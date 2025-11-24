«Tenemos un discurso y una resistencia feminista, estoy superorgullosa»

D.P. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:38 Comenta Compartir

La negación de la violencia machista «es fácil de desmontar», al menos, en las aulas. «Los alumnos muchas veces confunden terminologías. Entonces, les explicas: 'Tienes en clase a compañeras, ¿ves lógico que tengan ellas la misma igualdad de derechos que tú para acceder a estudios o a un trabajo?'. Responden que sí, y ahí es cuando les dices: 'Pues eres feminista'», reseña Elena Hernández, coordinadora de Igualdad del IES Tomás Morales.

Elisa Ardoy, su homóloga en el instituto Isabel de España, considera que no existe un incremento del negacionismo entre el alumnado, con respecto a unos años atrás, lo que sí ocurre es que «ahora están respaldados por discursos de hombres poderosos, con dinero, que tienen sus medios de comunicación y están seguros en esa postura, la pueden decir con más tranquilidad».

La diferencia radica en que existe una resistencia a esa «ola reaccionaria» capaz de rebatir los argumentos negacionistas: «Desde que sale un chico diciendo algo sobre denuncias falsas, por ejemplo , ya salen las chicas a argumentar, a contrastar, a defenderse, que eso antes era totalmente impensable. Ahora hay una resistencia y un discurso feminista, y estoy superorgullosa de esas chicas», enfatiza, haciendo alusión a las alumnas que forman parte de los comités de Igualdad.

«Para mí es urgente la educación sexual», incide Dulce Jiménez, también coordinadora de Igualdad en el IES Pérez Galdós, al abordar la percepción del machismo y la violencia de género entre adolescentes. «Si tuviéramos desde tempranas edades la educación sexual donde hay que tenerla, que es con anclaje curricular y no solo con el sobresfuerzo que hacemos, que usamos nuestro tiempo libre para fomentar la igualdad en los centros, evidentemente hoy no estaríamos hablando de la violencia como estamos hablando», enfatiza.

Incide en que, de ser así, se podría transmitir con mayor asertividad la conciencia de límites, cómo enfrentar una ruptura o la lucha contra la normalización del rol sumiso para las mujeres y del posesivo para los hombres. A este respecto, Elena Hernández pone sobre la mesa datos escalofriantes, como es que la pornografía actual, con la violencia como máximo exponente, ya llega a niños de tan solo 8 años, a través de dispositivos móviles, ordenadores o videojuegos.

Las tres coordinadoras trabajan a diario para combatir las desigualdades de género y este 25N lo hacen con un emotivo acto al que se sumará el colegio Aguadulce, que busca generar conciencia desde la calle: «Vamos a abrazar nuestro centro, a hacer una cadena humana, reivindicando que queremos crecer libres de violencias y de presiones de género», expone Dulce.