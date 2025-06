Los españoles abandonan cada vez a más perros y gatos: 33 cada hora

Lidia Carvajal Jueves, 26 de junio 2025, 23:55 Comenta Compartir

Un perro no es un regalo de 'Reyes', ni un gato un capricho de soledad. La responsabilidad de tener un animal doméstico es mayor que un camión para jugar en la arena de la playa o la suscripción a una plataforma 'streaming'. Y, aunque se puede utilizar la excusa del regalo de Navidad para adoptar un animal de una protectora, no se puede olvidar que no se puede devolver ni, mucho menos, abandonar.

Sin embargo, en España siguen aumentando los perros y gatos abandonados hasta tal punto que se están alcanzando los niveles prepandemia. Según el estudio que cada año realiza la Fundación Affinity, el año pasado llegaron a las protectoras de nuestro país más de 292.000 perros y gatos. Y la tendencia sigue al alza.

A las protectoras han llegado 800 perros y gatos cada día Que sería lo mismo que recoger 33 cada hora Fuente: Fundación Affinity

Por mucho que se suele pensar que el pico de abandonos se produce en verano, lo cierto es que «se recogen los mismos animales durante todo el año», afirma Laura Rodríguez, responsable de Concienciación de la Fundación Affinity. «Excepto en el caso de los gatos», continúa, «donde sí vemos un incremento en los meses cálidos, pero esto es debido a su ciclo de reproducción», ya que es en primavera-verano cuando nacen las camadas que resultan no deseadas en la mayoría de los casos.

Otros motivos frecuentes incluyen la pérdida de interés por el animal y los cambios de domicilio, estos últimos reflejo de las dificultades para encontrar viviendas que acepten mascotas, ya que solo el 5% de la oferta de alquiler lo permite, según Fotocasa.

El abandono no distingue de edad ni de raza: el 60% de los perros recogidos eran adultos, mientras que en el caso de los gatos, casi la mitad eran cachorros, lo que pone en evidencia la urgencia de fomentar la esterilización responsable. «Es nuestra responsabilidad como tutores acudir al veterinario para que nos aconseje el mejor método de esterilización», recuerda Rodríguez, pero «el control de la reproducción es un deber nuestro» y reduciría «muchísimo estas cifras» de abandono.

Soluciones contra el abandono

Desde la Fundación Affinity proponen distintas iniciativas contra el abandono de los animales domésticos, como los perros y gatos. La primera de ellas es la identificación. «Hay muchos animales que se pierden», afirma Rodríguez, «las tasas de identificación son todavía muy bajas y necesitamos que los animales estén identificados porque, además de ser obligatorio, es absolutamente necesario para poder recuperarlos». Mientras que un 25% de los perros que llegan a las protectoras tienen chip, solo hay un 5% de los gatos identificados.

Por otro lado, también es importante la educación «para que el vínculo con él y su comportamiento sea el mejor posible», cuenta Rodríguez. Pero también para que las personas conozcan lo que supone convivir con un animal, «hemos de tener unas expectativas realistas».

Por último, otra estrategia sería la adopción, «que no disminuye la tasa de abandono, pero sí hace que esa balanza esté más equilibrada y que las personas que se están planteando incorporar un animal, lo puedan hacer a través de la adopción y se saquen a esos animales de las protectoras», concluye Rodríguez.

Adopción

Aunque abandono y adopción no están directamente relacionados, sí que se ha visto que en los últimos años, han ido aumentando tanto las adopciones como los abandonos. Laura Rodríguez cuenta al respecto que «hemos pasado de adoptar un 45% de animales que llegaban a las protectoras en 2023 a un 52% en 2024».

El abandono animal en España sigue siendo una realidad alarmante. Las cifras hablan por sí solas: más de 292.000 perros y gatos llegaron a las protectoras en 2024. Frente a esto, la Fundación Affinity insiste en que la solución pasa por la prevención: identificar a los animales, fomentar la esterilización responsable, educar en la convivencia y apostar por la adopción como una forma ética y consciente de incorporar un animal al hogar.