La evolución de un puzle lleno de vida

Para conocer de primera mano los entresijos de los inicios de CANARIAS7 y cómo se produjo el proceso de salir a la calle a diario para cumplir con el compromiso con los lectores, qué mejor manera que hacerlo con los compañeros Juan Manuel Mendoza, actual jefe del área técnica de redacción, y Luis Pérez Viera, técnico de redacción. Ambos se incorporaron a CANARIAS7 el 1 de septiembre de 1982, un mes antes del arranque del periódico. «Ayudamos a entrar la maquinaria e incluso a comprar material para el montaje de páginas, como cuchillas o reglas», destacan.

Tienen miles de anécdotas y cada uno tiene su particular visión de un proceso intenso y lleno de vida. Juan Manuel Mendoza inició su trayectoria profesional en CANARIAS7 como teclista. «Siempre he estado en la parte técnica. De aquellos inicios destaco el enorme espíritu de equipo que existía, ya que todos remábamos en la misma dirección para sacar adelante el proyecto. La ilusión era máxima. Yo tenía 17 años y tras un mes en el que tuvimos que aprenderlo todo a marchas forzadas, me acuerdo que comenzaba el turno por la tarde y salía de madrugada. Algunas veces acabábamos desayunando chocolate con churros. Había una ilusión terrible. Como teclistas teníamos que darle forma al texto y tener en cuenta el cuerpo y la fuente. Era como un puzle, al igual que ahora, aunque con los avances tecnológicos que se han realizado la forma de hacerlo ahora es más cómoda». afirma.

Ha vivido en primera persona todos los procesos desde el área técnica del periódico, adaptándose a las circunstancias y a los cambios tecnológicos, que últimamente han sido más notorios.

La era digital ha llegado con fuerza, pero Juan Manuel Mendoza echa en falta «el romanticismo de antes. El periodismo antes era más bohemio. Ahora está presente la digitilización en todas las áreas, es el presente. ¿Del futuro? Nadie sabe qué pasará, porque estamos en constante evolución y cambios, y lo que parece que hoy es válido a lo mejor mañana no lo es».

«Uno entraba por la tarde y no sabía a qué hora de la madrugada iba a salir. Cada día se producía una aventura nueva», relatan

Luis Pérez Viera ha pasado por una infinidad de departamentos en CANARIAS7 -montaje, fotomecánica, fototea, diseño y en la actualidad desempeña su labor como técnico de redacción. «El montaje de páginas era un proceso muy laborioso, en el que sobraban infinidad de líneas y debías ir ajustando y recortando para que la página cuadrase. Era un trabajo de sangre, sudor y lágrimas, porque con las cuchillas muchas veces nos cortábamos, hasta que Miguel Henríquez se inventó un astralón y unas reglas de aluminio para que no nos cortásemos. Fue una época muy intensa y apasionante. Como indicó antes Juanma Mendoza, llegábamos a una hora y salíamos de madrugada. Salíamos a comer algo y adónde ibas eras muy querido. «Aquí están los del CANARIAS7», nos decían. Todo era una fiesta contínua, sin duda, la mejor etapa», relata con dosis de melancolía.

La confección de las páginas del periódico se convertiría en un auténtico trabao de orfebrería. Han pasado ya 40 años del nacimiento de CANARIAS7 y el periódico se ha ido adaptando a los avances tecnológicos. En la imagen inferior izquierda, vemos a Juan Manuel Mendoza en sus inicios, y a la derecha, a Luis Alberto Pérez Viera, colocando una página en un tablón durante la visita del luchador Pedro Cano, que atiende las explicaciones del compañero Ramón Mendoza. / C7

También recuerda que ir al Sebadal era toda una aventura. «No había nada, solo solares, ni la mediana en la carretera», apostilla.

La tecnología fue llegando poco a poco y Luis Pérez Viera recuerda una anécdota. «Un día llegó Tomás Padilla (q.e.p.d.) y me dijo que hiciese una página en el ordenador con un 6x4 de publicidad. Sobraban un total de 687 líneas. Aquello fue terrible», rememora con risa y anhelo.

Luis, en tono jocoso, dice que ha pasado por tantos departamentos porque «no saben dónde meterme», pero recalca que se ha divertido mucho en esta experiencia que dura ya más de 40 años. La llegada de la digitilización ha supuesto un cambio enorme en la forma de trabajar y en el tipo de información que el lector demanda. Sobre este aspecto, él tiene una particular forma de ver las cosas sobre este futuro, que en el periodismo sigue siendo muy incierto. «Yo estoy frito por jubilarme. La era digital está logrando tener a una sociedad con niños atontados, que pierdan el tiempo de forma miserable delante de una tablet o de un móvil. Videos, fotos y nulos de contenido. Así vamos. Siempre me pregunto qué será de nosotros dentro de unos años», afirma.

En este momento de reflexión y de recuerdo, cuando se cumplen 40 años del aniversario de CANARIAS7, Juan Manuel Mendoza y Luis Pérez Viera no paran de recordar vivencias y momentos. «En la época del montaje de las páginas y de la publicidad, recuerdo que una vez salió la imagen de un murciélago al revés, así como otras muchas meteduras de pata, que hoy recordamos con alegría», destacan.

Acontecimientos periodísticos importantes, «como aquella medalla de oro en vela de Luis Doreste y Roberto Molina, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Era de madrugada y esperamos para dar la noticia. Hoy la noticia es inmediatez, a través de la web. Antes el proceso era más laborioso y más romántico», concluyen.