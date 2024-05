Sigue en directo Eurovisión y la actuación de Nebulossa

20:27

«Quiero dar el 100% y aspirar al primer lugar», ha asegurado el artista que se presentó sin ninguna expectativa. 'Always on the Run' es un tema pop en inglés donde se mezclan sonidos potentes y momentos de relativa calma. El artista canta sobre los contrastes vitales: la luz y la sombra, la alegría y la tristeza, las dudas y la confianza en sí mismo.