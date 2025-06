A TVE no le gustan las series españolas

Mikel Labastida Lunes, 2 de junio 2025, 01:32 | Actualizado 01:43h. Comenta Compartir

Abramos un nuevo melón. ¿Qué pasa con las series en TVE? ¿Por qué la actual dirección las aprecia tan poco? O al menos eso es lo que parece si nos atenemos a algunas decisiones de programación. Una de las funciones de la televisión pública debería ser precisamente apoyar la ficción española, incentivar la producción y consumo de esta, promover relatos y asuntos a los que las cadenas comerciales no llegan, asumir riesgo que sirvan de acicate para el audiovisual nacional. Es lo que ocurre en canales similares de otros países. No solo en la BBC, que se usa como ejemplo hasta la extenuación. Lo han hecho (y lo siguen haciendo) otras como la danesa DR, la alemana ARD o la noruega NRK, por citar tres europeas.

En España ha habido algunas épocas buenas en este sentido, con apuestas arriesgadas y proyectos a largo plazo. No es el caso de la actual, en la que las series españolas son maltratadas o despachadas de mala manera, como si estorbasen en una parrilla concebida con otras prioridades. Bien es verdad que las series no atraviesan su mejor etapa en las emisoras en abierto. Los cambios de consumo han provocado que estas arrastren a un número de espectadores bajo en esta ventana y no sean tan competitivas como otras ofertas. Pero los criterios de TVE no deben estar condicionados únicamente por las audiencias (como ocurre en teoría en las privadas) y han de atender a otros criterios.

Dicho esto, ¿cuál es la situación actual en materia de ficción en la tele pública? Desconcertante. A los títulos que funcionan se les marea cambiándoles de horario sin lógica ninguna. Otros se estrenan siguiendo estrategias difíciles de comprender. Y algunos aguardan en un cajón a la espera de encontrar su hueco en la programación. Los esfuerzos no se destinan a esta área. Los estrenos multipantalla se reservan para otros programas, las cabalgatas o desfiles se organizan para dar eco a propuestas diferentes, los lugares más privilegiados de la parrilla los ocupan concursos y 'talent-shows'.

Expliquemos todo esto a través del trato reciente que TVE ha dado a estas seis series:

'La Moderna': cancelación precipitada

Ampliar Protagonistas de 'La Moderna'. RC

Desde que TVE perdió los derechos de 'Amar en tiempos revueltos' ha tenido problemas para lograr buenas audiencias en la franja de sobremesa. La llegada de 'La Moderna' en 2023 no cambió esta tendencia. Sin embargo el serial fue remontando los datos y consiguió ser renovada por tres temporadas y un total de 366 episodios. Con un 10% de cuota de pantalla fue finalmente cancelada hace unos meses para hacer hueco en la parrilla a una oferta presumiblemente más potente, 'La familia de la tele'.

'Valle salvaje' y 'La Promesa': vaivén de horarios

La llegada de 'La familia de la tele' a las tardes a principios de mayo también afectó a las otras dos ficciones diarias de la cadena pública. En el último mes han sido reubicadas en diferentes horarios para acoplar el nuevo espacio y para tratar de remontar las audiencias de este. Sin éxito. TVE llegó incluso a crear un gran contenedor de tarde para no anunciar en su programación a qué hora empezaba cada oferta con el fin de que el público de las series se quedase a la espera hasta que empezasen. Estos movimientos han provocado un desgaste en sus resultados, que han obligado a los directivos a reaccionar antes de que la sangría fuera mayor. Son títulos que se han movido entre el 12 y el 17% de 'share'. Arriesgar eso para salvar un espacio que apenas llega al 6% de cuota de pantalla resulta sorprendente.

'Weiss y Morales': sola ante el peligro un viernes

Ampliar Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin. RC

La última gran oferta de ficción que TVE ha estrenado en 'prime-time' ha sido 'Weiss y Morales', que se presentó en marzo en el festival de Málaga. Desde entonces la cadena pública comenzó a anunciarla con un misterioso «próximamente». No fue hasta hace dos semanas cuando los espectadores pudieron ver el último trabajo de Miguel Ángel Silvestre. Con casi todas sus noches ocupadas (con 'Masterchef', concursos y lo último de Buenafuente) se adivinaba difícil encaje a este policiaco de cuatro episodios. Finalmente se eligió programarlo en viernes, un día extraño para una serie nacional. Existen escasos precedentes de éxito con estrategias similares. No le beneficiaba tener enfrente a dos formatos consolidados como 'Tu cara me suena' y 'De Viernes'. Su primer capítulo se tuvo que conformar con un tercer puesto y un 8,9% de cuota de pantalla. En el segundo esa cifra ha bajado al 6,2%. Es posible que la razón de este descalabro puede ser que la apuesta no haya gustado, pero también cabe señalar que La 1 se ha esforzado poco por protegerla, darla a conocer y acompañarla. Mientras que el resto de ofertas diarias se benefician del arrastre de Broncano (que sigue aglutinando cada noche a más de un millón de espectadores), a 'Weiss y Morales' le ha tocado lidiar sola, sin ningún telonero potente. Tampoco se ha creado un evento alrededor de ella para hacer llamar la atención. De seguir la tendencia a la baja la ficción se despedirá por la puerta de atrás.

'Asuntos internos': víctima de la falta de paciencia

En febrero la cadena pública lanzó 'Asuntos internos', sobre las primeras mujeres policías en España. A pesar de estar anunciada a las 22.50 horas, su primer capítulo no se pudo ver hasta pasadas las 23 horas, por esa estrategia de alargar 'La Revuelta' más allá de su horario habitual para competir frontalmente contra 'El Hormiguero'. De nuevo las series, víctimas de otras batallas de la pública. El estreno (que competía con 'La isla de las tentaciones') superó el 11% de 'share'. La trayectoria de esta ficción (en cuanto a rendimiento de audiencias) fue irregular, con subidas y bajadas. TVE no tuvo demasiada paciencia y prefirió despacharla rápido e incluso emitir en una misma noche y de madrugada los dos últimos episodios. Una nueva afrenta para los seguidores de ficción en TVE.

'Ena': olvidada en un cajón

Ampliar Una imagen de 'Ena'. RC

Un caso paradigmático es el de 'Ena', la historia sobre la reina Victoria Eugenia, escrita y dirigida por Javier Olivares. Se terminó de rodar en 2023. Se presentó en festivales en 2024. Ha llegado 2025 y no hay noticias de cuándo se va a estrenar en TVE. Paradójicamente la miniserie sí ha podido verse ya en Portugal o en Finlandia. Su creador ha lamentado en redes sociales esta situación anómala y asegura desconocer si hay fecha prevista para su emisión en España. No es la única denuncia que ha hecho. Olivares también ha criticado que la dirección de la televisión pública pretenda doblar al castellano algunos fragmentos del metraje original. Hija de extranjeros (alemanes y británicos) la monarca tuvo que aprender una nueva lengua al asumir su papel como reina de España. Es lógico, por tanto, que la serie incluya diálogos en otros idiomas y modificar esto pervertiría el relato. En unos tiempos en que el público está perfectamente acostumbrado al subtítulo llama la atención esta decisión. Además si hay una cadena que debería ser exigente con sus narrativas es TVE y no recurrir a argumentos propios del pasado como que el espectador medio no está preparado para según qué cosas.

Este verano será el turno de 'La frontera', un thriller sobre el conflicto de ETA, protagonizado por Javier Rey. ¿Es la época más propicia para una ficción de estas características? No parece. Falta por ver qué estrategia crea TVE esta vez y cómo arropa su estreno. Mientras las dudas y el pesimismo se extienden ante un sector que confía más en el avance de las producciones nacionales por el impulso de plataformas privadas como Movistar en lugar del de la tele pública.