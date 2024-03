De no existir a adicción: la evolución de los 'skincare'

«Estos son los productos que utilizo en mi rutina de día y de noche». Es una frase que ya no sorprende. ¿El motivo? Las redes sociales se han llenado de vídeos en los que los 'influencers' usan cosméticos para limpiarse la cara, hidratarse la piel o eliminar manchas. La abundancia de estos contenidos ha derivado en que cada vez más personas invierten mucho dinero en la compra de estos artículos y que cada uno gaste más en su compra con el objetivo, en muchos casos, de conseguir «resultados milagrosos».

La preocupación por 'una piel perfecta' ha derivado en cosmeticorexia, el concepto se utiliza para la adicción a comprar y consumir estos potingues. Se trata de una obsesión que ha nacido hace poco tiempo como consecuencia de la sobre-exposición a vídeos en redes sociales sobre cuidados de la piel y 'promesas falsas' sobre el resultado. Este incremento ha surgido, sobre todo tras la pandemia. Por el confinamiento y la obligación de usar mascarillas, la gente dejó de perder tiempo maquillándose. Pero seguían queriendo cuidarse. Así las conocidas como 'skincare' se pusieron de moda y raro era la influencer que no publicaba un vídeo sobre ello.

Hasta hace poco, las mujeres solo usaban los cosméticos indispensables, es decir, jabón para lavarse la cara. Ahora, este momento de higiene suele durar 10 minutos aproximadamente. La razón la da Leticia Carrera, médico-estético,que explica que «los avances científicos y tecnológicos han permitido el nacimiento y la consolidación de productos intermedios entre la limpieza y la hidratación, como los tónicos o los sérum», que ya forman parte de cualquier rutina. A medida que van a apareciendo nuevos productos en el mercado, la rutina de cuidado va alargándose.

Otra de las grandes diferencias respecto a hace 100 años es la concienciación por los materiales con los que están hechos los productos. Antes no se tenían en cuenta los perjuicios que podían tener determinados ingredientes, como, por ejemplo, el radio. Y es que, pocos años después de que Marie Curie descubriese este elemento, comenzó a utilizarse para aclarar el color de la piel, ignorando con ello el daño que se estaban haciendo.

El cuidado de la piel y su impacto en el mercado

La piel, explica Eva Villar, dueña de una empresa de estética y experta en el autocuidado y la medicina-estética, es «el órgano más grande y en el que se aprecian cambios y estados dependiendo del momento vital». Aunque la importancia de cuidarla se ha hecho hueco hace relativamente poco tiempo, es un concepto que ha terminado de calar tras la pandemia. Esto ha supuesto que las ventas en la industria cosmética haya crecido considerablemente. Para Villar, el motivo reside en el «bombardeo informativo», ya que lo han convertido en algo «normal» e «imprescindible».

Mientras que antes del confinamiento el objetivo era tener una piel perfecta, tras la pandemia la tendencia se centra, según apunta Carrera, en la «naturalidad». Por ello, antes del 14 de marzo de 2020, los productos más comprados eran de maquillaje, y desde hace casi un lustro, el incremento ha sido para los de cuidado de la piel.

Según los datos publicados por la web Statista en los que se refleja la tasa de crecimiento anual del sector de la cosmética en el mundo desde 2004 a 2022, el incremento hasta 2019 no superaba el 6%. Pero desde 2020, el año de la covid-19, el porcentaje ha subido hasta el 8% (2021). Hubo un pico muy alto de compras tras el confinamiento, que se ha mantenido estable hasta la actualidad, pues en 2022 la escalada fue similar. Es más, los productos de cuidado de la piel supusieron cerca del 40% de las ventas de la industria cosmética en el mundo.

Evolución del precio dedicado al cuidado de la piel Millones de euros +11,7 % 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2016 2018 2020 Evolución del cuidado de la piel en 2020/2021 % de productos usados Prot.solar selectivo* 30,9 Tratamiento de rostro Trat. rostro selectivo* Protector solar 19,6 17 15,9 12,4 12 11,7 11,2 Prot. solar de farmacia Limpieza rostro Productos post. solar Cuidado piel *La cosmética selectiva la forman un reducido número de marcas de gran prestigio internacional cuya calidad está avalada por los controles dermatológicos más rigurosos. La venta de estos productos está restringida a un número limitado de clínicas y perfumerías. Evolución del precio dedicado al cuidado de la piel Millones de euros +11,7 % 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2016 2018 2020 Evolución del cuidado de la piel en 2020/2021 % de productos usados Prot.solar selectivo* 30,9 Tratamiento de rostro Trat. rostro selectivo* Protector solar 19,6 17 15,9 12,4 12 11,7 11,2 Prot. solar de farmacia Limpieza rostro Productos post. solar Cuidado piel *La cosmética selectiva la forman un reducido número de marcas de gran prestigio internacional cuya calidad está avalada por los controles dermatológicos más rigurosos. La venta de estos productos está restringida a un número limitado de clínicas y perfumerías. Evolución del precio dedicado al cuidado de la piel Millones de euros +11,7 % 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolución del cuidado de la piel en 2020/2021 % de productos usados 30,9 19,6 17 15,9 12,4 12 11,7 11,2 Tratamiento de rostro Protector solar Prot. solar de farmacia Productos post. solar Prot.solar selectivo* Trat. rostro selectivo* Limpieza rostro Cuidado piel *La cosmética selectiva la forman un reducido número de marcas de gran prestigio internacional cuya calidad está avalada por los controles dermatológicos más rigurosos. La venta de estos productos está restringida a un número limitado de clínicas y perfumerías. Evolución del precio dedicado al cuidado de la piel Millones de euros +11,7 % 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolución del cuidado de la piel en 2020/2021 % de productos usados 30,9 19,6 17 15,9 12,4 12 11,7 11,2 Tratamiento de rostro Protector solar Prot. solar de farmacia Productos post. solar Prot.solar selectivo* Trat. rostro selectivo* Limpieza rostro Cuidado piel *La cosmética selectiva la forman un reducido número de marcas de gran prestigio internacional cuya calidad está avalada por los controles dermatológicos más rigurosos. La venta de estos productos está restringida a un número limitado de clínicas y perfumerías.

Pero no solo es porque las mujeres quieren cuidarse mejor la piel. También ha influido la llegada de los hombres al mercado. «Han perdido el miedo a ser juzgados», explica Eva Villar. «Les preocupa su imagen y quieren mantenerse saludables», continúa. El consumo masculino ha crecido «considerablemente», a pesar de que las chicas continúan siendo las que más compran.

Consumo habitual de productos

En España, según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, una persona utiliza entre 8 y 10 productos cada día. La cifra aumenta hasta 36 cuando el espacio temporal es un año, lo que supone un coste de, aproximadamente, 185 euros.

El uso de cosméticos, en cifras Productos que utiliza una persona al día: 8 - 10 Productos que utiliza una persona al año: 36 El uso de cosméticos, en cifras Productos que utiliza una persona al día: 8 - 10 Productos que utiliza una persona al año: 36 El uso de cosméticos, en cifras Productos que utiliza una persona al día: 8 - 10 Productos que utiliza una persona al año: 36 El uso de cosméticos, en cifras Productos que utiliza una persona al día: 8 - 10 Productos que utiliza una persona al año: 36

Entre los productos que se deben utilizar en estas rutinas, Leticia Carrera considera imprescindibles los limpiadores faciales y productos hidratantes. Jabón, crema hidratante y protector solar. La 'skincare' perfecta. Aunque esto se puede complementar con otros productos como el contorno de ojos, los tónicos o los sérums. No obstante, antes de aplicar cualquier producto es importante tener en cuenta que «no tendrá la misma rutina una adolescente con acné que una mujer de 55 años con flacidez y arrugas». Por ello lo mejor es no dejarse influir por las redes sociales y acudir «a un profesional». «Podemos jugar con el maquillaje o algún producto inofensivo, pero en cuanto entran en juego los tratamientos más complejos, lo mejor es que se realicen bajo el paraguas de un profesional», señala Villar.

Pero las niñas de 14 años no tienen esta conciencia. Ven por redes sociales la rutina de una influencer de 30 años y quieren replicarlo, sin tener en cuenta que el uso de productos como cremas antiarrugas a su edad puede producir problemas como dermatitis. «Tienen una sobre-información y un sentido de la inmediatez que pueden ser dañinos si no se gestionan bien», comenta Carrera. Cree que para prevenir la cosmeticorexia «es fundamental la labor de los padres, los centros educativos y de los profesionales, que debemos difundir el uso innecesario de cosméticos a edades tan tempranas y los efectos secundarios que pueden producir», continúa Carrera. Para Villar también es importante el papel de los 'influencers'. Además de pedirles más responsabilidad cuando promocionan estos productos y que no engañen a sus seguidores, recomienda a los usuarios «invertir en conocerse bien» para entender cómo funciona cada piel y establecer cuáles son los cosméticos «más adecuados».

Cómo hacer un buen ‘skincare’ Debe durar entre 5 y 20 minutos en total y repetir la rutina por la mañana y por la noche Limpieza Limpiar la cara en profundidad según tu tipo de piel Mascarilla Utiliza una que sirva para aportar altas dosis de los activos específicos que necesitas Tónico Aporta suavidad e hidratación Sérum Elige el que más se adapte a las necesidades de tu piel Crema hidratante y contorno de ojos Hidratar bien la zona de las ojeras para iluminar la mirada Protección solar Incluso en invierno es necesario proteger la piel de los rayos del sol, ¡es la mejor antiedad! Fuente: mesoestetic Cómo hacer un buen ‘skincare’ Debe durar entre 5 y 20 minutos en total y repetir la rutina por la mañana y por la noche Limpieza Limpiar la cara en profundidad según tu tipo de piel Mascarilla Utiliza una que sirva para aportar altas dosis de los activos específicos que necesitas Tónico Aporta suavidad e hidratación Sérum Elige el que más se adapte a las necesidades de tu piel Crema hidratante y contorno de ojos Hidratar bien la zona de las ojeras para iluminar la mirada Protección solar Incluso en invierno es necesario proteger la piel de los rayos del sol, ¡es la mejor antiedad! Fuente: mesoestetic Cómo hacer un buen ‘skincare’ Debe durar entre 5 y 20 minutos en total y repetir la rutina por la mañana y por la noche Limpieza Limpiar la cara en profundidad según tu tipo de piel Mascarilla Utiliza una que sirva para aportar altas dosis de los activos específicos que necesitas Tónico Aporta suavidad e hidratación Sérum Elige el que más se adapte a las necesidades de tu piel Crema hidratante y contorno de ojos Hidratar bien la zona de las ojeras para iluminar la mirada Protección solar Incluso en invierno es necesario proteger la piel de los rayos del sol, ¡es la mejor antiedad! Fuente: mesoestetic Cómo hacer un buen ‘skincare’ Debe durar entre 5 y 20 minutos en total y repetir la rutina por la mañana y por la noche Limpieza Limpiar la cara en profundidad según tu tipo de piel Mascarilla Utiliza una que sirva para aportar altas dosis de los activos específicos que necesitas Tónico Aporta suavidad e hidratación Sérum Elige el que más se adapte a las necesidades de tu piel Crema hidratante y contorno de ojos Hidratar bien la zona de las ojeras para iluminar la mirada Protección solar Incluso en invierno es necesario proteger la piel de los rayos del sol, ¡es la mejor antiedad! Fuente: mesoestetic

Cuidar la piel en la industria cosmética

Que mantener cuidada la piel es mucho más importante que hace un siglo es ya algo más que evidente. Prueba de ello es el amplio consumo de productos de esta categoría. Solo en España representan cerca del 33% del peso total de la industria. El crecimiento en 2021 fue de un 11,7% respecto a 2020, alcanzando los 2.666 millones de euros facturados.

Este incremento supone también que el mercado ha retomado «la senda de crecimiento que marcaba en los últimos años, con un incremento acumulativo del 6% entre 2016 y 2021», según explica el último informe publicado por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.