Josué Quevedo: «El carnaval para mi es tradición, cultura y respeto»

Llega el carnaval y su sensación es como la de «un niño el día de los Reyes Magos». El diseñador grancanario Josué Quevedo lleva años triunfando con sus diseños en varias murgas, tanto en Gran Canaria, Lanzarote, como en Tenerife, y en candidatas a reinas, pero su magia también se refleja en la dirección artística, un mundo en el que tiene aún mucho que decir..

Su bagaje de premios es impresionante, pero al margen de su vinculación con el carnaval, Josué Quevedo combate el día a día en su agencia MasQmoda Canarias «la cual dirijo junto a Giovanni Déniz. Nuestro trabajo consiste en mover modelos a nivel nacional e internacional colocándolos con marcas relevantes como Dior, Valentino o Dolce&Gabbana. Además damos servicios a productoras nacionales e internacionales que vienen a Canarias a realizar campañas publicitarias. Llevo el departamento de arte y además soy el encargado de potenciar la imagen de los modelos», destaca.

Josué Quevedo lleva el departamento de arte de su agencia. / Gerardo Valido

Su día a día es frenético y cuando llega esta época carnavalera, la locura es generalizada, aunque el diseñador grancanario resalta que «la verdad es que no sé lo que es la llegada del carnaval ya que en mi caso termina un carnaval y ya estoy comenzando los proyectos carnavaleros del siguiente año. Desde el mes de febrero se vive todo muy intensamente, ya que estamos con los últimos retoques y preparativos de los diferentes concursos y galas a las que me he presentado».

Para Josué Quevedo el «carnaval es más que una fiesta, es tradición, cultura y respeto». Lleva once años como diseñador y su palmarés impresiona. «He tenido la oportunidad de diseñar para varias murgas tanto de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. En estos 11 años de trayectoria he conseguido 9 primeros premios, 3 segundos y 2 terceros en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, repartidos entre las murgas Despistadas -mejor vestuario 2022-, Melindrosos, Crazy Trotas y Twittys's.

En Tenerife en el año 2020 obtuve el primer y segundo premio de las murgas infantiles con Redoblones y Mamelones, respectivamente, y el primer premio en murgas adultas con Mamelucos. En cuanto a reinas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria he presentado candidata en 2018 -Reina del Carnaval-, 2019 -cuarta dama- y 2020 -Reina del Carnaval con Multiópticas-.

Próximo proyecto

De cara al presente carnaval que ya está en marcha, el diseñador de La Isleta desvela a C7 que «este año he querido tener un paréntesis en la gala de la reina de Las Palmas de Gran Canaria ya que he estado con varias producciones, como el desfile de Palomo Spain by Multiópticas y Carnaval Fashion Show LPA, además de un proyecto que me lleva mucho tiempo laboralmente y del que pronto podré decir de qué se trata».

Su proceso creativo es constante. Por sus venas corre sangre carnavalera y esta época del año, sin duda, es muy especial para él, como deja claro en este reportaje. Su fuente de inspiración es inagotable. «Antes de empezar el proceso de inspiración me gusta conocer a la murga, por ejemplo, a la que voy a diseñar. Es decir, me intereso por su trayectoria, su estilo, etc. Partiendo de esa base mi imaginación empieza a volar y cualquier cosa insignificante llega a hacer una inspiración para mí. Por ejemplo desde una voluta de un marco de un cuadro hasta el frasco de un perfume», afirma.

«Siempre he sido un amante del carnaval. Vengo de una gran familia carnavalera entre ellos mi madre, fundadora de la comparsa Los Caribes, y mi tío Rafael Reyes, que fue vicepresidente del Patronato del Carnaval que presidia Manolo García.

La primera vez que participé en un concurso de carnaval fue en el de disfraces infantiles para ayudar a una amiga. Lo realizamos en 48 horas, con un paraguas, y obtuvo el primer premio de vestuario. Al año siguiente mis primas formaron una murga, 'Despistadas', y me dieron la oportunidad de llevar el diseño del vestuario y a partir de ahí todo empezó a fluir», comenta con añoranza.

Josué ha vivido inmerso en el carnaval desde su más tierna infancia. / Gerdardo Valido

Estos años han sido muy duros para el sector. La pandemia ha dejado huella, pero empieza a verse la luz al final del túnel. Josué recalca lo siguiente: «Más que la luz, que era importante, nos hemos vuelto a encontrar con la ilusión y las ganas. Creo que era necesario, no solo para todos los que amamos estas fiestas, sino para los que trabajan en restauración, turismo, etc».

Dirección artística

Hay otra faceta, dentro de su trayectoria profesional, que le está cautivando y con la que ya ha experimentado en 2020 en el Carnaval Internacional de Maspalomas. Llevó la dirección artística de dicho carnaval y su experiencia fue enorme.

«Pues la verdad es que fue algo inesperado ya que casi estaba celebrando el reinado de Las Palmas de Gran Canaria cuando recibí una llamada estando en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por motivos laborales. Me ofrecían la dirección artística del Carnaval de Maspalomas«

«Me tomé unas horas para dar una respuesta ya que solo contaba con 11 días para plantear 9 galas. Hablé con mi equipo y al final decidí hacerlo. La experiencia fue muy estresante y alocada pero maravillosa y positiva donde conocí a gente muy profesional con la cual hoy en día forman parte de mis proyectos.

Supuso un salto más en mi carrera profesional. Para mí era una responsabilidad y un orgullo dirigir uno de los carnavales más importantes de Canarias», relata con pasión. Casi sin tiempo, asumió la responsabilidad y aportó su granito de arena en una responsabilidad que le ha abierto aún más su enorme capacidad creativa.

Josué Quevedo es un joven, natural de La Isleta, que con tesón y sacrificio está alcanzando sus sueños. Aunque en este aspecto, él tiene una filosofía muy clara: «Hay un dicho que dice que los sueños que se cuentan no se cumplen. Solo sé que los sueños se consiguen a base de esfuerzo, disciplina y constancia, y sí me queda un sueño por cumplir y tiene que ver con carnaval».

Su magia y su creatividad va ligada a un talento innato. Él no quiere resaltar sus virtudes y reclama que «llámalo creatividad, entusiasmo , ilusión, ganas o imaginación. No sé de dónde me salen ni realmente lo que es, lo que sí sé es que disfruto mucho haciendo lo que hago».

En ese constante proceso de creatividad, en un bucle de sensaciones y de percepciones, Josué Quevedo reconoce que alejarse del mundanal ruido es muy difícil con el trabajo que tiene, pero curiosamente destaca un lugar donde se evade y donde se sumerge en un mundo lleno de pasión.

«Entrando a mi estudio es como si se parara el tiempo. Es el lugar donde mejor me siento y puedo hacer volar la imaginación. Cierto es que en los principios de cada proyecto me gusta estar solo para crear», desvela.

Hay otros aspectos curiosos en la vida de Josué Quevedo. Le preguntamos si era cierto que iba para cocinero y su respuesta fue muy explícita: «No iba, fui, y cuando quieras lo demuestro. jajaja. Fue mi primera profesión y cierto es que la cocina es un arte donde enamoras a las personas con sensaciones, algo no muy alejado de lo que hago hoy en día», resalta.

En el aspecto organizativo, al margen de la dirección artística, Josué Quevedo también ha efectuado algunos trabajos que le han otorgado un plus de experiencia profesional.

«Dirigir la Carnaval Fashion Show LPA era todo un reto cosa que a mí me encanta. Me gustaba la idea de poder trabajar con los diseñadores con los cuales he compartido momentos únicos como (la gala de la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria).«

«Yo siempre tuve claro que quería entregarme al cien por cien e intentar enteder sus necesidades y mimarlos en todo momento. Fue muy fácil por lo general gracias a que el Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria y Promoción del Carnaval tuvieron plena confianza y apostaron por el formato planteado. Estoy y estaré siempre agradecido por dirigir este proyecto», afirma.

Josué Quevedo ha creado un mundo alrededor de su talento. En su agencia MasQmoda Canarias se destaca que «el entusiasmo y la determinación nos llevan a apuntar alto y trabajar intensamente hasta alcanzar nuestros objetivos. Ética, fiabilidad, profesionalidad y evolución son nuestros pilares fundamentales». Una definición clara de la filosofía de vida de este joven de La Isleta.

Agradecimientos

Estilismo: Leroy Villar

Agencia: MasQmoda Canarias