponernos al día. ¿Qué voy a hacer? Hablar, hablar y hablar. Aunque ejercite mucho el músculo de la lengua, eso no se considera ejercicio, así que ese no es un problema a la hora de gestionar la diabetes.

19:07 Si luego vuelvo a casa andando, ¿llevo suficientes pastillas de glucosa? 19:13 Igual le tengo que decir a la bomba que voy a caminar después, así evito percances. 19:45 Salta la alarma alarma . ¿Ahora por qué? Estoy a 170 y bajando, pero como después voy a caminar, así evito el bajón a tiempo. Le digo que sí, que me voy a tomar los 5gr, pero no lo hago. 20:38 He intentado volver caminando a casa, pero noto que me está bajando el azúcar. Miro los buses que pasan para ver si alguno me lleva hasta casa. Tarda más de 20 minutos en llegar a la parada y decido apurar y seguir caminando hasta la siguiente. 20:45 Vuelve a sonar la alarma alarma justo cuando llego a la siguiente parada, tengo que sentarme a descansar. 20:53 Me he tomado una pastilla de glucosa, pero sigo mareada al bajarme del bus. Menos mal que tengo que ir al super, voy a comprar zumos. 21.24 Por fin llego a casa para cenar. 21.32 Tengo que acordarme de comprar las pilas, porque tengo que calcular los hidratos otra vez a ojo.

Ya lo he hecho más veces. Lo de volver a casa caminando. En contadas ocasiones me he tenido que parar en mitad del recorrido porque me está bajando el azúcar. ¿Qué ha sido diferente esta vez? No lo sé. No siempre tengo la respuesta para todo lo que me pasa. Puede que esté más sensible a la insulina, puede que el cambio de la cánula por la mañana haya afectado… Puede, puede, puede. Pero ya se termina el día, y me vuelvo a repetir que todo va bien, que esté tranquila.

22:24 Otra vez vuelve a bajar. Menudo día más largo… 23:40 Parece que se estabiliza, es mi momento de paz para dormir tranquila. Espero que esta noche no me despierte ninguna alerta, ni bajones de azúcar, ni sofocos por estar en hiperglucemia.

Todos los días seis millones de españoles cargamos con una mochila azul (este es su color). Está llena de, entre otras cosas, esperanza para que algún día se pueda descubrir la cura de esta enfermedad silenciosa, de la que (casi) solo se da cuenta quien la vive.