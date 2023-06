060, 011, 017… los teléfonos que necesitas ante una urgencia o una necesidad

El pin del móvil, la clave del ordenador, el DNI, la matrícula del coche, el número de acceso digital a la cuenta bancaria, los teléfonos de padres e hijos, el código postal… tenemos la cabeza llena de números, y a veces nos olvidamos de los más importantes cuando sucede una emergencia o ante la necesidad de pedir ayuda. En esta guía telefónica hemos seleccionado algunos de esos dígitos que conviene tener a mano, con una explicación de para qué sirven y en qué casos conviene utilizarlos.

Ante un accidente de tráfico con heridos, ¿a quién llamo? Al 112. Es el teléfono que todos debemos recordar ante cualquier emergencia. Hay que llamar al 112 ante una situación que requiera la asistencia inmediata de las Urgencias Sanitarias, de Bomberos, de Protección Civil o de las Fuerzas de Seguridad. Tras la comunicación a esta línea de una emergencia, se moviliza y coordina de manera aislada o en conjunto, los recursos sanitarios, policiales (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policía Local), recursos de extinción de incendios, rescate y protección civil, con el fin de atender las emergencias demandadas. Es una línea muy versátil. Si por ejemplo se encuentra con un animal muerto en una autovía que pone en riesgo la seguridad vial, también puede marcar esos tres dígitos para dar aviso.

Un familiar ha desaparecido, ¿quién me ayuda? Llame al 062 de la Guardia Civil o al 091 de la Policía Nacional. Ante la desaparición de un familiar o un conocido, no dude en denunciarlo en el plazo más breve posible porque en estos casos el tiempo es crucial. Si la persona desaparecida es un menor también se puede llamar al 116000, una línea de la Fundación Anar que gestiona estos casos de niños y adolescentes desaparecidos en todo el ámbito europeo. Y si usted no tiene claro si la emergencia es competencia de la Guardia Civil, no dude en ponerse en contacto con ellos que le atenderán, y en su caso comunicarán la incidencia al cuerpo que tenga la competencia.

Estoy viendo un atraco y el sospechoso sigue ahí. Se debe llamar al 091, el teléfono de emergencias de la Policía Nacional. Hay que llamar a este número siempre que la situación requiera de una rápida e inmediata intervención por parte de los agentes de la Policía. El 091 se ha convertido a lo largo de la historia en un referente y hasta cuenta con una banda de rock con ese nombre, los granadinos 091.

Un coche mal aparcado me impide salir del garaje. Cuando marcamos el 092 contactamos con la centralita de los agentes locales de la ciudad española desde donde se realiza la llamada. Si un vehículo mal estacionado le impide salir de su aparcamiento, este es su teléfono. También si hay un exceso de ruidos en su calle o si tiene cualquier problema relacionado con las competencias de la Policía Local, desde horarios de bares, temas ambientales o de seguridad ciudadana, porque los agentes municipales cumplen también funciones de prevención de delitos y colaboran con el resto de Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

A mi padre le ha dado un ictus, ¿a dónde llamo? Al 061. Es la vía más rápida para resolver una situación de emergencia sanitaria. Es el teléfono de las urgencias médicas para atender desde un infarto o un ictus, a los heridos en un accidente de tráfico. O para solicitar una UVI móvil o una ambulancia. También se puede llamar al 112, que, como centralita general, deriva la llamada a la unidad competente que moviliza los recursos sanitarios a enviar al lugar del incidente. De hecho en varias comunidades autónomas el 061 se ha integrado en el 112.

¿Cuánto pago por el IBI? El 010 es una centralita que tienen muchos ayuntamientos (no todos) con información sobre los servicios prestados por el municipio, el estado de la tramitación de expedientes o la presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias. También permite realizar numerosos tipos de gestiones sin necesidad de desplazamientos a las oficinas municipales, como el pago de sanciones de tráfico o el abono de los impuestos locales como el IBI o el de circulación.

¿Cuál es el estado del tráfico en la A1? El 011 es el servicio de información de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) que informa sobre el estado de las carreteras por autovías o por provincias, donde detallan las incidencias, por ejemplo si hay retenciones por un accidente o si la vía está cortada por inundaciones.

¿Dónde puedo pedir cita previa para renovar el DNI? El 060 es el servicio de atención a la ciudadanía de la Administración General del Estado. Ofrece información general sobre los servicios públicos y trámites que presta esta Administración, desde empleo público, ayudas económicas, subvenciones o becas. Se puede llamar para concertar cita previa para renovar el carné de identidad o el pasaporte. También ofrece información meteorológica.

Alguien ha suplantado mi identidad en internet. Su teléfono de ayuda es el 017. Lleva en funcionamiento tres años y ha recibido 185.000 consultas. Es un servicio gratuito y confidencial, disponible en horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, los 365 días del año. Está gestionado por profesionales que ofrecen asesoramiento técnico, psicosocial y legal en asuntos de ciberseguridad, haciendo especial hincapié en los menores. Entre los menores y su entorno (padres y educadores) destaca la creciente inquietud por la privacidad y reputación en las redes sociales y el ciberacoso escolar. Entre la ciudadanía, los temas que preocupan son los fraudes online (como el 'phishing') y la suplantación de identidad.

Tengo ganas de terminar con todo, no tengo ganas de vivir. El teléfono de atención a la conducta suicida (024) funciona 24 horas al día los 365 días del año y da soporte emocional a personas que piensan quitarse la vida o ya lo están intentando, y a sus familiares. Puesto en marcha en mayo de 2022 por el Gobierno, atiende unas 340 llamadas diarias. Desde personas que tienen ideación suicida o allegados que llaman para pedir información sobre el suicidio o para demandar consuelo por un duelo. Es el primer teléfono público para prevención del suicidio que funciona en toda España. Fuera del ámbito público hay otras iniciativas como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) y el de la Fundación Anar, especializado en menores (900 20 20 10).

Mi marido me pega, pero si me separo temo por mis hijos. El 016 está a su disposición las 24 horas del día para atención inmediata. Asimismo, también brinda un servicio de asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas de lunes a domingo. Contactar con el 016 es el primer paso para las mujeres víctimas de violencia de género ( y su entorno) sobre qué hacer en caso de maltrato. Se trata de un teléfono gratuito, confidencial y abierto para cualquier persona que necesite información, asesoramiento o apoyo. La llamada no deja rastro en la factura, pero sí debe ser borrada de forma manual del registro del teléfono de 'llamadas enviadas'.

El 016 también ofrece información sobre recursos como empleo, servicios sociales y ayudas económicas a las víctimas de malos tratos. No es exclusivo para que llamen mujeres, sino que puede llamar cualquier persona del entorno de la mujer víctima. Si estamos en situación de peligro inmediato no hay que llamar al 016 sino al 112, aunque desde el 016 cuentan con la derivación de llamadas. Y si estamos presenciando un acto de violencia de género lo aconsejable es también llamar al 112 para recibir asistencia inmediata de policía o atención sanitaria. Y en caso de ser menores de edad, el teléfono es el de la Fundación Anar de Ayuda a Niños y Adolescentes: 900202010.

Estoy triste, me siento sola, ¿qué puedo hacer? El Teléfono de la Esperanza está para ayudarle. Es el 717 003 717. Sus voluntarios y psicólogos están disponibles día y noche todos los días del año. Y tratan un abanico de temas muy diverso. La soledad no deseada, la incomunicación, los síntomas de depresión o ansiedad y las ideaciones suicidas se encuentran entre los casos más atendidos. El año pasado registró 183.000 peticiones de ayuda en materias como la salud emocional y la crisis vital.

Ir al colegio es un suplicio, en clase me hacen la vida imposible. En la Fundación Anar de ayuda a niños y adolescentes dan respuesta inmediata a cualquier problema que pueda afectar a un menor de edad: dificultades de relación, violencia en sus diferentes formas (maltrato físico o psicólogico, acoso escolar, violencia de género, abuso sexual…) o problemas psicológicos entre otros. Cualquier niño o joven puede marcar el 900 202 010, que es gratuito y confidencial, y encontrará al otro lado un psicólogo que le va a escuchar el tiempo necesario, que le orientará en su problema y le ayudará a encontrar una solución. Y como detrás de un menor con problemas, hay un adulto que necesita ser orientado, Anar tiene un teléfono específico para la familia y los centros escolares: el 600 505 152. Paralelamente, Anar mantiene un acuerdo con el Ministerio del Interior para gestionar los casos de menores y adolescentes desaparecidos. El teléfono es el 116000. Todos funcionan las 24 horas.

Me han diagnosticado un tumor, pero no quiero alarmar a mi familia. Su teléfono es el de Infocáncer, el 900 100 036. Es de la Asociación Española Contra el Cáncer. Funciona las 24 horas del día. Es el único de Europa que lo hace en el ámbito de la atención a los pacientes de cáncer y sus familiares. El año pasado recibió cerca de 200.000 llamadas. Ofrece información sobre cómo detectar un tumor, tratamientos y da respuestas a dudas sobre la enfermedad. También hay personas que simplemente llaman para desahogarse o tener un hombro en el que apoyarse sin 'angustiar' a la familia'. Y ahí están con la mano tendida. También ofrece, por cierto, información muy útil para dejar de fumar.

Fumo porros, me meto coca… quiero salir de esta espiral. Fad Juventud asesora sobre cómo actuar ante problemas relacionados con el consumo de drogas y otras conductas de riesgo y orienta a padres y madres para afrontar situaciones y problemas surgidos con sus hijos. Funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes. También atiende por WhatsApp (681 155 160). Además, tiene un servicio específico para orientar y dar apoyo psicológico a jóvenes con problemas de malestar emocional y social (Tel 900 16 15 15 / WhatsApp 623 22 05 70).

Me dejo el sueldo en juegos 'on line'. Necesito ayuda. En este teléfono de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados encontrará información y ayuda contra la ludopatía. Disponible las 24 horas para las personas adictas al juego o sus familiares, también ofrece información sobre el lugar y las horas de las sesiones de terapia.

Quiero dejar de beber. ¿A dónde acudo? En este teléfono alguien le va a ayudar a dejar el alcohol. Es el teléfono de la oficina central de Alcohólicos Anónimos y funciona de 07.30 horas a 15 horas. No obstante en la página web puede encontrar el teléfono correspondiente a cada provincia. También se informa de cualquier duda que tengan los asistentes a las reuniones de terapia.

No llego a fin de mes y en casa falta leche, arroz…. El teléfono de Cruz Roja (900 22 11 22) está tanto para dar como ofrecer ayuda: recursos materiales, alimentación, productos, orientación, información sobre salud, formación o empleo, así como para quienes quieren canalizar su ayuda a través de esta organización humanitaria, la mayor del mundo e implantada en España desde hace 158 años.

Otros teléfonos de ayuda. Tanto los teléfonos de Bomberos como los de Protección Civil suelen estar derivados directamente al 112, el teléfono de emergencias que atiende las necesidades urgentes. Entre esas necesidades están la extinción de incendios o la protección de personas, bienes y el medio ambiente ante catástrofes como inundaciones y terremotos.