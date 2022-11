Mejorar Canarias

Una «Canarias mejor» es el anhelo y el objetivo del trabajo que quieren seguir desempeñando los políticos de las islas para los próximos años más allá de su ideología y diferencias partidistas. Un archipiélago cohesionado; en el que la elevada tasa de paro deje de ser estructural; donde no haya que esperar 3.000 días por una prestación de Dependencia; una sociedad que permita a los jóvenes tener un proyecto de vida; que el bienestar no se vea lastrado por las listas de espera en Sanidad; con recursos suficientes para atender la pobreza y sin que haya que pelearse continuamente con Madrid para que entiendan las circunstancias de una comunidad alejada y fragmentada.

«No es una utopía, es que no podemos pensar que eso no es posible. Para eso estamos en política», coinciden la diputada nacional María Fernández (CC); el consejero del Cabildo de Gran Canaria José Miguel Álamo (PP) y la concejala de Las Palmas de Gran Canaria Carla Campoamor (PSOE). Sus análisis y hasta sus propuestas de solución no difieren demasiado ante problemas que necesitan «respuestas permanentes más allá de medidas coyunturales», dicen.

Al fin y al cabo, apunta la parlamentaria nacionalista, se trata de crear «un ecosistema de protección para que Canarias tenga el futuro que se merece y pueda desarrollar todo su potencial». Eso es posible, añade, «si hay personas con capacidad de trabajo y voluntad al frente».

Para Álamo, el futuro de Canarias pasa afrontar los problemas estructurales que afectan a la calidad de vida, desde las listas de espera, el fracaso escolar, la inmigración o la pobreza. A su juicio, la base para avanzar en este sentido es mejorar el sistema educativo y se tenga en cuenta a las universidades como generadoras de conocimiento. Esta solución, apunta, requiere de «equipos con mucha experiencia, priorizar los recursos económicos y, sobre todo, gestión».

Un momento de la charla mantenida en la sede de CANARIAS7. / Arcadio Suárez

En este camino, Campoamor insiste en destacar los logros alcanzados en los últimos tres años de Gobierno progresista en Canarias y mantiene la importancia de «apostar por lo público y por la igualdad», al contrario, dice, de lo que ocurre en Madrid, Andalucía o Galicia, comunidades gobernadas por el PP. En este sentido, afirma que la comunidad autónoma «ha demostrado que se puede avanzar a pesar de todas las adversidades que hemos encontrado en el camino».

Al respecto, la diputada María Fernández -que está en la primera línea política desde 2019 y ocupa un escaño en el Congreso desde el pasado verano- lamenta que haya generaciones de canarios «que no conocen la estabilidad». Después de sucesivas crisis -económica, sanitaria, derivada de la erupción del volcán-, solo tienen incertidumbres, lo que, a su juicio, «puede hacer perder muchas oportunidades» no solo personales sino también como sociedad. Por eso, indica que las personas que tienen responsabilidad en las administraciones públicas «tenemos la obligación de aportar las herramientas para que todos tengan las menos incertidumbres posibles».

A José Miguel Álamo -militante del Partido Popular desde 1997 y con su primer cargo público en 2003- no se le caen los anillos por hacer autocrítica como político y reconocen que las cifras que se manejan en las islas en asuntos sociales son «dramáticas» y en muchas ocasiones están interconectados. Por eso, reitera que estar más atento a las necesidades diarias de la ciudadanía y estar cerca de sus problemas es una obligación de cualquier formación política.

Porque los gobiernos «no pueden prever crisis o imprevistos, pero es su obligación aportar soluciones para mejorar la vida de los ciudadanos. Y si esos problemas son estructurales, las respuestas deben ser estructurales», señala Fernández, quien denuncia «que se reduzcan o eliminen programas», en una crítica abierta al Gobierno central. Campoamor rebate esta posición e insiste en que la situación de los canarios ha mejorando: detalla que la tasa de desempleo ha disminuido, prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) permiten una renta digna a familias vulnerables y «se está poniendo cara a las personas que hay detrás de las cifras».

Reconocen que ante Madrid siempre es preciso explicar la situación de Canarias

La relación de la comunidad autónoma con Madrid es difícil gobierne quien gobierne, tanto en las islas como en el Gobierno central y la clave es «negociar», pero mientras la concejala socialista indica que «dos no se pelean si uno de quiere», apostilla Fernández que «dos tampoco pueden dialogar si uno no quiere».

En su relación con el Estado, dice la representante nacionalista, «Coalición Canaria siempre intenta ponerse las gafas de Canarias» y resalta que ninguna norma estatal tiene en cuenta una «discriminación positiva» que atienda las especificidades de Canarias. «Tienes que ponérselo sobre la mesa y explicarles una y otra vez nuestras circunstancias».

Álamo es de la misma opinión: «Cada vez que se debate un presupuesto, gobierne quien gobierne, hay que ir a Madrid y explicarles qué es esta comunidad autónoma, que estamos fragmentados, que recibimos la inmigración». Además, recuerda que «permanentemente tenemos que escuchar el reproche de que recibimos privilegios, no entienden que son compensaciones por nuestras especificidades porque desconocen nuestra realidad».

En cualquier caso, Campoamor -que ocupa un cargo público por primera vez- hace hincapié en que, a pesar de estas reivindicaciones lideradas por los nacionalistas en el Congreso «no son más canarios que nosotros», dice dirigiéndose al consejero popular.

Campoamor, Álamo y Fernández aseguran que el insularismo está en «extinción»

En su análisis de la situación de la política canaria, vuelven a coincidir estos representantes políticos en que el insularismo es una practica «en extinción» sin cabida en la política actual. Sí mantienen María Fernández, Carla Campoamor y José Miguel Álamo que la comunidad autónoma esté integrada «por ocho realidades distintas» que mantienen vivas sus reivindicaciones y demandas y a las que hay que tener presentes, especialmente las islas periféricas «que se hartaron de ser las menores».

El foco se debe poner, reiteran, en decidir si se quiere construir un proyecto «trabajando desde la unión o desde el frentismo, con diálogo o haciendo de este asunto una baza para obtener rédito electoral». Al respecto, destacan que lo fundamental es que todos los canarios «tengan los mismos derechos y los mismos servicios vivan donde vivan», y aseguran que «el pleito insular ya no existe entre la gente».

Frente a los avances que la concejala socialista destaca de los últimos tres años, Fernández subraya que, aunque no se despega de los errores, se siente orgullosa de los avances de logrados por CC en casi 30 años. José Miguel Álamo apostilla que «no queda otra sino ir a una Canarias mejor. Es el futuro de nuestros hijos».