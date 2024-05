Cómo la policía halló el origen del incendio de Campanar

Cuando la policía entra en el edificio encuentra los cadáveres entre las ruinas.

Las agónicas horas que se vivieron mientras las llamas devoraban con avidez todo lo que encontraban a su paso fueron seguidas atentamente por miles de espectadores en todo el mundo y en las cabezas de todos ellos rondaba la misma pregunta ¿cómo ha podido pasar esto?

Las preguntas no cesaron y durante los siguientes días, un montón de hipótesis poblaron los titulares que ahora el Informe de Inspección Técnico Policial, elaborado por la Dirección general de la Policía, ha aclarado. Así es cómo se llevó a cabo la investigación de la policía científica.

La investigación, cuyo expediente oficial es BINCIPOL 24-17438, comenzó con una llamada a la comisaría general de la brigada científica de Valencia el mismo día del incendio y concluyó el 21 de marzo, casi un mes después. Fue realizada por la Comisaría General de la Policía Científica, la Unidad Central de Investigación en la Escena del Delito y la Sección de Inspecciones Oculares. Dos inspectores, un subinspector y un policía certifican el informe y describen paso a paso qué se encontraron al llegar a la zona cero.

24 DE FEBRERO DE 2024

El segundo día desde que se produjo el suceso es cuando comienza la inspección para determinar las causas y el origen.

Tras la autorización de los bomberos por cuestiones de seguridad empieza la investigación con la realización del reportaje fotográfico, 360º y video por los especialistas para la fijación gráfica de la escena. La Dirección General de la Policía realiza captación de imágenes con drones de la zona afectada y la fachada exterior.

INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL EXTERNA

Los investigadores hacen una evaluación de cómo se encuentran por fuera los edificios del complejo residencial de Campanar.

CUERPO CILÍNDRICO EDIFICIO 1 Escaleras y asensores 13 plantas 59 viviendas EDIFICIO 2 10 plantas 75 viviendas PARCELA 3.724 m2 138 viviendas PLANTA Y ENTRESUELO La fachada ventilada ocasionó muchas hipótesis. Estos son los elementos que la policía encontró: Lana de roca que recubre toda la superficie de la fachada Paneles dobles de composite de aluminio GROSOR 4 cm Fachada del edificio PANELES ALTURA 148 cm ANCHURA variable 57/88 cm GROSOR 4,5 cm Capa intermedia entre los paneles de un compuesto de color negro Los paneles están anclados a la fachada por rieles metálicos GROSOR 2,5 cm Temperatura de fusión del aluminio 660ºC

El informe constata que la fachada de todos los edificios sufría una afectación generalizada por fuego con desprendimiento de los paneles de aluminio. Sólo se salvó la parte inferior que se corresponden con la planta baja y la entreplanta.

Imágenes de la afecctación en las distintas fachadas del complejo. J. L. Bort/ I. Arlandis

El expediente policial detalla el estado en el que hallaron cada una de las fachadas del complejo residencial.

Muy afectada Por el fuego y el desprendimiento de los paneles de aluminio de la fachada y sus anclajes. Sólo se conservan los más próximos a la piscina Alto grado de destrucción con pérdida de paneles y de lana de roca. Planta baja y entreplanta intactas por la terraza Afección desigual Cristales facturados en la parte más externa. Zona más alta sólo afección por humo Afección desigual Mucho daño en la parte superior, menos en la inferior Muy afectada Poca afección Todos los paneles de aluminio han desaparecido Gracias a los bomberos Muy afectada Afectación generalizada. Caída de paneles de aluminio, excepto zona superior y de la lana de roca en algunas áreas

En las cubiertas del edificio más bajo se ve claramente el estrago que ocasionaron las llamas. En la más plana, hay más afección por calor localizado en la zona cercana a la fachada sur; y la inclinada, presenta daño por calor pero también por fuego y humo, también en la misma zona. El fuego, tal y como se aprecia en la imagen llegó desde las terrazas y salió por las ventanas.

Fotografía del expediente que muestra el estado de las cubiertas de la fachada que da a las calles Poeta Rafael Alberti y Director Luis Buñuel. LP

Una vez determinado el estado exterior del edificio del que se detallan los desperfectos, los especialistas acceden al interior.

INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL INTERNA

Las imágenes en directo y las fotografías tomadas durante el incendio así como la distintas declaraciones situaron el origen en el apartamento 86, en la octava planta de la torre 1. Allí se dirigen los investigadores para esclarecer los hechos.

Los especialistas acceden al octavo nivel por las escaleras de la estructura central que están protegidas por puertas metálicas. En ellas se aprecia que no hay daños por fuego la parte de las escaleras, sólo por humo; sin embargo, en el lado de los pasillos distribuidores del interior sí hay afectación por llama. El fuego estaba en el interior.

Puerta de las ecaleras que da al pasillo Afección por llama Número 86 Escaleras y ascensores EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 Entrada de los investigadores

Los investigadores continúan su recorrido y se encuentran a su paso un alto grado de destrucción en ambos edificios, tanto en el mobiliario como en las paredes. Cabe señalar que las dos construcciones están comunicadas por una zona central que une los pasillos de ambas torres y de la zona central de escaleras.

La inmensa mayoría de las viviendas han quedado prácticamente diáfanas. El fuego ha devorado el mobiliario, las paredes, los techos, las puertas... El apartamento 86 sufrió estos mismos desperfectos.

Distintas imágenes de las viviendas tal y como las encontraron las unidades de inspección. LP

Apartamento 86

Pese al ato grado de destrucción, los especialistas tienen que trabajar con lo que queda. Para valorar los daños de cada elemento inspeccionan en primer lugarla estructura de paredes y techos:

Ladrillo perforado Paredes Placas de cartón-yeso Aislante Techo TIPO CIELO RASO Bovedilla de hormigón Hueco para instalaciones Superficie lisa y plana

Al entrar en el apartamento 86 se encuentran con un espacio diáfano, cubierto de cascotes y retos del incendio. Es difícil establecer la función de cada estancia pero el inquilino y la propietaria coinciden en que no se ha hecho ninguna reforma ni modificación, así que se puede realizar una reconstrucción de cómo era el apartamento previamente.

Reconstrucción de la vivienda DORMITORIO 1 DORMITORIO 2 COCINA Balcón / Terraza N Balcón N SALÓN/ COMEDOR Balcón / Terraza E BAÑO 1 DORMITORIO 3 BAÑO 2 Entrada SUPERFICIE 112 m2

Los distintos grados de destrucción que van encontrado los agentes ponen de manifiesto la dirección que tomó el fuego así como sus vectores de propagación. Van describiendo los hallazgos en el informe:

La entrada Los especialistas encuentran la puerta abatida en el pasillo ya que había sido derribada por los bomberos Entrada Presenta una mayor afectación por el fuego en la cara interna que en la externa que conserva parcialmente la cubierta, lo que indica que el fuego se originó en el interior Recibidor Las paredes presentan daños por fuego y calor pero mantienen los paneles externos. El techo está destruido Interior Todas las puertas del interior han desaparecido y el suelo está cubierto por lo que queda del material aislante de las paredes y de las planchas del techo Dormitorios 1 y 2 y cocina Destrucción de las paredes internas. Sólo quedan las estructuras metálicas que sustentaban los paneles y están deformadas Techo La primera capa del falso techo está desprendida y los elementos metálicos que la sujetaban están más deformados en esta zona. Esto indica que el fuego comenzó en la parte norte y luego se extendió al resto de la casa Cocina Es la estancia con más daños. Además de la destrucción de paredes y de los elementos metálicos del techo, también se han dañado las bovedillas del hormigón del mismo AUX STEP FOR JS

El día en que se produjo el incendio, las llamas se veían desde el exterior en el balcón de la cocina; sin embargo, su origen se podía haber producido en otra zona del apartamento y asomar a la fachada por allí. Tras la inspección de los especialistas y los tremendos daños detectados en esta estancia, no cabía duda. El fuego empezó aquí ¿pero cómo dio lugar a un desastre tan desproporcionado? ¿fue provocado o azaroso?

La cocina

El primer paso de los investigadores es el desescombro selectivo de la zona que previamente se había fotografiado y su reconstrucción:

Gas No hay. Es eléctrica Electrodomésticos eran de origen excepto el frigorífico que adquirió el residente Balcón/terraza N 5 7 4 8 6 2 3 1 ANCHURA 2,70 m LONGITUD 3,50 m Artefactos enchufados Ninguno salvo lo habitual (nevera, lavadora, lavavajillas, etc), según el inquilino Frigorífico 1 2 Mueble con horno y miroondas 3 Encimera con tostadora 4 Lavadora 5 Termo eléctrico Lavavajillas 6 7 Campana extractora 8 Vitrocerámica

Antes de continuar cabe aclarar que tras realizar el reportaje fotográfico que fija cómo y dónde están los distintos restos, se retiran los elementos de forma selectiva para buscar rastros que ayuden a dilucidar el origen del fuego. Después se intenta reconstruir la cocina para ver dónde están los daños más importantes que marcan el origen de las llamas.

La inspección también se ocupa de las conexiones eléctricas, el grado de afectación del suelo (por si hubiera un acelerante) y finalmente los electrodomésticos, en sentido contrario a las agujas de reloj, según el procedimiento.

Frigorífico Presenta destrucción de todos los elementos no metálicos. En su parte delantera, se han desprendido las puertas frontales y la puerta inferior está muy dañada En la parte trasera se observa que el condensador, con forma de rejilla metálica, ha estado sometido a un fuerte calor, y presenta un orificio en su centro. «Esta afección resulta disonante y difícilmente explicable con el desarrollo del incendio», según el informe Microondas y horno El mueble en el que estaban insertos ha desaparecido totalmente pero el cableado eléctrico está bien. Hay mayor afectación en estos aparatos en su zona frontal, que es la más próxima a la nevera. Presenta «un ataque exterior del fuego», según el informe final Encimera con tostadora La bancada o mesa ha desaparecido totalmente, no se puede analizar. Sobre ella había una tostadora totalmente calcinada de modo uniforme. No se puede determinar el origen ni dirección del fuego con estos elementos Lavadora La mayor oxidación en la parte delantera indica que el fuego le atacó frontalmente Termo eléctrico Ha colapsado sobre el lavavajillas y presenta una mayor afectación en la parte frontal. La resistencia del interior no presenta señales de mal funcionamiento Lavavajillas Mayores daños en la lado inferior izquierdo. La parte trasera no presenta mucha afectación Campana extractora Los elementos eléctricos de su interior han sido destruidos lo que indica proximidad con el calor y la parte frontal está más dañada Vitrocerámica Capa de vidrio exterior fracturada y más daño en la parte frontal. Sin señal de fallo eléctrico o mal funcionamiento de las conexiones eléctrica ni las resistencias

Tras la reconstrucción de la cocina y los análisis detallados de todos los elementos los inspectores de la policía científica concluyen que el fuego procede de la nevera, principalmente de la parte posterior ¿cómo es esto posible?

Frigorífico

Como hemos visto, fue Identificado como el foco del incendio ya que presentaba un alto grado de afectación. Ésta era mayor en la zona inferior, tanto en las placas laterales como en el frontal.

Parte posterior Condensador Es un tubo muy fino doblado en forma de serpentín que en el modelo en cuestión funciona con un refrigerante R600a, Isobunato Isobunato H Es un gas incoloro, inodoro, no tóxico pero INFLAMABLE A TEMPERATURA AMBIENTE H3C C CH3 CH3 Una pequeña fuga en los conductos del refrigerante pudo causar su salida a la atmósfera y ante cualquier chispa o electricidad estática, inflamarse Parte posterior La zona trasera desapareció por efecto del fuego, pero sí quedaba el condensador con un orificio de grandes dimensiones y las varillas dañadas que sugieren la presencia de una temperatura muy elevada

En busca de la fuente de ignición, los especialistas también analizan el motor del frigorífico, el cableado y las conexiones que no han sido destruidas pero no se descubre señal alguna de cortocircuito o mal funcionamiento.

Algunos de los elementos del frigorífico analizados por la policía para esclarecer la fuente de ingnición. LP

Además, la policía determina que no hay toldos, ni mobiliario que acelere las llamas en la terraza próxima a la cocina, ni hay ningún elemento domótico o eléctrico de control de persianas. La misma mañana del incendio se preguntó al inquilino si había dejado algún dispositivo que no fueran los electrodomésticos habituales enchufados, como el cargador del móvil, y la respuesta fue negativa. Del examen pericial de la vivienda, la cocina y el frigorífico se concluye que no hay sustancias acelerantes, ni un desarrollo anormal de fuego del que además sólo existe un foco. Entonces ¿por qué fue tan voraz el incendio?

Las condiciones La persona que vivía en el apartamento 86 salió de casa a las 7.30 horas de la mañana y dejó la puerta de la cocina cerrada La nevera Una pequeña fuga en los conductos canalizadores del refrigerante del frigorífico provocarían la salida del mismo a la atmósfera y ante cualquier chispa o incluso la propia electricidad estática del aparato causaría la inflamación del mismo El origen Esto explicaría el tipo de daños que presenta el condensador en el que se observa que los conductos han desaparecido por efecto de un calor muy elevado Combustión lenta Las fases iniciales de un incendio en un ambiente cerrado favorecen una lenta combustión con bajo aporte de oxígeno y a su vez ocasiona una atmósfera extremadamente caliente Los cristales El alto calor generado provocaría la fractura los cristales de la ventana. Cualquier grieta, por pequeña que fuera, sería letal Entrada de oxígeno A través de las fracturas en la ventana entró aire en la cocina y aportó oxígeno a las combustión lenta que se producía en el interior El fuego crece Esto conllevaría que el fuego se avivase y las llamas cobrasen más vigor e intensidad El crecimiento de las llamas sería muy rápido y se produciría de forma súbita. De este modo, se exteriorizaron al balcón y a la fachada con gran virulencia

Las conclusiones

Con todos estos indicios, la policía científica elabora el informe en el que reconstruye cómo se produjo el desastre y elabora sus conclusiones finales:

Un incendio estructural es un fuego fuera de control que se desarrolla dentro de una estructura o edificación Tipología según el elemento que se quema. En este caso, clase A porque son materiales sólidos Clasificado como 'muy grande' ya que afectó a 3.724 metros cuadrados Se determina que sólo hubo un único y principal foco que es el frigorífico El informe dice textualmente: "todo parece indicar que pudiera haber existido una incidencia en la zona trasera del frigorífico" El incendio fue accidental, no hubo intencionalidad alguna

De todas estas detalladas pesquisas sólo la fuente de ignición queda por demostrar fehacientemente. El cableado existente no parece indicar un mal funcionamiento o cortocircuitos en el resto de electrodomésticos de la cocina pero algunos estaban totalmente calcinados por lo que no se pueden descartar totalmente.

Con estas afirmaciones, la investigación concluye y el expediente BINCIPOL 24-17438 se cierra. La policía vuelve a precintar el edificio.

Este relato de cómo la policía científica investiga e identifica las causas de los incendios son indispensables no sólo para saber lo que ya ha pasado si no para introducir medidas de seguridad que permitan la construcción de viviendas más seguras y desarrollar una normativa más activa para evitar desastres como el ocurrido en Campanar y que de este modo todos los ciudadanos podamos dormir un poco más tranquilos.