Ricardo Darin: «Iniciar la gira en mi primera visita a las islas me emociona»

Ricardo Darín no necesita presentación alguna. El actor argentino lleva una trayectoria profesional repleta de éxitos y continúa inmerso en la lucha diaria por plasmar detrás de una cámara o sobre un escenario historias y relatos que cautiven al espectador.

Tras dos años de parón por la pandemia, Darín vuelve al ruedo y lo hace con la obra 'Escenas de la vida conyugal' en un inicio de gira muy especial para él. El teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 30 de marzo, acogerá la primera función suya en Canarias, algo que le tiene «muy emocionado».

Darín atendió telefónicamente a C7 desde su domicilio en Buenos Aires y desde un primer instante mostró la emoción que supone el arranque de esta gira, con connotaciones muy especiales. «Será la primera vez que esté en Canarias. Estoy muy ilusionado y entusiasmado. Siempre por cuestiones de trabajo o de agenda nunca tuve la oportunidad. Tengo amigos canarios y me han hablado muy bien de esa tierra, pero nunca pude ir, por lo que ahora iniciar la gira en Canarias es algo fantástico para mí, y me tiene emocionado. Más allá de hacer nuestro trabajo y de conocer nuevos lugares, lo más excitante es tener contacto con la gente del lugar, porque es lo que te da el verdadero pulso y color de la zona. No soy una persona muy turística, pero sé apreciar la belleza del lugar, pero lo que me mueve a volver a un lugar es el contacto con la gente, ese ida y vuelta. Mis amigos canarios me han hablado de la similitud existente entre los canarios y los argentinos y me tiene entusiasmado por la incertidumbre este inicio de la gira». destaca.

En 'Escenas de la vida conyugal' los espectadores verán sobre el escenario a Juan y Mariana (Darín y Pietra) en una serie de situaciones en las que enseñan distintas etapas de su matrimonio y que continúan después de su divorcio. Escenas cotidianas, divertidas o dramáticas que siempre resaltan la condición humana. Todas ellas con una fuerte presencia del amor y con las que cualquiera puede identificarse.

Darín, en un momento de la sesión fotográfica. / Gabriel Machado

Ricardo Darín y Andrea Pietra, bajo la dirección de Norma Aleandro, presentan esta obra maestra de Ingmar Bergman basada en la película del genial director sueco. 'Escenas de la vida conyugal' fue concebida por Bergman en 1973 como una miniserie para la televisión sueca, con Liv Ullman y Earlan Josephson como protagonistas.

Reencuentro

Ricardo Darín y Andrea Pietra interpretarán 'Escenas de la vida conyugal' en el teatro Cuyás del 30 de marzo al 3 de abril, en el inicio de una gira que los llevará con posterioridad a Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Córdoba, Málaga y Sevilla.

Darín no se sube a un escenario desde finales de 2019, por lo que este arranque de la gira 2022 en el teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria lo hace aún más especial. «Llevamos dos años interrumpiendo la gira y tengo muchas ganas de volver al escenario. En mi caso, el escenario es la actividad que más felicidad me produce.

Es un encuentro con la gente, todo bajo el mismo techo, contando una historia, en persona. Con los huesos ahí sobre el escenario, que es lo que a mí me gusta», destacando que «Andrea y yo estamos ensayando de nuevo para tener la función bien afinada como la teníamos en nuestras últimas representaciones. Será muy excitante, sin duda», afirma.

«Esperamos que la historia y nuestras interpretaciones sean del agrado de la gente. Nosotros confiamos mucho en nuestro espectáculo porque lo queremos mucho y lo hemos probado en diferentes culturas y comunidades, y siempre encuentra receptor porque empatiza ya que son aquellas situaciones que son comunes a nuestra especie humana.

Nuestra estructura matrimonial la vemos reflejada en estas 'Escenas de la vida conyugal' de diferentes maneras y el espectáculo se mantiene vivo permanentemente». Ricardo Darín lleva interpretando esta obra desde 2013 hasta hoy, con tres elencos. Ahora con Andrea Pietra lleva cuatro años juntos sobre el escenario..

En ese ánimo de recuperar el tiempo perdido, la pandemia ha supuesto una reflexión conjunta para todos, como el propio Ricardo Darín reconoce. «La pandemia nos obligó a suspender dos giras por España.

Estamos ansiosos por recuperar la movilidad. Aún tenemos que ser cuidadosos y con paso firme, aunque la luz al final del túnel comience a verse. Quedamos en stand by, expectantes, pero la pandemia nos hizo recuperar un orden de valores, porque cuando las circunstancias son tan apremiantes como las que tuvimos rodeándonos, uno empieza a darle más mayor valor a lo esencial, a lo genuino y deja la superficialidad de lado, algo que no entiendo muy bien porque no olvidemos que somos una sociedad de consumo que muchas veces estamos persiguiendo tonterías y nos olvidamos de lo esencial.

En ese sentido yo creo que una de las pocas cosas positivas que nos produjo el encierro, el estar separados, la distancia social, la pandemia en sí, fue recuperar el valor al kilo de azúcar, al kilo de arroz, el medio kilo de naranjas, etc, porque estábamos todos en una especie de situación de alarma.

Por otra parte, creo que una de las cosas más importantes que nos produjo fue recuperar el valor real que tienen las relaciones humanas, nuestros amigos, nuestros familiares a los que estábamos impedidos de contactarnos y que en términos normales lo tenemos al alcance de la mano y muchas veces todo lo dejamos para el lunes o para la semana que viene. Este proceso fue una gran enseñanza.

Una infinidad de reflexiones, pero el tema de los valores es lo que más aprecio. Espero que salgamos más sabios de esto pero me siento un poco ingenuo pensando que la especie humana será más sabia con este tipo de cosas», destaca.

Darín estrá girando por Canarias hasta el 15 de abril. / Gabriel Machado.

Esta última reflexión de Ricardo Darín se amplió al preguntarle por lo que se está viviendo en estos momentos en Ucrania, con la invasión rusa. El actor argentino reconoce estar «decepcionado. No me puedo creer que después de lo que ha atravesado la humanidad, donde todos hemos perdido a familiares y amigos, gente que no estaba preparada para partir, después de todo el dolor que ha generado la pandemia a unos señores se les ocurra de golpe volver a un siglo XVIII y tratar de llevar sus ideas y sus políticas por la fuerza a otros lugares, me parece un desatino tan profundo y tan desalmado y creo que yo que probablemente la historia se va a encargar de juzgar», sentencia.

Semanas intensas

La gira 2022 de 'Escenas de la vida conyugal' se inicia el miércoles 30 de marzo, a las 19.30 horas, en el teatro Cuyás, y habrá funciones los días 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril, en el mismo horario. De Gran Canaria, el espectáculo se trasladará a Lanzarote, con funciones en el teatro Salinero los días 5 y 6 de abril; a continuación a Fuerteventura, al Palacio de Congresos, los días 8 y 9 de abril; y cerrará su periplo en Canarias en el teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife del 11 al 15 de abril, antes de partir hacia la Península.

Ricardo Darín, el actor argentino con mayor proyección internacional, estará más de dos semanas en las islas, interpretando junto a Andrea Pietra una obra que ha sido interpretada en muchísimos países y que ha sido vista por más de 350.000 espectadores en sus más de 450 representaciones.

Hay que reseñar que Andrea Pietra es una de las actrices más representativas de su generación. Desde su debut en 1988 ha incursionado con igual éxito en televisión, cine o teatro; mientras que Norma Aleandro es una primera dama de la escena argentina y directora de esta versión, protagonizó la obra en 1992 junto a Alfredo Alcón, en lo que se recuerda como uno de los hitos teatrales de la cartelera porteña.

Ricardo Darín es actualmente el actor argentino con mayor proyección internacional. Su presencia es permanentemente requerida en coproducciones cinematográficas entre Argentina, España y otros países de Europa. En cine lleva más de 30 películas en su haber, incluidas 'El hijo de la novia', dirigida por Juan José Campanella), que fue nominada al Oscar de la Academia, y 'El secreto de sus ojos', también de Campanella, ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera.

El actor argentino debutará en Canarias por primera vez en la historia en el inicio de una gira llena de connotaciones muy sentimentales.