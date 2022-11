Canarias en las Cortes

Trasladar a la política estatal la realidad de un archipiélago situado a 1.700 kilómetros de la capital de España para que se conozcan -y respeten- sus especificidades, es tarea compartida de los 15 diputados y 14 senadores que hoy representan a Canarias en el Parlamento nacional. Con diferentes voces, con distintas ideas políticas y con el peso que a cada uno le corresponda dentro de su grupo parlamentario, pero con el objetivo común de velar por los intereses de las islas. En el 40 aniversario de CANARIAS7 tres representantes de las islas, la diputada del PSOE Tamara Raya, la portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, y el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, aportan su visión del papel que desempeñan los parlamentarios canarios y su proyección de la Canarias que quieren para el futuro.

«El papel de los diputados y senadores ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido colocando en el centro de la política una realidad más territorial», señala Raya, «los parlamentarios han cobrado un papel fundamental a la hora de defender los intereses de cada comunidad autónoma y Canarias no es una excepción», añade la diputada socialista. Que se debatan leyes tan importantes como el REF o el Estatuto de Autonomía, ambas aprobadas en 2018, otorga en su opinión a las islas un lugar destacado en el debate político nacional, además de aquello que viene marcado por la realidad de cada momento, como ha ocurrido con la actividad parlamentaria vinculada a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica.

Raya reconoce que quienes están en los grupos mayoritarios tienen, por una cuestión de mera proporcionalidad, menos oportunidades de hablar de temas concretos de Canarias en la tribuna, pero reivindica el trabajo callado que hay detrás para, en el caso de los diputados socialistas, coordinar con los distintos ministerios la posición del Gobierno canario, lo que permite solventar en muchos casos los asuntos sin que llegue a producirse un debate público. «Lo estamos viendo con los Presupuestos del Estado, por ejemplo», señala, «todos jugamos un papel importante, otra cosa es que los grupos más pequeños tengan más protagonismo», concluye la representante del PSOE.

El papel de diputados y senadores en la defensa territorial ha ganado protagonismo

En opinión de Oramas, sin embargo, existe mucha diferencia entre la labor que desempeña cada uno en función del grupo parlamentario al que pertenezca. «Todos intentan hacer lo que puedan por Canarias, pero siempre pasa lo mismo», señala, «si estás en un partido estatal cuando gobiernan los tuyos te tienes que callar, y eso le pasa tanto a los parlamentarios canarios del PSOE como del PP, que en la oposición se crecen pero cuando gobiernan tienen que defender políticas que no son las mejores para Canarias y no les dejan presentar enmiendas ajustadas a la singularidad de las islas», añade la diputada nacionalista. Esa ha sido la tónica, expone, en sus casi catorce años de diputada de CC en el Congreso. «Lamentablemente eso sigue igual a pesar de lo mucho que ha cambiado el papel de los parlamentarios en estos años», asegura, «por eso el nacionalismo tiene un papel vital, porque cada vez que cambian los interlocutores en el Gobierno hay que volver a explicar lo que supone la lejanía y la insularidad», añade.

Para Oramas, el principal cambio ha venido dado por los avances en el mundo digital. «Antes los canarios solo conocían nuestras intervenciones por lo que otros decían que habíamos dicho o por las crónicas periodísticas, ahora los ciudadanos pueden seguir en directo lo que pasa en el Congreso y además manifestar su opinión, lo que supone una gran riqueza», señala, «yo he tenido intervenciones con varios miles de comentarios, unos con críticas que hay que aceptar, otros para dar su apoyo y otros con insultos a los que no hay que hacer caso», añade.

El senador del PP Sergio Ramos reivindica por su parte la labor de la Cámara Alta frente al mayor protagonismo mediático del Congreso. «Creo que esta legislatura el Senado ha demostrado su capacidad de acción para Canarias», expone, «ha sido el epicentro de muchos debates de interés para nuestro archipiélago y no creo que sea solo porque es la Cámara territorial, sino porque hemos conseguido llevar los asuntos que interesan a los canarios», añade.

La inmigración irregular y el drama humano que lleva aparejado ha tenido especial presencia en el debate del Senado desde el comienzo de la legislatura, «me atrevería a decir que todos los meses», señala. También la defensa del REF o las ayudas a los palmeros afectado por el volcán. «Yo en especial tengo que agradecer a mi grupo parlamentario que me ha dado libertad para representar a Gran Canaria y al resto de Canarias con mucha pasión y espero que así siga siendo», expone.

En esta legislatura Canarias tiene mucha más presencia en la Cámara Alta

Para el futuro tanto inmediato como a largo plazo, Ramos aspira a «ver a Canarias mejor», aunque no es especialmente optimista. «No me voy a hacer trampas al solitario, seamos sinceros, Canarias no está bien, cuando tenemos los índices de pobreza y de paro juvenil más altos de todo el país, poco futuro podemos vender», señala. El modelo a seguir al que mira el PP para revertir esta situación es Andalucía. «Estamos trabajando para que dentro de otros 40 años se hable de Canarias como una comunidad próspera donde la gente se quiera quedar», concluye.

El deseo de la socialista Tamara Raya para dentro de otras cuatro décadas es «una Canarias menos dependiente del Estado, que deje de aparecer en los últimos puestos en las listas de indicadores sociales y que por su condición de RUPtenga al menos el mismo reconocimiento que hasta ahora y mucho más». Todo ello «huyendo del victimismo» y desde el convencimiento de que la sociedad canaria ha demostrado sobrados «valores y principios» ante las adversidades que ha tenido que afrontar en los últimos tiempos , como la pandemia, la crisis migratoria, la erupción volcánica, o la inflación desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. «Somos una sociedad formada, ágil y preparada, que tiene que romper los tópicos que nos colocan y competir en igualdad de condiciones con el resto del Estado», añade.

Por su parte, para Oramas, una de las claves de la Canarias del futuro está buscar la especialización en las nuevas profesiones vinculadas a la economía digital, aprovechar la situación entre tres continentes y jugar un papel importante en el desarrollo de África en los próximos años. «Es responsabilidad de todos que dentro de otros 40 años tengamos una Canarias situada en el mapa, tecnológica, con empleo que genere riqueza y con respeto a nuestra naturaleza y diversidad, no crecer comiéndonos territorio, sino creando economía digital», señala la diputada de CC.