Las voces del Benidorm Fest 2024: pop, rock y algo de bachata

Pop rock, flamenco, electrónica o música urbana. Todo está abierto y todo es posible. Poco se sabe aún sobre la candidatura de España para Eurovisión 2024, aunque la cuenta atrás está en marcha. El o la representante se conocerá el 3 de febrero en la final del Benidorm Fest 2024, pero lo que sí se conoce ya es una lista reducida de quien quiere llevar a España al podio de la música europea. Son 16. 16 propuestas que se desvelarán el próximo 14 de diciembre para el festival del que sale el representante español. Un concurso variado, tanto por estilos como concursantes, que celebra este año su tercera edición y al que se presenta cualquiera que piense que tiene talento. E incluso aquellos que son reconocidos. Aunque esto último, no piensen mal, no influye. Anónimos o de los más escuchados en Spotify, todos compiten en igualdad de condiciones por ser la voz de España, al menos por una noche.

Miss Caffeina Madrid Indie/pop Inicios 2005 2023

Su nombre les sonará. Sus canciones las sabrán. Consciente o inconscientemente. No hay duda. 'Dice que no hay miedo a venderte mi ilusión; Que no le tengo miedo al miedo; Sin ese peso ya no hay gravedad; Sin gravedad ya no hay anzuelo'. 'Mira como vuelo' 'Mira como vuelo' es el éxito más reconocido de este grupo madrileño. ¿Convertirán su propuesta de pop-electrónico en otro éxito?

Jorge González Madrid 35 años Pop latino Inicios 2006 2023

Canción «muy picante, directa, entendible» y con un momento sexual. Es la forma con la que este madrileño de 35 años y con temas a sus espaldas como 'Agüita' 'Agüita' ha querido poner la miel en los labios a los seguidores del Benidorm Fest. No dijo más, pero a tenor de sus canciones de pop latino, está seguro gustará.

Angy Fernández Palma de Mallorca 33 años Pop rock Inicios 2007 2023

Su nombre completo es Ángela María Fernández González. Cantante, actriz y presentadora, se dio a conocer por ser finalista de la primera edición de Factor X así como por su actuación en diversas series de televisión. Todo hay que decirlo, tras un parón de diez años, Fernández lanzó en 2023 'Dualidad', 'Dualidad', un tema que revela sus sentimientos a lo largo de su carrera como cantante. Ahora llega al Benidorm Fest con una propuesta con la que pretende superar su «inseguridad». Y no lo hace sola. Estará elaborada por dos compositores ganadores de Eurovisión.

María Peláe Málaga 33 años Flamenco Inicios 2008 2023

Les sonará su nombre. Malagueña y con más 15 años de experiencia sobre el escenario, María Peláe pretende que España vuelva a Eurovisión como el pasado año, con un tema de Flamenco. Poco más se conoce pero ¿les suena 'La putukita'? 'La putukita'?

Sofía Coll Barcelona 24 años Blues/Soul/Pop Inicios 2014 2023

Cantante, bailarina, actriz, compositora y presentadora. Sofía Coll también se dió a conocer en La Voz Kids en 2014, con tan solo 14 años. Entre sus temas más conocidos está 'Tu mente y yo corazón'. 'Tu mente y yo corazón'. Y es que sus temas, que compone en guitarra y piano, hablan de ello, del amor y del crecimiento personal.

Lérica Cádiz 29/31 años Pop/flamenco Inicios 2016 2023

Son de Cádiz y uno de ellos sabe bien lo que es el éxito en el mundo musical. El trío está integrado por Rubén Noel, Juan Carlos Arauzo y Tony Mateo, hermano de Abraham Mateo. Ahora subirán a las tablas del Fest tras llevar desde el 2016 componiendo canciones que, a tenor de los datos, se han convertido en éxitos. 'Flamenkito' 'Flamenkito' ¿lo reconocen?

st. Pedro Tenerife 27 años Balada/salsa Inicios 2017 2023

Pedro Hernández es quien está detrás de st. Pedro. Otro alumno de La Voz, será quien lleve la balada, la salsa o el merengue al escenario del Benidorm Fest. Aunque a lo mejor, el público dirá, 'No es lo que toca', 'No es lo que toca', como reza el titulo de una de sus canciones. Esperemos a ver.

Nebulossa Alicante MPYMS (mucho pop y mucho sinte) Inicios 2018 2023

Este dúo alicantino está formado por María Bas y Mark Dasousa. Definen su estilo como 'MPYMS' (mucho pop y mucho sinte), con un sonido basado en melodías de los años ochenta. En 2022 intentaron ir a Eurovisión, representando a San Marino. Estuvieron a punto de llegar a la última fase con las propuestas 'Glam' 'Glam' y 'Anoche'.

Dellacruz Santa Cruz de Tenerife 31 años Pop urbano Inicios 2019 2023

Es de esos nombres para los que no hace falta presentación. Aunque fue en 2019 cuando comenzó su andadura en el panorama musical, Dellacruz ya tiene un hueco entre el público español, por lo que ahora pretende llevar su pop urbano a lo más alto de la música europea. ¿Conseguirá su propuesta ser tan valorada como su tema 'Cuántas veces'? 'Cuántas veces'?

Roger Padrós Barcelona 26 años Pop Inicios 2019 2023

Sus principales temas son en catalán, pero también los tiene en español, y aunque estudió Administración y Dirección de Empresas, en 2019 sacó su primer single tras su participación en 'La Voz'. Este joven catalán cuenta con un disco a sus espaldas y ya está trabajando en un segundo. Mientras, y a la espera de que desvele su canción para el festival, en noviembre sacó su último sencillo 'El buit'. 'El buit'.

Almácor Villena (Alicante) 26 años Urbano Inicios 2019 2023

Aunque los concursantes no pueden desvelar sus puestas en escena ni tan siquiera el nombre de la canción con la que intentarán ganar el Benidorm Fest, el género urbano de este joven de 26 años con el que competirá pondrá a bailar al público, o por lo menos así lo ha asegurado el que es considerado una de las promesas del género urbano en España. Habrá que esperar para saber si las expectativas se cumplen, aunque a tenor de sus canciones, como 'Báilalo', 'Báilalo', el ritmo está asegurado.

Mantra Madrid/Alicante 25/32 años Pop romántico /latino Inicios 2020 2023

Paula Pérez, Charly Weinberg y Carlos Marco. Son Mantra y cuenta, cabe decir, con algo de ventaja, aunque solo sea la que da la experiencia. Y es que Carlos Marco estuvo detrás del tema de Xeinn ECO, con el que el joven llegó a la final de la preselección de este 2023. Cuentan por tanto con algo de conocimiento un grupo que con temas como '¿Cuántas veces?' '¿Cuántas veces?' o '¿Te acuerdas?' '¿Te acuerdas?' consiguieron un hueco en el mundo. Pero ahora, desvelan, llegan con una canción que no compusieron en exclusiva para el Benidorm.

Marlena Madrid 25/27 años Pop Inicios 2020 2023

«Marlena para los italianos es la diosa de la creatividad, del empoderamiento femenino... Es como una musa. Dice la leyenda que si tú pones el nombre de Marlena en una canción o escrito, lo va a escuchar tu persona y volverá contigo». Es la explicación con la que Marlena justifica el nombre del grupo. 'Me sabe mal' 'Me sabe mal' es una de sus principales canciones y con las que se han recorrido toda la geografía española. Ahora ese salto que dieron en 2021 pretenden repetirlo a nivel europeo.

Yoly Saa Pontevedra 31 años Canción de autor/Pop Inicios 2020 2023

Yolanda Saa, una gallega de 31 años, es la última concursante de esta edición. Cantautora, compositora y letrista, todo aprendido a través de internet. 'Todo contigo' 'Todo contigo' es uno de los temas más conocidos de esta artista que se dió a conocer en 2020 y por lo que ya cuenta con un disco.

Noan Guipúzcoa 25 años Pop Inicios 2022 2023

Se quedó a las puertas de la pasada edición del Benidorm Fest, lo que le dió, asegura, las fuerzas y la alegría para presentarse de nuevo. No perdió la esperanza a pesar de tan solo llevar en el panorama musical escasamente un año. Aunque su tema 'Me matas' 'Me matas' está bien posicionado en Spotify. Habrá que esperar hasta el 14 de diciembre para ver con que sorprende este vasco de 25 años.

Quique Niza Madrid 20 años Pop Inicios 2023

Tan solo tiene una canción y es el concursante más joven de esta edición. 20 años y aún así ya tiene una canción propia. 'Ardo' 'Ardo' es la carta de presentación de un joven que sí que tiene experiencia en el escenario. Protagonista de diferentes musicales posicionados en los principales teatros madrileños ahora llega al Benidorm Fest.

Ganen o pierdan el Benidorm Fest 2024, que se celebrará en el Palau d´Esports l´Illa los días 30 de enero, 1 y 3 de febrero, estos 16 participantes pueden estar seguros de su éxito tras haber sido elegidos entre las 825 propuestas recibidas para participar en el festival. Solo queda esperar a ver con qué sorprenden el 14 de diciembre y, nada menor, la puesta en escena que hacen pensando no solo en el público español sino también en el exigente eurovisivo mundo.