El recorrido del encierro de San Fermín, tramo a tramo

Solo pueden correr los mayores de edad, siguiendo algunas normas básicas como llevar calzado adecuado, no portar mochilas o bolsos o no estar en estado de embriaguez ni en mala condición física o psíquica. Tampoco se puede estar en el recorrido sin correr, no está permitido grabar o llamar al toro por detrás y se ha de respetar la intervención de los pastores. El Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado un decálogo para las fiestas.