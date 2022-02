Magdalena Padilla: «La música es mi pasión y 'Ellas' es un sueño hecho realidad»

Hay sorpresas que da la vida y cuando menos te lo esperas se transforman en realidad de una manera verdaderamente sorprendente. Hay sueños que se cumplen y esto es lo que está viviendo en estos momentos la soprano grancanaria Magdalena Padilla. El próximo día 18 de marzo, a las 20.00 horas, la artista estrena 'Ellas', una versión musical muy particular de icónicos temas nacionales e internacionales que han sido y siguen siendo grandes éxitos.

A Magdalena, a lo largo de su trayectoria profesional, se le relaciona con la música antigua, de un género con un repertorio más especializado, pero nunca ha dejado de lado un registro moderno, ya que ella incluso formó parte de grupos musicales que llegaron a actuar en el extinto y conocido pub La Calle de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy en día Magdalena Padilla compagina su trayectoria musical en distintos festivales y conciertos de música antigua con sus clases de música, como profesora en los institutos de Arguineguín y Playa de Arinaga, y ahora prepara y ultima con mucho mimo este nuevo proyecto. Su curriculum es muy amplio. Estudió canto en el Conservatorio Profesional de Música y se diplomó en Magisterio Educación Musical en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 2004 se traslada a Viena donde trabaja técnica escénica con el director Robert Simma en la Künstlerische Volkshochschule y técnica vocal con las sopranos Wessela Zlateva y Rutilde Bösch. En 2009 obtiene el título superior de Canto Histórico con máximas calificaciones en la Escuela Superior de Música de Cataluña, con el tenor Lambert Climent, y al mismo tiempo recibe clases de grandes maestros.

Fue un encuentro con el contratenor Carlos Mena el motivo de su especialidad en música antigua, ya que le vio grandes posibilidades a la artista grancanaria. Ha participado en numerosos ciclos y festivales en España y Europa, y con Forma Antiqva realizó una gira por Pekín, Shanghai y Tokio, organizada por el Instituto Cervantes. «Estuve durante diez años fuera de la isla y llegó el momento de volver. En 2013 regresé a casa y sorprendentemente abrí una tienda de repostería. Fue un giro en mi vida. El local se llamaba 'La dulce Magdalena', en la calle Perdomo. Entre ensayo y ensayo me gustaba hacer postres y al volver a Las Palmas de Gran Canaria decidí montar mi negocio. Hice cursos de repostería americana e inglesa y esta etapa duró tres años hasta que me llamó más la pedagogía y me volqué en dar clases de canto en el Conservatorio Profesional de Música y en el Conservatorio Superior», relata.

Estos años ha ido compartiendo la docencia con sus distintos conciertos en ciclos, festivales o en la programación que tanto ayuntamientos o cabildos realizan de música antigua o religiosa en Canarias. Dirige, acompañada de Isabel Álvarez, el ensemble Las Hespérides, desplegando ambas sus enormes cualidades artísticas en un programa dedicado a los compositores barrocos Georg Friedrich Händel y Agostino Steffani.

Un giro inesperado

Pero en todo este proceso, la música de todo tipo siempre ha acompañado a Magdalena en su casa. «Los vecinos, si no cantaba, preguntaban si Magda estaba mala», apostillaba en tono jocoso. «Llevo más de 30 años de mi vida ligada a la música clásica, pero nunca he abandonado la música moderna. Familiares y amigos siempre me decían que por qué no retomaba ese apartado y me animaban a ello, pero no encontraba el momento».

Continuando con el relato de un hecho que le ha dado un giro inesperado a su vida, la soprano grancanaria indica que «empecé a subir algunos vídeos a mi perfil de Instagram de temas de repertorio moderno y noté que gustaba mucho, e incluso con más éxito que los temás de música clásica que había subido. Y precisamente, a través de Instagram, se puso en contacto conmigo el promotor Juanfra Suárez. Estoy hablando del pasado mes de noviembre, hace muy poco. No lo conocía de nada y me indicó que le gustaba la forma que tenía de expresar esas canciones y que quería hablar conmigo. Quedamos y me planteó la posibilidad de confeccionar un espectáculo con un repertorio no tan moderno como el pop, sino con temas más clásicos de toda la vida, con artistas como Ana Belén o artistas francesas que me han acompañado siempre desde niña. Y ahí surgió 'Ellas'. Le estoy muy agradecido a Juanfra Suárez su aparición y la oportunidad que me está brindando. Hay una frase de un tema de Kany García, que fue uno de los que subí a Instagram, que dice: «Si vieras todo lo que yo en ti veo», y esto justo es lo que mis familiares y amigos me decían y que Juanfra me ha impulsado a poder mostrar el próximo 18 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus.

«Quisimos que el hilo conductor del espectáculo fueran temas compuestos por mujeres y que los hayan popularizado mujeres, desde los años 60 hasta nuestros días, y ahí hemos ido puliendo el repertorio de temas. Serán unos 16-18 temas, y tenemos preparados dos bises, jajaja. Esperamos que la gente aplauda mucho, jajaja», destaca Magdalena Padilla, que estará acompañada en el escenario por la pianista y arreglista Andrea Báez, otro gran descubrimiento para ella, y la bajista Gema Barragán.

La técnica vocal que Magdalena Padilla posee por su amplia trayectoria profesional le facilita cambiar de estilo. Ana Belén, Luz Casal, Buika, Carla Bruni o Edith Piaf son una pequeña representación de los talentos femeninos que crean la transformadora propuesta musical que nos enseña a una Magdalena renovada y moderna. Un show inédito soñado desde siempre por su protagonista, en un formato íntimo y con el sello particular de una mujer que destaca que «la música está al servicio de la palabra», ya que debido a su formación en la música antigua, trabajar los textos tiene una enorme importancia y Magdalena explicará antes de cada tema el por qué, en una noche «que, sin duda, será muy especial para mí. Será un día emotivo en el que mi familia tendrá un papel primordial», destaca.

La voz de Magdalena fuera de su registro barroco habitual no será la única sorpresa de la noche. La trayectoria profesional del trío y la versatilidad interpretativa de Padilla promete un concierto de contrastes y giros, adaptados a su estilo y personalidad, que enganchará al público en las butacas. Apoyada en la dramatización de la música clásica y su formación técnica escénica, el espectáculo tomará otra dimensión e irá más allá de un concierto al uso. La pulida técnica vocal de la solista permitirá presentar un variado y amplio repertorio de canciones con el que disfrutar y cantar.

Letras en inglés, español y portugués, o temas en francés adorados por Padilla, contarán la historia de sus creadoras e intérpretes en una noche mágica. El recuerdo de sus padres estará muy presente. «Mi padre era un gran melómano y mi madre me apoyaba hasta el infinito y más allá. Estoy segura que les hubiese gustado verme, pero estarán muy presentes para mí en este estreno de 'Ellas'», afirma con emoción.

Entusiasmo

Magdalena desprende una ilusión enorme ante el acontecimiento que se producirá el próximo 18 de marzo. 'Ellas' le ha supuesto un soplo de aire fresco que la tiene entusiasmada. «Una nueva etapa se abre y esto puede abrir nuevas puertas en mi vida. Gracias a 'Ellas' se me ha despertado el gusanillo por componer. Algo se está despertando en mí, pero no sé como se me dará. Pero junto a Andrea puede que más adelante me atreva a componer temas propios», afirma. Sus alumnos del instituto están encantados con el nuevo proyecto que emprenderá su profesora y la artista grancanaria espera que el público disfrute y acoja con cariño un espectáculo que desea «no se quedé aquí solo, sino que podamos mostrarlo por los teatros de Canarias y que crezcamos juntos con él».

Magdalena Padilla está a punto de cumplir un sueño, en un proyecto que Juanfra Suárez le ha puesto en bandeja a través de Art Bembé Producciones «y al que le estoy muy agradecida, porque esto es un regalo del universo», apostilla. La música siempre ha sido su pasión y ahora seguirá contando historias gracias a su prodigiosa voz con un estilo diferente al habitual, pero con la misma pasión, respeto y emoción que le produce la música. 'Ellas' es una forma perfecta para descubrir a Magdalena Padilla en estado puro.

Sueña cada día con la noche del 18 de marzo. Le gusta mirar a los ojos de los espectadores, por lo que siempre solicita algo de luz en el patio de butacas. Está muy agradecida a todos los que han hecho posible este sueño, incluyendo al fotógrafo Marcos Cabrera «por su dedicación y cómo se involucró en la sesión» y a Aurelia Gil y Pedro Palmas, diseñadores que cedieron los vestidos, pero quiere seguir dando pasos hacia el futuro. Con sus clases y sus actuaciones de música barroca, tiene una próxima cita en mayo en tierras catalanas con el Festival Espurnes Barroques, ahora Magdalena Padilla quiere disfrutar de este dulce momento. Le gusta disfrutar de la familia y amigos, de la práctica deportiva y de la meditación. Cuida su voz, aunque no es maniática en ello, y reside en el barrio que la vio nacer, con gran tradición cultural, en el histórico Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria. 'Ellas' se estrena en el Auditorio Alfredo Kraus, un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.