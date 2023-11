La invasión de los mapaches en España

Durante los últimos años la presencia de mapaches en varias zonas de España no para de aumentar hasta el punto de convertirse en un auténtico problema. De hecho, Madrid y Guadalajara son los lugares más castigados por esta invasión y en la actualidad ya se ha confirmado su presencia en libertad en Baleares -fue el primer lugar en el que se produjo un avistamiento de un mapache en el medio natural-, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía, Asturias, Galicia, Canarias y Comunidad de Madrid.

«Es un mamífero carnívoro original de Norteamérica y Sudamérica. Hay varias especies de mapache pero la que tenemos en Europa y España es el mapache común», cuenta José María Gil, investigador del departamento de Zoología de la Universidad de Granada (UGR). Este animal lleva mucho tiempo naturalizado en Europa, donde se ha asentado en el medio natural y vive perfectamente. En lo relativo a los lugares en los que se encuentra con más frecuencia, suelen establecerse en zonas húmedas y junto a grandes ríos.

Mapache ‘Procyon’ Es un mamífero de tamaño mediano Originario de América, su distribución va desde Canadá a Panamá Orejas puntiagudas La coloración general pardo-grisácea y gris más claro en la parte ventral Hocico largo El cuerpo es rechoncho, con un pelaje largo y denso Mide de 60 cm a 1 m incluyendo la cola Peso Varía dependiendo de su hábitat, entre 5,5 y 15 kg Tiene unas manchas negras características que rodean los ojos. Es una mejora evolutiva, ya que minimiza los reflejos de luz que llegan a sus ojos Sus patas están provistas de cinco dedos con garras curvadas no retráctiles Confían en su sentido del tacto para encontrar lo que necesitan. Sus patas delanteras tienen, aproximadamente, cuatro veces más receptores sensoriales que las traseras La cola presenta un dibujo anillado, con seis o siete bandas pardas oscuras o negras. Oscila entre 20 y 40 cm Hábitat Los bosques mixtos o caducifolios, junto a cursos de agua Se han adaptado muy bien a vivir en áreas urbanas, donde se pueden alimentar de basuras y alimentos para las mascotas Reproducción Se reproducen durante los primeros días de enero y los últimos de febrero. El período de gestación es de 63 a 65 días Tiene entre 2 y 5 crías de media Esperanza de vida La duración de la vida de los mapaches en la naturaleza es de 3 a 5 años En cautividad viven unos 16 años Las principales causas de mortalidad son la escasez de alimento, las enfermedades, los atropellos y la caza Alimentación Su dieta es omnívora: comen crustáceos, cangrejos, artrópodos, ranas, peces, nueces, semillas y bayas Uno de los datos es su reconocido comportamiento de ‘lavado’, ya que, siempre que pueden, sumergen los alimentos dentro del agua antes de consumirlos. El objetivo es mejorar la información sensitiva de su comida Tienen cuarenta dientes adaptados a una dieta omnívora. Voracidad Una vez en libertad, fuera de sus ecosistemas originales, causan graves daños, ya que se trata de animales voraces y oportunistas, capaces de cazar, depredar nidos, etc. Como ejemplo, en Canarias un solo ejemplar acabó con la vida de más de 100 crías de pardela cenicienta (Calonectris diomedea) Transmisores de enfermedades Pueden transmitir la rabia, moquillo, toxoplasmosis o tuberculosis a personas, ganado y mascotas. La principal enfermedad que transmiten es la baylisascaris, ya que el 65% de los mapaches tienen este parásito Las personas pueden contagiarse al ingerir agua o alimentos contaminados por los huevos del parásito. Las larvas migran al sistema nervioso o hacia los ojos. Causa graves lesiones Medidas de control El Ministerio de Medio Ambiente lo incluye en la lista de especies exóticas invasoras de urgente erradicación. Su erradicación es difícil, debido la agresividad e inteligencia. Se han utilizado varios métodos de captura para extraer los mapaches del medio, entre ellos el trampeo selectivo en vivo (captura no cruenta) Dada la extremada habilidad de estos animales para manipular objetos, en ocasiones ,han sido capaces de burlar los sistemas de cierre y escapar

«Lo que pasa es que es muy oportunista y se alimenta de todo un poco. Por eso es muy frecuente que visite basureros y cubos de basura de zonas periurbanas», detalla Gil. Y, a pesar de que su aspecto suele resultar bastante simpático, lo cierto es que es una especie invasora que tiene «gran impacto» sobre la biodiversidad. «Su impacto es enorme sobre la fauna acuática porque son especialistas en encontrar y depredar huevos y nidos de aves acuáticas». Sin embargo, para los humanos no es muy peligroso y no suele atacar: «Puede revolverse si le chinchas, pero no implica más riesgos que los de un perro o un zorro aunque pueden volverse agresivos con la comida».

«Es muy oportunista y se alimenta de todo un poco. Por eso es muy frecuente que visite basureros y cubos de zonas periurbanas» José María Gil Investigador del departamento de Zoología de la Universidad de Granada

A pesar de no haber poblaciones asentadas fuera de Madrid y Guadalajara, «no es raro que aparezcan de manera esporádica en algunos sitios». Esto, según detalla Gil, tiene que ver a que todavía es un animal que se usa mucho como mascota y cuando sus dueños se cansan o acaban hartos lo sueltan en la naturaleza. «Es importantísimo avisar a las autoridades si se detecta uno porque actuar contra posibles ejemplares fundadores es lo único que permite estar tranquilo con los mapaches». Y es que si consiguen asentarse en una zona es muy difícil acabar con ellos.

«En Madrid ahora no son capaces de erradicarlos, solo están evitando que se expandan y el esfuerzo que están haciendo es muy grande», algo que se debe a que si la extracción de ejemplares no es continua la población de mapaches se dispara. En este sentido, llevan ya más de diez años «trampeando mapaches» para intentar mantener bajo control su población en estas zonas del país.