De Bola de Cristal a Gürtel: ¿por qué se llaman así las operaciones policiales?

¿Quién bautiza las operaciones policiales? Bola de Cristal, Deseada, Gürtel, Emperador, Lubina, Malaya, Pokémon, Puzzle, Abanico... Y hasta Yogui, el oso que alcanzó la fama por robar cestas de comida a los visitantes del parque Yellowstone en la serie de dibujos animados. Son los nombres de algunas de las operaciones policiales desarrolladas en los últimos años en España.

Los apelativos son elegidos, generalmente, por los propios policías o guardias civiles que llevan las investigaciones o sus superiores, que rivalizan en ingenio… y a veces hasta en ironía. Hasta 1990 los casos eran conocidos por el número de los sumarios. A partir de aquel año empezó a ser habitual que se les asignara un nombre, relacionado de una u otra forma (a veces por los pelos) con algún implicado en la operación o algún detalle relacionado con ella.

La lucha contra los cárteles de la droga en Galicia, especialmente intensa y llamativa en aquellos años, abrió esa costumbre. La primera denominación fue operación Nécora. Los padres de la criatura la llamaron así por una razón tan simple como que ese crustáceo es uno de los más apreciados en la comunidad autónoma. En un principio se pensó en operación Mago por ser el juez Baltasar Garzón el encargado del asunto, aunque tal opción fue desestimada finalmente.

Una asociación de palabras suelen bautizar la mayoría de investigaciones. Una calle, un apellido, un objeto o una peculiaridad basta para poner el nombre que luego perdurará en las hemerotecas digitales, los archivos judiciales y en la memoria de los detenidos y de los agentes que participaron en la operación.

Pero a la hora de asignar nombres existen ciertos límites que no pueden ser traspasados: por ejemplo, la alusión a la raza, la religión o la nacionalidad de los encausados. En ocasiones también usan los nombres o cualidades de las víctimas, como por ejemplo en la operación Deseada, que era el nombre en castellano de Desirée, una de las tres niñas de Alcàsser asesinadas por el fugitivo Antonio Anglés. En Gran Bretaña, sin embargo, la Policía ha creado un programa informático que fija las denominaciones al azar.

¿Por qué se llaman así algunos de los casos más conocidos de los últimos años? Las explicaciones son estas:

Bola de cristal

Pura ironía. Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apoyó a sus compañeros de la Comandancia de Castellón para tratar de resolver la desaparición de Sonia Rubio, no había ninguna pista fiable que arrojara luz sobre el paradero de la joven. Los agentes que asumieron el caso llamaron a su investigación, con cierta ironía y clarividencia, operación Bola de Cristal. Aunque no emplearon la facultad paranormal de ver cosas lejanas o no perceptibles por el ojo, los guardias civiles lograron identificar y detener al asesino en serie Joaquín Ferrándiz tras una ardua investigación.

Gürtel

Red de corrupción política vinculada al PP. Gürtel significa cinturón en alemán. El presunto jefe de la trama investigada se llama Francisco Correa. Asociación de palabras. Uno de los agentes que participó en el caso en los primeros momentos y que había estado becado en Alemania hizo un juego de palabras: «La correa siembre va con el cinturón».

Viuda Negra

El 16 de agosto de 2017, el ingeniero alicantino Antonio Navarro murió al ser acuchillado en el garaje del edificio donde residía en el barrio de Patraix en Valencia. El hombre asesinado tenía 36 años y estaba casado con María Jesús Moreno, más conocida como Maje. La Policía Nacional comenzó a investigar el entorno de la víctima y tomó declaración a su viuda. A los agentes del Grupo de Homicidios les llama la atención las contradicciones y el comportamiento de la joven, y por ello piden autorización al juez para intervenir su teléfono y la investigan durante varios meses. Pronto descubrieron la doble vida que llevaba Maje y el plan que ideó con un amante para cometer el crimen. Era una viuda negra, una asesina.

Paracelso

Theophrastus Phillippus (Suiza, 1493-Austria, 1541), apodado Paracelso, dio nombre a una importante operación antidroga. Tras ser considerado un precursor de la bioquímica en el siglo XVI al estudiar drogas basadas en sustancias químicas y minerales, los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Valencia eligieron el sobrenombre de este alquimista para bautizar la investigación que desmanteló un laboratorio de cocaína en un antiguo criadero de champiñones en Llombai. La operación de la Guardia Civil y la Policía Nacional se saldó en 2019 con la detención de siete miembros de una banda que había montado un laboratorio en el sótano de una casa de campo para fabricar hasta 100 kilos de cocaína a la semana. Uno de los arrestados tenía conocimientos químicos.

Lubina

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon en 2013 una organización dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales y se incautaron de 900 kilos de cocaína, 72.000 euros en metálico, joyas, tres vehículos, una embarcación y diverso material informático y de telefonía. La operación se desarrolló en las provincias de Málaga y Valencia, se saldó con la detención de cinco personas de nacionalidad española, residentes en Málaga, y se bautizó con el nombre de la calle de El Perellonet donde la Guardia Civil confiscó el alijo de cocaína después de que unos pescadores encontraran la droga flotando en el mar

Emperador

El golpe más contundente propinado a las mafias chinas fuera de Asia. Ocurrió en Madrid. Tomó ese nombre por el apodo que usaba el cabecilla del entramado, el empresario y mecenas chino Gao Ping. Se barajó que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año. En la operación también fue arrestado el actor porno Nacho Vidal y el concejal socialista en Fuenlabrada, José Borrás. Gao Ping fue descubierto por el 'soplo' de un compatriota, que denunció las irregularidades fiscales y laborales en el polígono Cobo Calleja de ese municipio madrileño.

Puzle

La Policía Nacional investigó en 2007 el asesinato de un hombre colombiano cuyo cadávder apareció descuartizado. Los restos de la víctima fueron desperdigados por varios lugares de Madrid, sobre todo en una zona boscosa. Encontrar los trozos del cadáver fue como encajar las piezas de un puzle macabro.

Pokémon

Trama de corrupción en Galicia consistente en la caza de contratas municipales mediante sobornos y amaños de los procesos de corrupción. El gran número de sospechosos (empresarios, políticos de diversos partidos…) y los motes de algunos de ellos (Pokémon) llevaron a los policías a vincular el caso con el famoso videojuego, trufado de curiosos personajes.

Abanico

Operación en la que fue detenido un miembro del grupo musical Locomía, famoso en los 80 por sus coreografías, en las que exhibía grandes abanicos. Fue arrestado junto a otra persona por la introducción, distribución y venta de un peligroso producto conocido como 'poppers' (empleados ilícitamente con fines recreativos por sus supuestas propiedades estimulantes psicológicas y sexuales), así como éxtasis y viagra falsificada.

Malaya

Corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Marbella durante época de Jesús Gil y sus sucesores. Este original nombre quería hacer referencia a la tortura, a la que se emplea gota a gota contra el cráneo del preso. Con ese método (conocido como gota malaya) se conseguía la confesión de los más resistentes; es decir, a los que son como rocas. Justo es el apellido de uno de los principales implicados, Juan Antonio Roca. Otra explicación es que el nombre surge de la unión de los nombres Málaga y Marbella, las ciudades donde investigaron a Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar.

Guateque

La Policía desmanteló a finales de 2007 la mayor trama de tráfico ilegal de licencias municipales para establecimientos públicos. Llegaron a estar implicados más de 100 empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid. Debe su nombre a que numerosas de las concesiones sospechosas de licencias se hacían a locales de ocio madrileños, discotecas y bares de copas, donde las fiestas se llamaban guateques hace muchos años.

Yogui

La operación se conoce con el nombre del personaje ficticio de dibujos animados porque uno de los detenidos, Jaime G. L., gerente de Infraestructuras de Adif cuando se adjudicaron las obras, recibió un regalo en forma de viaje de placer a Colorado, supuestamente, a cambio de haber contribuido a engordar la factura del proyecto, según Anticorrupción. Durante su estancia, visitó algunas pistas de esquí y espacios naturales. Aunque no estuvo en el parque de Yellowstone, los agentes empezaron a llamar Yogui en broma al encausado. La Guardia Civil investigaba los sobrecostes del AVE Barcelona-Madrid, una obra adjudicada por 6.882 millones de euros, pero pagaron mucho más dinero: 8.996 millones.