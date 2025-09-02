Bienvenidos «al paraíso»: la ULPGC recibe a sus erasmus Más de 950 estudiantes llegan este curso a la ULPGC a través de programas de movilidad, con Italia como principal país de origen

Septiembre siempre sabe a comienzos. Vuelven las rutinas, los padres y madres al trabajo, los niños a las aulas… y también el alumnado universitario a la vida académica. En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ese regreso se adelantó con el 'Welcome Day', un encuentro para dar la bienvenida a los estudiantes de movilidad internacionales y nacionales que comienzan las clases el próximo 9 de septiembre, junto al resto del alumnado de la universidad.

En los pasillos de la sede institucional de la ULPGC, entre los primeros corrillos de desconocidos que se formaban estaban Jonah y Linda, dos jóvenes alemanes que han encontrado en la isla su destino Erasmus. Para Jonah, el factor determinante fue el clima: «Ahora en Alemania los días son fríos y oscuros. Por eso me decidí por Las Palmas de Gran Canaria». Linda, en cambio, llegó gracias a la recomendación de una de sus tutoras cuando buscaba orientación sobre dónde realizar su estancia.

Ambos se muestran ilusionados y agradecidos con lo poco que han podido descubrir hasta ahora. Sus primeras impresiones conectan con la cercanía cultural de Gran Canaria: «El entorno nos recuerda un poco a Marruecos. La calidad de vida aquí es bastante alta, la gente realmente está viviendo la vida», comentan ambos con una sonrisa.

El acto tuvo lugar en el paraninfo y reunió a 250 estudiantes de programas como Erasmus+ (países de la Unión Europea), Sicue (de otras universidades españolas) y K107 (procedentes de países africanos).

El acto estuvo presidido por el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Jin Taira. En un paraninfo embaucado por un ambiente cargado de nervios y expectación, Serra rompió el hielo con un discurso cercano, sencillo y adaptado al lenguaje universal del inglés. Desde el escenario, dio la bienvenida a los cientos de estudiantes que llegan a Gran Canaria, a la que definió como un auténtico «paraíso».

Entre sonrisas y algún guiño en español -del que incluso improvisó unas pequeñas lecciones-, Serra recordó la importancia de la diversidad que aportan los programas de movilidad. «Su presencia aquí hace que nuestra comunidad sea más diversa y enriquecedora, y nos conecta mejor con el mundo que nos rodea», expresó, animando incluso al alumnado a repetir su frase como iniciación al castellano.

Antes del acto, cerca de la puerta del paraninfo, Adrián, un estudiante polaco de Ingeniería Informática, conversa con una amiga del mismo país también de Erasmus en la ULPGC. «Me gusta la arquitectura de la ciudad, tengo la impresión de que aquí hay una modernidad escondida. Veo muchos colores, edificios que combinan lo tradicional y lo moderno de una manera fantástica. Creo que todo el mundo puede encontrar su hueco», comenta con entusiasmo el joven.

Su estancia, que se prolongará durante un año, estará marcada por la cooperación «fuerte y constante» entre su universidad de origen y la ULPGC, en proyectos innovadores como la construcción de robots o drones oceánicos para estudiar a las ballenas.

Procedente de más de 23 países

A lo largo del curso 2025-26, más de 950 estudiantes de universidades de fuera cursarán estudios en las distintas facultades de la ULPGC repartidas por los campus de la capital. Entre los países de procedencia destaca Italia, que se convierte en el país con mayor representación con 247 estudiantes, seguido de Alemania con 105 y Francia con 56 alumnos, todos ellos dentro del programa Erasmus+ englobado por un total de 577 alumnos.

A esta cifra se suman 329 estudiantes del programa nacional Sicue y 22 del K107, procedentes de distintos países africanos, que completan el grupo de jóvenes que llegan a la ULPGC este curso en los diferentes programas de movilidad.

El rector subrayó que estos proyectos tienen como objetivo no solo atraer estudiantes extranjeros, sino también fomentar que, en un futuro, puedan decidirse a cursar de forma definitiva sus estudios en la institución canaria. «Desde la ULPGC trabajamos para que la experiencia de los alumnos de movilidad sea la más beneficiosa y productiva posible», señaló.

«Aquí todo es diferente, el clima, el mar, la universidad», asegura Olah Dupa, eramus alemana que pasará seis meses en Gran Canaria con la expectativa de «practicar y aprender la literatura española». En el caso de Lidia, una parisina que estudia Literatura Hispánica, la motivación es diferente. Amante del mar, confiesa que la playa ha sido un elemento esencial a la hora de elegir la ULPGC como destino para vivir su experiencia erasmus.