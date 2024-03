España, al nivel de Suecia y Finlandia en bajas de maternidad y paternidad

Almudena Santos y Lidia Carvajal Sábado, 2 de marzo 2024, 17:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Dos días, cuatro semanas, doce... Es la evolución de la baja de paternidad en España. Es un derecho que hasta los años 80 no estaba contemplado y que, a partir de 2007, se ha incrementado hasta equipararse con el de maternidad. Ione Belarra, exministra de Asuntos Sociales, aprobó la ampliación del permiso hasta las 16 semanas, igualándolo al de las mujeres, situando, así, al país como uno de los mejores para tener hijos en el continente. No obstante, el Gobierno no se conforma y quiere llegar a 20.

Además de ser una de las condiciones que Sumar puso a Sánchez para su investidura, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ya negocia con el PSOE una partida en los Presupuestos por el gasto que supondría. Así lo anunció tras el último Consejo de Ministros, donde dieron el visto bueno a nueva la Ley de Familias que fue derogada por las elecciones generales. Alemania Alemania es uno de los países más avanzados. Aunque el periodo de baja de maternidad, conocido como 'mutteschaft', es menor al de España, 14 frente a 16, ofrece mejores condiciones a largo plazo. El 'elternzeit', una especie de excedencia para los padres (hasta que los hijos cumplan 3 años), permite que estos mantengan su puesto de trabajo, aunque sin cobrar. Además, pueden solicitar las 'elterngeld', compensaciones económicas para paliar la ausencia de salario. No obstante, no es obligatorio acogerse a ella. Por el contrario, las bajas en España son un derecho irrenunciable.DinamarcaLos progenitores españoles deben cumplir obligatoriamente durante las seis primeras semanas tras el parto. Una vez transcurrido este tiempo, pueden renunciar al resto e incorporarse al trabajo. La situación en Dinamarca es parecida. La diferencia está en la duración. La normativa dice que las madres pueden dejar de trabajar 18 semanas y los padres 10, aunque estos últimos solo deben cumplir con dos. Dinamarca Los permisos de maternidad y paternidad en España son obligatorios durante las seis primeras semanas de vida del bebé. Una vez transcurrido este tiempo, pueden renunciar al resto de la baja e incorporarse al trabajo o utilizar lo restante, 10 semanas, más adelante. Es decir, no es necesario que sea continuo. La situación en Dinamarca es parecida. La diferencia reside en la duración de las licencias. La normativa establece que las madres pueden dejar de trabajar hasta un total de 18 semanas, mientras que los padres 10. No obstante, solo es obligatorio que cumplan con dos semanas, el resto es opcional. Finlandia Finlandia, Suecia, Islandia, España, Noruega... Cada vez más países equiparan las bajas de paternidad. Suecia es quien encabeza la lista. Cada progenitor tiene derecho a 34 semanas. Le sigue Islandia, con permisos de 24 semanas. El tercer puesto es para Finlandia, con 23 semanas. En cuarta posición, están Austria y España, con 16 semanas, aunque por poco tiempo. Bustinduy trabaja para ampliarlas a 20 antes de verano. Italia Los italianos son los que menos han avanzado en esta materia. Los padres solo tienen 10 días de baja. Además de ser poco tiempo, contrasta con el de la madre que cuyo permiso asciende hasta las 21 semanas (147 días). Esto provoca que haya desigualdad entre ambos géneros en el ámbito laboral, sobre todo en el caso de las mujeres más jóvenes. En Croacia el contexto es similar. La madre tiene 26 semanas y el padre, 10 días. Pero, no son los territorios en los que existe mayor disparidad. En Malta, por ejemplo, los padres dedican a sus hijos 5 días, mientras que las madres 19 semanas. Más llamativa es la situación en Turquía, donde las mujeres no trabajan durante 40 semanas, mientras que los hombres están de baja oscila entre 5 y 10 días. Reino Unido La situación de Reino Unido también es completamente distinta a la de España. Mientras que el Congreso trabajaba para mejorar la situación de las mujeres, en Gran Bretaña no se han producido grandes avances. El Ejecutivo de este último ha establecido que el permiso de maternidad es de un año y el de paternidad son 2 semanas. Ocurre lo mismo que en Albania, donde las primeras cuentan también con 52 semanas de baja y los segundos deben hacerse cargo de los hijos durante 12 días. Suiza Los países nórdicos encabezan la lista de mejores lugares donde tener hijos por el tiempo que tiene de baja cada progenitor, puesto que están equiparados. Sin embargo, siempre hay una excepción que confirma la regla. En este caso, el puesto se lo lleva Suiza, ya que los padres pueden disfrutar de 15 días de permiso, mientras que asciende hasta los 4 meses el tiempo en que la madre debe hacerse cargo del cuidado de los niños. La tendencia a nivel mundial es a equiparar las bajas de paternidad y de maternidad, no solo en Europa. No obstante, en el caso de los países que pertenecen a la Unión Europea la evolución está siendo significativa, al menos en la mayor parte de ellos. Y aunque gran parte del avance se debe a la lucha de muchas mujeres, las directivas que se han aprobado desde Bruselas están impulsando a que el cambio se dé de una manera más rápida.