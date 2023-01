Del colegio Claret a la redacción de CANARIAS7

Esta semana hemos tenido una experiencia de trabajo promovida por el colegio Claret. Al haber elegido la profesión de periodismo nos invitaron a venir al periódico CANARIAS7. Durante tres días hemos tenido la oportunidad de conocer la rutina de un periodista gracias a Vanesa y a José. A continuación les relatamos cómo ha sido desde el punto de vista de cada una.

Fátima Santana

Al enterarme que me había tocado en el periódico no estaba muy motivada. Sin embargo, desde el primer día fue una experiencia súper bonita de vivir. Nunca imaginé que el otro lado del periodismo fuera a ser de esta manera.

Durante esta semana nos han explicado en lo que consistía esa profesión, hemos podido conocer la distintas secciones e incluso elaborar algunas ideas. También hemos tenido la ocasión de escribir un artículo de opinión, incluso poder hacer algunas salidas para entrevistar a restaurantes para la sección de Gastronomía.

En líneas generales creo que hoy en día hay una visión errónea del periodismo y les animo a que si les gusta algo no se dejen llevar por las opiniones de los demás.

Yaiza Martín

Al haber elegido la carrera de periodismo me informaron de que me había tocado en CANARIAS7. Cuando me enteré me hizo ilusión, pero a la misma vez no me entusiasmaba mucho la idea. Siendo sincera, yo pensaba que el periodismo trataba de perseguir a gente por la calle buscando noticias, sin embargo, cuando llegué el primer día a la redacción cambié totalmente la idea equivocada que tenía.

Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, porque me ha abierto mucho la mente y he conocido a gente nueva, con todo el trabajo que hay detrás de un periódico. Tras haber pasado tres días viviendo esta experiencia, puedo decir que he vivido muchas cosas. He asistido a charlas de profesionales, he visitado las maravillosas instalaciones que tienen, me han hablado sobre las diferentes secciones que hay y he podido asistir a un brunch. Me voy contenta y con ganas de leer el periódico todos los días.

Irene Guerra

Durante estos tres días de prácticas en CANARIAS7, mis compañeras y yo hemos aprendido más a fondo la profesión de periodismo, siendo una experiencia maravillosa de la cual he aprendido mucho. Además, esto me ha servido para tener más claro mi futuro, algo que antes de venir aquí no tenía claro. Durante estos días, hemos ayudado a Vanesa Delgado y a José Luis Reina a escribir un reportaje sobres los diez mejor lugares para comer un brunch en Las Palmas de Gran Canaria, entrevistando para ello a diferentes restaurantes de la ciudad.

Hemos descubierto las diferentes secciones del periódico, aparte de aprender cómo se escribe una noticia para el periódico tanto digital como impreso. Estoy muy agradecida de esta experiencia y de cómo se nos ha incluido en todos los trabajos, ya que gracias a ello salgo de aquí sabiendo mucho mejor lo que quiero ser en un futuro y cómo conseguirlo.

Laura Pérez

Nos han dado la oportunidad de vivir más de cerca la labor del periodista, oficio el cual pensaba que iba a ser menos interesante de lo que en verdad me ha resultado. Desde mi punto de vista, y tras esta experiencia, he aprendido que no se puede juzgar un libro por su portada sin antes experimentarlo.

Hemos hecho cosas alucinante como conocer a los autores de lo que leemos en el periódico, ver los requisitos para ellos e incluso hemos participado en la elaboración de un reportaje el cual va a ser publicado, aparte de este. Me ha sorprendido todo para bien, ya que nos han incluido totalmente en el trabajo como uno de ellos.

Pienso que el periodismo es una profesión muy bonita e importante, ya que la gente debe estar informado de lo que pasa fuera de sus cuatro paredes y eso, sin los periodista, no sería posible.

Creo que esta experiencia la deber de ofrecer a todos los alumnos para orientar y tener un contacto más directo con la labor y el exterior.