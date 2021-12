La BBC, en el punto de mira

Multas y penas de prisión por no pagar la licencia para ver la televisión

Llaman a tu puerta. Te preguntan si tienes en tu casa un aparato receptor de televisión. Si no les dejas entrar para comprobarlo, regresan con un policía y un permiso de registro. Si tienes el aparato y no has comprado la licencia, te imponen una multa. En 2019, cinco morosos persistentes acabaron en la cárcel, pero la tiranía orwelliana afloja. El primer año con registro de cifras, 1991, fueron a prisión 394. En 1993 eran ya 845.

La licencia cuyo impago persiguen los inspectores de una empresa privada, Capita, es de unos 180 euros anuales (60 si el aparato es en blanco y negro) y sirve para financiar tres orquestas, documentales sobre el reino animal, programas para niños sin publicidad, series de éxito temporal o enraizadas en la cultura cotidiana del país. Y un sistema de producción de noticias con buena reputación internacional.

El presupuesto de la British Broadcasting Corporation (BBC), algo más de 5.500 millones de euros, se nutre de la licencia que los británicos pagan por tener un televisor, una consola de juegos, un ordenador o teléfono móvil,… en el que se puedan ver o grabar programas de cualquier canal, público o privado. Las encuestas dicen que la mayoría de británicos respalda ese sistema de financiación.

En 2015, un informe encargado por el Gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas llegó a la conclusión de que no era aconsejable modificar el procedimiento legal por el que se persigue a los evasores, aunque se han reducido drásticamente las penas de prisión. Sería injusto que quienes pagan la licencia subvencionen el fraude de quienes no cumplen la ley, decía el informe.

Sin embargo, el Ejecutivo de Boris Johnson abrió una nueva encuesta sobre la despenalización del impago de la licencia nada más llegar al poder. La BBC estimó en más de 200 millones la posible pérdida de ingresos. La consulta terminó de nuevo con un aplazamiento.