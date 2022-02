Adora, música a pares en la City

Son jóvenes pero sobradamente 'musicados'. Son grancanarios pero residen en el Reino Unido. Son Fran Sylver y Romi Alter, integrantes del dúo musical Adora, con tres años de trayectoria y ya un año de actuaciones. Y por más que sea Londres su actual base de operaciones, ya tienen en mente actuar en su tierra natal, con una banda que les acompañe y con ganas de conectar con el público isleño.

A sus espaldas tienen ya tres singles y cuando se les pregunta por sus influencias contestan que «un poco de todo, pero fundamentalmente nos gusta el rock clásico», como apunta Romi Alter, «y también el pop, el jazz, el disco... lo que vayamos sintiendo en cada momento». «El último tema es muy disco», agrega Romi Alter en una conversación que tuvo lugar en la sede de CANARIAS7 en la capital grancanaria, aprovechando unos días de vacaciones del dúo.

A diferencia de otros profesionales de la música, no les basta con componer y grabar:se implican en la producción, en todos los detalles, desde la grabación a la elaboración del videoclip promocional. «Sacaremos otro single este año y estamos con actuaciones en Londres», agregan los dos casi al unísono.

Inicios

Las críticas recibidas en Reino Unido son muy buenas. Hablan de ellos como una de las bandas con más futuro en el panorama artístico británico. Su tema 'Anthem to the Youth' ('Himno a la juventud'), que salió en Spotify el 19 de febrero de 2021, es un canto al individualismo y los placeres de la vida que destila frescura a la vez que rememora los sonidos clásicos del rock. Su lanzamiento, en plena pandemia, enganchaba muy bien con la idea de viri el momento sin tenr muy claro qué nos deparará el fututo. Un mantra que caló profundamente en la sociedad durante los peores momentos del covid.

El dúo ha demostrado tener ambición y proyectos para querer posicionarse en el mundo de la música. Su 'Anthem To The Youth' se ha inspirado en estilos tan variados como el rock clásico, la música de discoteca de los años 80 pasando por la instumentación latina. Esta canción supuso una base sólida para el desarrollo de su andadura musical en tierras británicas.

Ellos se sienten orgullosos de ser unos defensores de la inclusión y promulgan un mensaje de 'carpem die', vivir el día a día exprimiendo la vida al máximo, luchando por el derecho de todos a prosperar en la vida.

Arcadio Suárez

Mantener su base de operaciones en Londres es algo lógico si tenemos en cuenta el mundo de posibilidades que ofrece Reino Unido para los artistas en general y los músicos en particular. Por ello no es de extrañar que en sus temas se puedan apreciar acordes que recuerdan a Oasis, una guitarra que nos lleva a pensar en Queen o reminiscencias claras del punk y el pop.

Polifacéticos

Su condición polifacética les lleva también a cuidar mucho su presentación, aprovechando para eso sus conocimientos, sus gustos y sus contactos con el mundo de la moda. «Nos gusta mucho la moda», confiesa Romi Alter, «y por eso nos vestimos así», añade mientras sonríe. «Es otra forma de expresar nuestra forma de ser».

Su hoja de ruta pasa por la organización y participación en eventos que tienen como denominador común la promoción de artistas emergentes, incluyendo sus actuaciones.

En la sesión fotográfica, en la sede de la empresa editora de esta revista, también se implican: son disciplinados ante el saber hacer de Arcadio Suárez, fotógrafo de CANARIAS7, pero también quieren ver el resultado, proponen ubicaciones y hacen sus sugerencias. Se nota que les apasiona lo que hacen y que lo quieren hacer bien, sobre el escenario o en una sesión de fotos.

Ante la pregunta «¿Qué sueño musical tienen?» Se adelanta rápidamente a contestar Fran Sylver:«Vernos tocando en el Reading Festival, que es uno de los más grandes del Reino Unido y siempre nos gusta ir». «Es también muy especial para nosotros porque es el primer festival al que fuimos juntos», añade Romi Alter, «y hemos visto a algunos denuestros artistas favoritos en ese escenario y, sí, nos haría mucha ilusión».

Influencias

Y si la pregunta va sobre artistas favoritos e influencias dominantes, no faltan en la lista Dire Straits -«sí, Dire Straits siempre»,- Queen, Supertramp... ¿Demasiado clásicos, no?, apunta el periodista, a lo que rápidamente contestan que también entran entre sus favoritos The Weekend, Dua Lipa, Naty Peluso por su versatilidad y creatividad, o la capacidad de Madonna para el montaje de los espectáculos a lo grande. « Nos gustaría venir a Canarias para hacer eventos», agregan Fran Sylver y Romi Alter, «para promocionar a artistas canarios jóvenes, tanto en la canción como en la moda». Pero mientras eso llega, disfrutan del mundo de oportunidades que se les abre en el Reino Unido.