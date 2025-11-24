La manifestación en la capital grancanaria sale a las siete de la tarde de la plaza de Santa Ana y termina en San Telmo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:38 Comenta Compartir

La Red Feminista de Gran Canaria convocó ayer a la ciudadanía a participar este martes 25 de noviembre a la manifestación por el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Saldrá a la calle en la capital grancanaria, caminando desde la plaza de Santa Ana al parue de San Telmo, bajo el lema 'Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!'.

«La consigna, utilizada ya el pasado año, se mantiene porque la situación de violencia contra las mujeres sigue siendo insoportable y porque las administraciones continúan sin asumir plenamente su responsabilidad ni desplegar todos los recursos necesarios para proteger a las mujeres y garantizar sus derechos», sostiene la red en un comunicado.

Y añade: «Porque cada voz cuenta, porque contra las violencias machistas estructurales las respuestas deben ser colectivas, desde la Red Feminista de Gran Canaria animamos a la ciudadanía a participar en la marcha que comenzará a las 19.00 horas en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y avanzará hasta el parque de San Telmo, donde se leerá el manifiesto».

La Red Feminista de Gran Canaria subraya la importancia de una participación masiva «para denunciar los discursos negacionistas, exigir políticas públicas efectivas y reclamar a todas las instituciones que cumplan con su deber de prevenir, atender y erradicar las violencias machistas».

El manifiesto del 25N de la red denuncia las cifras insoportables de violencia machista y exige a todas las instituciones -especialmente al Gobierno canario, a los ayuntamientos y a la justicia- que asuman su responsabilidad «y actúen con urgencia». Cada sector de la sociedad debe hacer su parte para garantizar una vida libre de violencias.