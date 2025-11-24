«La violencia machista existe»: Gran Canaria alza la voz frente al negacionismo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:38 Comenta Compartir

«La violencia machista existe». Y tiene nombre y apellidos, como el de Diana y María del Carmen, las dos mujeres víctimas mortales de la violencia de género en 2025 en Gran Canaria. Forman parte de una lista negra integrada en Canarias por 112 mujeres solo desde 2023, desde que se activó su contabilización oficial.

Este mensaje, claramente dirigido contra los movimientos negacionistas, centró ayer las intervenciones del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, en el acto organizado en la sede del gobierno de la isla en la jornada previa al Día Internacional Contra la Violencia de Género, el 25N. Además, incidieron en la importancia de la unidad de acción institucional y social y en la necesidad de seguir reforzando los recursos de prevención y protección.

Además, se procedió a la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por medio del propio presidente insular, y del manifiesto elaborado por el Cabildo. Igualmente, se presentó el lema de la campaña del 25 N del Cabildo para este año, 'Fuertes y unidas contra la violencia de género'. El acto supuso en sí mismo un reflejo de unidad, con presencia de todos los grupos políticos con representación en el Cabildo, a excepción de Vox.

«Son tiempos difíciles para los derechos alcanzados», señaló el presidente del Cabildo, quien subrayó que es preciso «poner en marcha todos los mecanismos necesarios para alcanzar las mayores cotas de prevención y protección». En este sentido, puso en valor la coordinación entre el Cabildo y los 21 municipios, así como con las organizaciones y el conjunto de la sociedad civil.

Por su parte, la consejera manifestó que los datos son la prueba más factible de que el negacionismo no tiene cabida y de que lo que sí cabe es que las instituciones y la sociedad estén unidas contra la violencia machista». Mena indicó que en estos momentos «se atiende a las violencias machistas en los 21 municipios, garantizando que la protección se reciba en su propio entorno», todo ello en el contexto del incremento de los recursos del Cabildo en la lucha contra la violencia machista.