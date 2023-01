De cargar maletas en Fuerteventura a formar una inmensa comunidad de aviación

«Nunca imaginé que esto se iba a convertir en lo que se ha convertido». P.J.F.R. -las siglas del creador de Tripulantes Aéreos TA- nunca habría creído que con su cuenta alcanzaría esta repercusión. Su comunidad en Instagram no para de crecer y crecer, ya acumula más de 48.000 seguidores y con su ayuda ha hecho posible el sueño de aficionados a la aviación a ser pilotos, azafatos o cargar maletas en un aeropuerto.

El majorero ha trabajado en todos los sectores, desde estar cobrando 600 euros cargando equipajes, hasta azafato de vuelo, coordinador y ahora, piloto de largo vuelo e influencer en las redes sociales. Fue en este proceso cuando observó que algunas academias privadas no hacían las cosas correctamente. «Muchas escuelas privadas buscaban sacarle dinero a la gente engañándoles, ahí percibí que tenía que crear algo para ayudarles» afirma el canario con un tono de sinceridad y sosiego.

Tripulantes Aéreos TA nació en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Un portal web e influencer, principalmente en Instagram, que ayuda a la gente relacionada a la aviación a conseguir trabajo en diferentes aerolíneas y puestos, como él dice «conseguir sus alas». El canario -que todavía no está preparado para exponerse públicamente- acumula más de 48.000 seguidores en Instagram.

Tanto es así, que el portal Tripulantes Aéreos TA ha sido nominado a los premios Influencer Awards Spain 2022 en la sección de medios y cultura compitiendo en la misma categoría con personas muy conocidas en España como Mónica Carrillo, Eva Isanta, Ana Milán, C Tangana, etc...

«Muchas escuelas privadas buscaban sacarle dinero a la gente engañándoles, ahí percibí que tenía que crear algo para ayudarles» P.J.F.R. Piloto e influencer canario

«En los comienzos mostraba mi cara, pero cuando fui creciendo más, no quise. P.J.F.R. no quiere ser tan público todavía. « No estoy preparado», aunque ese momento llegará. «Hace un año tenía 14.000 personas, ahora 48.000 seguidores y no para de crecer». Las aerolíneas se ponen en contacto con Tripulantes Aéreos TA para cubrir puestos y difundir procesos de selección y él, les ayuda difundiéndolo completamente gratis.

Ayudas sociales a niños en Colombia

Además de todo lo anterior, Tripulantes Aéreos TA también promueve un proyecto de ayuda humanitaria hacia diferentes fundaciones infantiles para la lucha contra el hambre infantil en Colombia y otras partes del mundo. «Todo lo que gano con Tripulantes lo dono a dos asociaciones de Colombia», cuenta el piloto.

En Navidad organizó una comida para 1.500 niños y niñas, «no tenían nada». Las dos asociaciones que le contestaron parecían «transparentes» por lo que se lanzó a ayudarlas. El año pasado donó regalos de navidad y en noviembre fueron balones de fútbol. « Este mes toca material escolar ya que ellos empiezan ahora el colegio el 6 de febrero», admite el influencer con mucho orgullo.

@TripulantesAereosTA

Siempre promocionando a Canarias

Es nacido en Uruguay, pero criado en Fuerteventura y así se siente ya que siempre intenta compartir a sus 48.000 seguidores lo maravilloso que es viajar a Canarias y más concretamente a su isla, Fuerteventura. « Voy promocionando siempre mi isla para que mi comunidad conozca mejor todo lo que esconde nuestro archipiélago», confiesa el piloto de 30 años.

«El 51% son seguidores de España, pero el mercado argentino está creciendo muchísimo en los últimos meses». Por eso, «intento siempre poner cuando llega el verano imágenes de Fuerteventura». Asimismo, recibe mensajes de muchos seguidores que han ido a Canarias gracias a que Tripulantes Aéreos TA promociona el archipiélago en sus redes sociales.