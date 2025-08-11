Hay startups sanitarias en Canarias y buscan talentos: «Hacen falta ingenieros, químicos, biotecnólogos...» Laura Santana aborda los retos y oportunidades que encuentran estas empresas emergentes en las islas, en su trabajo de fin de máster: «La barrera de la insularidad es real»

«Canarias tiene los ingredientes para convertirse en un hub del sector sanitario». Es una de las conclusiones a las que llegó Laura Santana Martín en el desarrollo de su trabajo de fin de máster (TFM), que lleva por título 'Atracción y retención del talento en startups del sector sanitario en Canarias'. Con él, quiso poner en el mapa las startups —empresas emergentes con base tecnológica— sanitarias del archipiélago, que a menudo pasan desapercibidas. «Ese ecosistema existe, pero, a veces, todo el talento que hay en las islas no es consciente de las posibilidades que tiene, a lo que se suma cierta desconexión entre lo que necesitan las empresas y la formación que se ofrece», ahonda la joven de 30 años.

Las startups del sector de la salud en Canarias se enfrentan a otro reto, que va más allá de ese desconocimiento: la insularidad. Se trata de una de las barreras constatadas por Santana en su TFM, que dificulta la atracción y retención de talento en estas empresas emergentes. «Las personas que resolvieron las encuestas, que forman parte de las startups, consideran que esa barrera es real, ya que implica costes de desplazamiento altos o una red de contactos reducida», señala.

Y la joven no se refiere únicamente a talento de fuera de las islas, sino que también de dentro. «Hay que dejar claro que talento hay en Canarias. Cuando decimos atraer nos referimos a que los que están aquí se quieran quedar y, los que hagan falta de fuera, venir», explica.

Santana se sumergió en este universo tras cursar el máster en Gestión Sanitaria que imparte la Universidad Fernando Pessoa (UFP) por la vía online. Su perfil es inquieto y sediento de aprendizaje. Al menos así lo desvela su currículo, pues previamente estudió el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el máster de Profesorado. Actualmente desempeña sus labores en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Un contacto en la asociación de startups canarias, Emerge, le abrió las puertas de ese ecosistema, que se convirtió en objeto de estudio de su trabajo de fin de máster. La joven calcula que existen alrededor de diez empresas sanitarias de este tipo en las islas, con perfiles variados.

Pero si algo guardan en común es el ingenio: «Trabajan ideas novedosas, creativas, que se desarrollan para el ámbito sanitario, ya sea, por ejemplo, algo ocular, para la espina dorsal o un catéter que presenta mejoras».

Los perfiles profesionales que demandan estas empresas trascienden lo estrictamente sanitario, como puede ser un médico o médica o un enfermero o enfermera. «Hacen falta ingenieros, químicos, biotecnólogos o biomédicos», una serie de profesionales «que ya se están formando en Canarias» y a quienes, quizás, no se les presentan las startups como salida laboral.

Estas alternativas, eso sí, suelen ser empresas pequeñas, cuyas plantillas van de un único empleado a 15 como máximo. «Son muy pequeñas, tienen ciclos de financiación cortos y una alta dependencia del talento sénior, porque, al final, el recorrido que tienen no es como una gran empresa, que puede llevar una o dos generaciones», reseña Santana, un patrón que se repite en el grueso de las startups canarias, no solo en las sanitarias.

Precisamente, en esta condición encontró el mayor escollo para desempeñar su TFM. «Como la mayoría de startups sanitarias son microempresas, lo que más me ha costado es que me respondan, porque su tiempo es limitado, como el de todos, pero si tú eres el que idea, el contable, el que financia, el que tiene que hablar con proveedores... tu tiempo es más limitado aún y, quizás, los 15 minutos que les pido para resolver un formulario para mí no son nada y para ellos un mundo», expone.

El cuestionario diseñado por Santana y resuelto por los miembros de las startups sanitarias canarias incluye preguntas sobre datos sociodemográficos, como la edad, el género o nivel de estudios, así como profesionales (puesto actual, antigüedad en la organización o experiencia en el sector sanitario), motivacionales (barreras percibidas para la atracción de talento o motivos para unirse a la empresa emergente) o de satisfacción laboral.

Una de las cuestiones con las que se topó la joven grancanaria durante su investigación, quizás de forma inesperada, fue con un fuerte factor generacional. Por ejemplo, las nuevas generaciones mostraron una mayor inclinación hacia la conciliación y el propósito organizacional y las más mayores hacia la estabilidad laboral. Una disparidad de pareceres que plantea desafíos para la fidelización de plantillas multigeneracionales.

Oportunidades

Casi todo en la vida presenta su cara y su cruz, y el archipiélago no iba a ser menos en cuanto a la atracción y retención de talento para las startups sanitarias. Pese a que su insularidad supone una barrera para avanzar en este fin, presenta otras condiciones que se tornan en oportunidades.

Algunas de ellas son viejas conocidas y ya atraen al principal motor económico de las islas, el turismo. Son el clima, la calidad de vida, la flexibilidad laboral o el trabajo, que se concibe como salario emocional, en un entorno en el que pueden existir limitaciones retributivas.

Laura Santana profundiza en el asunto y concluye que las oportunidades existen porque el ecosistema también lo hace. Eso sí, es necesario establecer el tablero «en el que todas las partes del ecosistema puedan desarrollarse», para lo que hacen falta «profesionales, ideas y financiación».

La autora de la investigación propone, incluso, una serie de acciones a corto, medio y largo plazo. Algunas de ellas consisten en el lanzamiento de campañas que mejoren el posicionamiento de Canarias como un destino profesional atractivo, en las que se destaque la digitalización e innovación sanitaria o la formalización de convenios entre universidades. También la «creación de un fondo público-privado de inversión en talento e innovación sanitaria, que combine financiación europea, capital riesgo y retorno de innovación regional».

Santana se congratula por haber «arrojado un poco de luz y haber visibilizado este ecosistema» con su trabajo de fin de máster. Su trascendencia, dice, se podrá medir en función de las decisiones que tomen tanto la parte pública como la privada.

