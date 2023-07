«Lo primero es ver cómo están las arcas, si es verdad lo que nos han contado»

El martes defenderá la investidura de Fernando Clavijo como presidente de Canarias y el sábado tomará posesión como vicepresidente y consejero de Economía. Manuel Domínguez (Caracas, 1974), afronta el reto de sacar adelante un pacto que se repite en cabildos y ayuntamientos.

-¿El pacto CC-PP estaba hecho antes de las elecciones?

-No. No teníamos pacto. Sí es verdad que previamente yo quise tener conversaciones con todas las fuerzas políticas para ver cuál era su intención, su pensamiento, en qué podíamos acercarnos y en qué no. Y tengo que confesar que el único con quien lo conseguí fue con Coalición Canaria. Lo intenté con el Partido Socialista y con Nueva Canarias, y creo que desde su pensamiento de victoria antes de las elecciones, pues no querían dar la oportunidad de esas conversaciones.

-¿Este es un pacto que nace en Canarias o nació en una conversación de Feijóo con Fernando Clavijo? ¿Es un pacto que a usted le imponen desde Génova?

-No. Para nada. Siempre he tenido la visión de que desde lo autonómico hay que tener autonomía, valga la redundancia, porque si no esto no tiene sentido. Me hubiese gustado saber, por ejemplo, la predisposición del PSOE respecto a ese nuevo impuesto turístico del que hablaban, esa ecotasa o tasa turística de la que hablaban pero ellos tampoco sabían cómo llamarlo, y nunca lo supe. Feijóo no tiene nada que ver con esto, si bien yo soy muy respetuoso con la estructura orgánica del partido, creo que en la estructura, creo en la jerarquía de mi partido y por eso estoy en él. No ha habido nada más allá que consultas de mi parte hacia el presidente nacional de mi partido para que me dijese cómo veía este acuerdo.

-¿El PP canario llegó a plantearse, o lo materializó, sentarse con Vox para ver si apoyaba este pacto o se abstenía?

-No. No lo hice por varias razones. La primera, porque no me tocaba, porque no era yo el partido con más representación dentro de este acuerdo. Y en segundo lugar porque no conocía a las personas. Hasta el día de la toma de posesión como diputado no supe quiénes eran los diputados de Vox.

-¿Al PP no le chirría o incomoda que en el pacto esté la Agrupación Socialista Gomera, lo digo por lo de Socialista y porque ha estado en el Pacto de las Flores?

-Bueno... en el andar nos iremos conociendo todos. A Casimiro lo conozco de cuando yo era diputado nacional y él senador, en el año 2008. Él estaba entonces en el PSOE. Desde ahí hemos tenido bastante contacto y creo que el roce hace el cariño. En estos gobiernos es casi más importante la relación personal que otras cosas, porque eso invita a llegar a acuerdos, de manera que se queden aparte los asuntos discrepantes. Eso es lo que hemos conseguido con Casimiro.

-¿Qué tienen en común Clavijo y usted, aparte de tinerfeños?

-Tenemos en común que hemos velado por los intereses de nuestra gente de manera conjunta. Él era presidente o secretario de su partido, no recuerdo la terminología, y yo era presidente insular del PP y en ese momento empezamos a hablar dos alcaldes, el de Los Realejos y el de La Laguna, sobre el futuro, sobre los municipios, sobre qué iba a pasar... Llegó un momento en que hubo un pacto entre CC y el PSOE, y ese pacto no se produjo en Tenerife, porque entre CC y PP llegamos a acuerdos en Santa Cruz, Puerto de la Cruz, La Victoria, Tegueste, Granadilla, entre otros. Ahí empieza una relación personal en la que trabajábamos para conjugar las posiciones donde nos acercábamos mucho para actuar en beneficio de los ciudadanos. Recuerdo que en una comida en La Laguna le dije 'algún día tú y yo vamos a firmar un acuerdo mucho mayor que este'. Y ha llegado ese momento.

-¿Se avecina un Gobierno desequilibrado en favor de Tenerife?

-Yo me niego a seguir en esa cuestión de unos de un lado y otros de otro, a las cuotas, a intentar satisfacer por imagen las ideas de unos y de otros, ese pleito insular absurdo creo que no tiene sentido. De algún lugar tenemos que ser. Pero si yo me he presentado como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias es porque quiero a mi tierra, porque he trabajado y trabajaré por mi tierra, por cada rincón de esta tierra, y porque considero a los 88 municipios de manera igual.

-En Gran Canaria, el Cabildo tiene un pacto de PSOE y NC; la capital reedita un pacto de izquierdas. ¿Ve venir una confrontación permanente entre el Gobierno de Canarias y esas instituciones?

-Un refrán dice que 'dos no se pelean si uno no quiere'. Y yo ahí no voy a estar. La democracia, aunque en los últimos tiempos esté en decadencia, tiene algo beneficioso y es las competencias de cada una de las administraciones. El Cabildo y el Ayuntamiento tienen sus competencias y sus necesidades, y nosotros, como hermano mayor, como Gobierno, tendremos que atenderles, porque en esa isla o en esa ciudad viven personas a las que nos debemos. Y si queremos ser egoístas, incluso viven personas que nos han votado, con lo cual, por querer ir en contra de quien gestiona esa administración, no podemos ir en contra de quien nos ha votado. Pero tenemos que pensar de manera global y ahí hay miles de personas por las que tenemos que trabajar, con independencia del color político.

-¿Por qué usted, futuro vicepresidente, no asume la Consejería de Hacienda?

-Estoy intentando contar con gente profesional, con gente que dé garantías para los tiempos que se avecinan, que serán complicados. Hay que buscar a los mejores para cada uno de los lugares, y es verdad que soy de números y que he tenido mi experiencia en la parte de Hacienda, pero también creo que si hay personas que, desde mi punto de vista, tienen más capacidad, deben estar ahí. Y es lo que voy a hacer.

-Y los consejeros del PP, ¿los eligió usted o se los impusieron?

-No, no. Los eligió Manuel Domínguez. Si sale bien, es éxito de todos. Si sale mal, es responsabilidad mía.

Impuestos «El Impuesto de Sucesiones y Donaciones lo vamos a bonificar al 99%»

-Acaba de decir que buscaron los mejores perfiles. Le traslado una crítica que ya circula en el sector educativo: ¿Poli Suárez era el mejor perfil para Educación? Y se lo pregunto al margen de su experiencia política.

-De los nombres de los consejeros me gustaría hablar después de hacerle la propuesta al presidente del Gobierno, y que el presidente firme el decreto. Por lo cual, permítame que no hable de los consejeros que tengo en mente y algunos ya han acertado en esas quinielas que he leído en los medios de comunicación, que han hecho un buen trabajo de investigación. Pero créame que no voy a tomar ninguna decisión para satisfacer cuotas, ni de hombre y mujer, ni de islas, ni del PP, ni de ninguna deuda pendiente. Vengo como mi chaqueta hoy, clarita, y no tengo ninguna deuda con nadie.

-¿Por qué la Consejería de Sanidad no está en el lado del PP?

-Porque cuando uno llega a acuerdos, tiene que equilibrar la balanza. Yo creo que a mí se ve venir y se me vio venir en la negociación y entendían que me iba a inclinar por la parte económica, de producción interna de esta tierra, y cuando empieza la negociación se equilibra la balanza, y al final en las áreas sociales nos correspondió Educación.

-El documento del pacto habla de una «rebaja selectiva» del IGIC, cuando en campaña PP y CC hablaban de una rebaja generalizada. ¿Ese es el primer incumplimiento de ambos partidos respecto a lo prometido? ¿Es consecuencia de que quieren evitar el impacto en los ingresos en cabildos y ayuntamientos?

-Siempre he dicho en campaña que creo en un plan de alivio fiscal dinámico, vivo y que se adapte a los tiempos, y que no sea rígido desde la primera toma de decisión a la última. El Gobierno saliente decidió subir todos los impuestos, y lo mantuvo a pesar de todo, el volcán, la pandemia... y a pesar de que teníamos cifra récord de recaudación, a pesar de que había superávit... Yo no creo en eso. Dentro de ese plan de alivio fiscal yo sí hablé de la bajada selectiva del IGIC. Sigo pensando que la fiscalidad no la podemos medir solo con un impuesto y no puede ser rígida ni lineal. Lo primero es ver cómo están las arcas, si es verdad lo que nos han contado o no, porque uno no se puede fiar mucho de lo que le cuentan, y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Vamos a bajar impuestos? Lo vamos a hacer. ¿Cuál? Me atrevo a decir que el Impuesto de Sucesiones y Donacion será uno de los primeros que vamos a bajar, o a bonificar, que es lo que nos permite la ley, al 99%.

Oposición «Esperaba un Ángel Víctor sosegado, pero creo que lo que va a suceder es lo contrario»

-En ese ejercicio de 'vamos a ver lo que nos encontramos', ¿llegan con ánimo de levantar alfombras? Y se lo digo por un Gobierno que cierra mandato con tres casos judiciales vivos: Mascarillas; Mediador, con un viceconsejero imputado, y el de la gestión de los centros de menas.

-Creo que quien llega a gobernar, con la intención de levantar alfombras para fastidiar al contrario, comete un grave error porque se despista de lo que tiene que hacer, que es trabajar por el beneficio y el bienestar de los ciudadanos. Eso no quita que si detectas determinado asunto, seas contundente. Lo hice en el Ayuntamiento de Los Realejos, donde encargué tres auditorías y anualmente fui presentando al pleno un balance de gestión. Vamos a auditar el estado de las consejerías para presentar ese trabajo hecho por terceros y que marque el trabajo de cada consejería. Y seremos contundentes con todo aquello que detectemos.

-¿Qué espera de Ángel Víctor Torres y del PSOE en la oposición? ¿O qué les pide?

-Yo esperaba una cosa y espero otra. Esperaba a un Ángel Víctor sosegado, que entendía lo que había sucedido y que iba a hacer una oposición constructiva, pero creo que lo que va a suceder es lo contrario. Ya lo ha manifestado en sus declaraciones e incluso en sus expresiones físicas, con esa cara de mala leche, contrariado, cabreado con el votante... eso me invita a pensar que vamos a tener una oposición agresiva, combativa, persiguiendo constantemente el trabajo que vamos a hacer. Pero insisto en eso de que si uno no quiere, dos no pelean.

-Torres ha planteado repensar el sistema electoral, con la lista regional, en la que el PSOE fue el más votado. En esa lista, el PP, con usted al frente, fue la segunda fuerza. ¿Cree que hay que plantear la reforma o eso no toca ahora para no incomodar a Casimiro Curbelo?

-Le decía el otro día a Alberto Núñez Feijóo que si esto fuese Murcia, a lo mejor yo sería ahora el presidente de Canarias porque el dibujo habría sido totalmente distinto. Pero esas son las reglas del juego que se han marcado, y lo digo recordando una manifestación pública mía en contra de la modificación del sistema electoral. Yo estuve en contra pero en aquel momento yo era el alcalde de Los Realejos. Hablé con dirigentes del PP, de CC y del PSOE para decirles que, en mi opinión, era una mala ley. Hay quienes han tenido la oportunidad de modificarla y no lo han hecho, y hay otro refrán que dice: 'a llorar, al río'. Quizás no lo modificaron porque vivían en la esperanza de que el Pacto de las Flores se fuese a reeditar, porque si eso llega a ocurrir, Ángel Víctor no hubiese sido capaz de modificar la ley electoral.

-¿Va a ser un Gobierno más caro, como dice Torres? ¿Habrá menos gasto en asesores?

-Estamos negociando todavía la relación de puestos de trabajo, lo que sí le puedo decir es que este será un gobierno más productivo. Creo que uno de los principales errores del Gobierno saliente fue centrarse en la ideología, y no en la realidad de lo que estaba sucediendo en la calle. Esa lejanía de la realidad les ha llevado a que los resultados electorales hayan sido un jarro de agua fría, y a mí no me sorprendieron esos resultados.