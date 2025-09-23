Cómo las series han conquistado el mundo

La historia Fecha a fecha Los momentazos

Al principio del siglo XXI el panorama televisivo nada tenía que ver con el de ahora. Las cadenas tradicionales americanas acaparaban gran parte de la audiencia, Netflix era simplemente un videoclub virtual, y el número de series que se producían era bastante más bajo que el de ahora. Apenas un puñado de títulos triunfaban en el público y conseguían datos astronómicos, por encima de los veinte millones de espectadores. En el año 2000 destacaban ‘Friends’ y ‘Urgencias’ e iba a comenzar ‘CSI’, otro bombazo que triunfaría durante más de una década de un modo arrollador.

En la temporada 2001-2002 'Friends' fue la serie más vista en EE UU con 24,5 millones de espectadores

En 2001, los seguidores de 'Friends' se introdujeron en la vida de casados de Mónica y Chandler y vieron a Rachel embarazada durante la octava temporada (de las 10 totales)

La revolución se gestaba en un segundo plano y sin que nadie anticipase todo lo que iba a ocurrir: HBO, una cadena por cable con un número moderado de abonados había estrenado con éxito relativo ‘Los Soprano’, una producción sobre mafiosos que demostraba que otro tipo de televisión era posible. En 2001 el mismísimo museo Moma de Nueva York se rinde ante ella y proyectó las dos primeras temporadas, dando una consideración artística a una serie, algo inimaginable unos años atrás. ¿Era un hecho aislado lo de este título? No parecía. Ese mismo canal, HBO, emitía otro título, ‘Sexo en Nueva York’, que lograría en 2001 su propia pica en flandes, al ser la primera serie por cable que obtuvo un Emmy en la categoría de comedia.

2002-2003 'CSI' 26,2 millones de espectadores

Lo que hace HBO comienza a llamar la atención de sus competidores y provoca que otras empresas sigan su camino. El canal FX, también de cable, se lanzó a la búsqueda del público adulto y presenta entre 2002 y 2003 dramas transgresores como ‘The Shield’ o ‘Nip/Tuck’, que también consiguen el respaldo de la audiencia, pese a sus propuestas arriesgadas y nada parecidas a las tramas y tratamientos de las series convencionales de entonces.

La primera vez que se transmitió 'CSI' fue el 6 de octubre de 2000 en EE UU y terminó en 2015. Se recuperó en 2021 como 'CSI: Vegas'

En esa época nació también Showtime, de la que años más tarde partirían exitosos títulos como ‘Homeland’ o ‘Dexter’. ‘Los Soprano’ alcanzó su cuarta temporada y en el estreno bate un nuevo récord, con 13,43 millones de espectadores, con el que empieza a aproximarse a las cifras de las producciones de las televisiones en abierto, donde seguían destacando ‘Friends’, ‘Urgencias’ y ‘CSI’. A esta última le había nacido ya una hermana menor, ‘CSI: Miami’.

2003-2004 'CSI' 25,3 millones de espectadores

Las cadenas generalistas vislumbran un cambio de tendencia en cuanto a los gustos de los espectadores que puede modificar su negocio. Lloyd Braun, entonces director de ABC, estaba dispuesto a dar un golpe sobre la mesa y propuso crear en su canal una serie que fuese una adaptación televisiva de la película ‘Náufrago’ con elementos del ‘reality’ ‘Survivor’. Dio luz verde al episodio piloto que costaría 13 millones de dólares, uno de los presupuestos más caros hasta entonces en la televisión. Las críticas internas hacia ese proyecto le costaron el cargo antes de que se estrenase esta ficción, que no es otra que ‘Perdidos’. Cuando esta se presentó en 2004, él ya no ocupaba su cargo y no vivió en primera persona el éxito que obtuvo.

2004-2005 'CSI' 26,3 millones de espectadores

2004 demuestra que las cadenas generalistas tienen todavía mucho que decir en el mercado televisivo, pese a la relevancia adquirida por las de cable. ABC, además de ‘Perdidos’, estrenó ‘Mujeres desesperadas’ y ‘House’, que consiguieron formidables datos y se mantuvieron en antena varias temporadas.

Los espectadores pudieron seguir las historias de Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria durante ocho años (de 2004 a 2012)

Un año después vio la luz ‘Anatomía de Grey’, que todavía sigue en emisión. Pese a estas alegrías un cambio de ciclo se avecinaba. El fin de dos de las comedias más emblemáticas de todos los tiempos, ‘Friends’ y ‘Frasier’, confirma que se acaba una etapa y ha empezado otra que todavía nadie sabía hasta dónde iba a llegar.

2005-2006 'CSI' 24,9 millones de espectadores

El modo de consumo cambia y las televisiones intentan adaptarse y aprovechar estas dinámicas del espectador. Además, un nuevo enemigo ha entrado en acción: las descargas ilegales que se consiguen en internet y que amenazan los beneficios de las grandes empresas audiovisuales. Para frenar esta fuga de ingresos las series comenzaron a distribuirse de modos distintos. Uno de ellos es a través de DVDs. Algunos títulos lograron tal aceptación en este soporte que incluso obligaron a las cadenas a resucitarlos, como pasó con ‘Padre de familia’, que había sido cancelada en 2001 y retornó en 2005.

'Padre de Familia' cumplió en enero de este año 25 años desde que se publicó el primer capítulo de los Griffin

Las reglas del juego variaron. Las series empezaron su expansión y es posible verlas en dispositivos diferentes a la televisión y en el momento del día en que el espectador escoge, no cuando el canal la programa. Bob Iger, consejero delegado de ABC, permitió a Steve Jobs vender episodios individuales de obras propiedad de Disney, como ‘Perdidos’, a través de la tienda iTunes de Apple, lo que supuso un gran negocio en aquel momento y convirtió a esta serie en una de las primeras disponibles online. En 2005, además, nació Youtube, que entre otros contenidos incluía fragmentos de series.

2006-2007 'CSI' 20 millones de espectadores

La cadena ABC dio un paso más allá con la estrategia con ‘Perdidos’ y puso los episodios disponibles en ‘streaming’ en su página web tras la emisión lineal, siendo la primera que realizaba una práctica que luego se volvió habitual. A medida que este visionado fue creciendo se le denominó televisión no lineal y las cadenas decidieron tener en cuenta sus cifras. ‘Perdidos’ abrió frentes de los que después se aprovecharon otros títulos que llegaron más tarde, como interactuar con la audiencia a través de internet y proponer extensiones más allá de la televisión con los podcast dedicados a cada capítulo. En 2006 comenzó a fraguarse una de las aventuras televisivas que mayor impacto han causado en lo que llevamos de siglo y que le deben mucho al camino que inició ‘Perdidos’. David Benioff y D. B. Weiss se reunieron con George R. R. Martin para proponerle una adaptación audiovisual de su saga literaria más famosa, ‘Canción de hielo y fuego’, que más tarde se convertiría en ‘Juego de tronos’.

2007-2008 'Mujeres desesperadas' 17,5 millones de espectadores

La relevancia de títulos surgidos en cadenas en abierto no evita que las que llegan de los canales por cable continúen llamando la atención. Ni mucho menos. El final de ‘Los Soprano’ en HBO en 2007 fue un acontecimiento, que provocó reacciones airadas y acaparó el interés de todos los medios. Ese mismo año la presentación de Don Draper, dentro del universo ‘Mad Men’, generó impacto incluso en la moda, demostrando la enorme influencia que las series estaban adquiriendo.

A los canales por cable se les unieron las plataformas, dispuestas a sacar tajada de este nuevo negocio que estaba floreciendo. Amazon había lanzado un servicio de vídeo en EE UU llamado Amazon Unbox. Y Netflix emprendió en ese mismo país un servicio similar para ser usado a través de ordenadores personales.

2008-2009 'CSI' 19 millones de espectadores

En 2008 Netflix agregó nuevas opciones para acceder al catálogo por ‘streaming’: consolas de videojuegos, televisores inteligentes, tabletas… Su intención era ganar fuerza y rearmarse para lograr el favor de los usuarios. Otras plataformas se preparaban para dar batalla, como Amazon Unbox que pasó a denominarse Amazon Video on Demand.

2009-2010 'NCIS' 21 millones de espectadores

En 2009 terminó ‘Urgencias’ tras 15 temporadas. La que había sido la serie más vista durante años se despidió ante 16 millones de espectadores. En 2010 la que echa el cierre es ‘Perdidos’, que en su desenlace congregó a 13,5 millones de espectadores. El desenlace se siguió de forma simultánea en 59 países, algo que resultaba insólito para la época pero que se anticipó a una práctica que se convertiría en habitual. Las descargas ilegales y la consolidación de internet obligan a los canales a plantear propuestas globales, como estrenos y pases a la vez en todo el mundo.

2010-2011 'NCIS' 19,5 millones de espectadores

Los presupuestos para productos televisivos alcanzan cifras inéditas hasta ese momento solo reservadas para películas de cine. En 2010 HBO empezó la emisión de ‘Boardwalk Empire’, producida por Martin Scorsese y cuyo capítulo piloto costó la vertiginosa cifra de 18 millones de dólares. Hasta 30 millones se gastaron para poner en marcha ‘Juego de Tronos’, que se estrenó en 2011. Que haya mucho dinero detrás no implica un éxito asegurado. Ese mismo año vio la luz ‘Terra Nova’, cuyo presupuesto ascendía a 20 millones de dólares y que se canceló tras el episodio 13. Estaba producida por Steven Spielberg, lo que confirmó el desembarco de profesionales de prestigio en otras ramas audiovisuales interesados en la televisión.

2011-2012 'NCIS' 19,5 millones de espectadores

Las cadenas echan mano de éxitos de antaño para ampliar sus catálogos. 21 años después de finalizar su emisión original en CBS, la clásica telenovela ‘Dallas’ regresó en 2012 a TNT, con varios de los miembros del elenco original. El hecho de que estén surgiendo cada vez más canales desencadenó movimientos de esta índole. Otro ejemplo: la compañía Prospect Park adquirió la licencia para producir y emitir en un sitio web nuevos episodios de ‘All My Children’ y ‘One Life to Live’, que habían sido canceladas en ABC.

2012-2013 'NCIS' 17,5 millones de espectadores

Netflix fue ganando terreno y consolidando su modelo de negocio. En 2013 superó a HBO en número de suscriptores. Ese mismo año lanzó su primera serie de ficción propia, ‘House of cards’, basada en una producción británica y protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright. Los 13 capítulos de los que se compuso la temporada inicial se estrenaron a la vez, para que el espectador organizase el modo en que quiere verlos. Esta práctica, que fue copiada más tarde por otros operadores, distorsionó el modo de consumo en televisión y dio lugar a nuevas experiencias, como los maratones o los atracones. Estos dos últimos términos se usaban en otros menesteres, pero el auge de las series causó modificaciones incluso de índole lingüística.

2013-2014 'The Big Bang Theory' 20 millones de espectadores

La oferta de canales aumentó y necesitaban fortalecer sus catálogos. Esta proliferación tuvo otras consecuencias, como por ejemplo que cada vez fuese más complejo obtener las cifras de audiencia que se lograban en el pasado. Hay excepciones, como la comedia ‘The Big Bang Theory’, que sigue llamando la atención de 20 millones de espectadores.

E iba a ser la serie más vista en EE UU los cinco años siguientes...

2014-2015 'The Big Bang Theory' 19,1 millones de espectadores

En 2015 el Festival de Toronto se abrió a la exhibición de series e inauguró la sección ‘Prime time’. El cine no atraviesa su mejor momento y los proyectos audiovisuales que más dieron que hablar son los televisivos. Esta cita fue la primera de muchas otras que acabaron haciendo ‘premieres’ de títulos que no estaban destinados a la pantalla grande. El trasvase de profesionales del cine a la televisión es más que frecuente. En 2014 el escritor Nic Pizzolatto provocó entusiasmo con la primera temporada de ‘True Detective’, protagonizada por la estrella de Hollywood Matthew McConaughey.

Se emitió en la cadena estadounidense CBS del 24 de septiembre de 2007 al 16 de mayo de 2019, con 12 temporadas y 279 episodios

La importancia de las series llegó a todas las esferas. El 14 de marzo, un día antes de que HBO emitiera el episodio final del documental ‘The Jinx’ su protagonista, Robert Durst, fue arrestado, ante la investigación abierta por esta producción. Un audio que se incluía en ese capítulo lo implicaba en las muertes que se relataban en la serie.

2015-2016 'The Big Bang Theory' 20,6 millones de espectadores

Netflix va a por todas dispuesta a convertirse en referente de la industria. Para que su catálogo sea más atractivo en 2015 compró ‘Friends’ para que sus usuarios pudiesen volver a verla cuantas veces quisieran. También rescató otra serie del pasado, ‘Padres forzosos’, que terminó en 1995, pero esta vez para realizar un ‘spin-off’ llamado ‘Madres forzosas’, en el que varios miembros del elenco original retomaron sus papeles. Por otro lado el famoso director Peter Morgan emprendió en esta plataforma el ambicioso proyecto de contar en una serie la vida de Isabel II de Inglaterra, lo que fue ‘The Crown’.

Su principal rival, HBO, también se rearmó y se hizo en 2016 con los derechos del programa infantil ‘Barrio Sésamo’, que abandonó la cadena en la que había estado 45 años, PBS. Además fichó a Sorrentino para dirigir ‘The Young Pope’, protagonizada por Jude Law y que deslumbró en Venecia.

Amazon Prime, lejos todavía de estas, sedujo a Woody Allen para que dirigiese su primera serie. A estas se sumaron nuevos operadores, como Youtube, que se animó a producir sus propias ficciones, y Disney, que también quiso contar con su propio servicio en streaming.

2016-2017 'The Big Bang Theory' 19 millones de espectadores

Disney llegó pisando fuerte. En noviembre de 2017 confirmó que estaba desarrollando varias series relacionadas con el universo ‘Star Wars’. El mercado de las series era jugoso por muchas razones (por la relevancia, por los beneficios que proporciona…) y los operadores sacaron la chequera para reclutar grandes nombres y generar titulares. Amazon se gastó 250 millones de dólares en los derechos de ‘El señor de los anillos’ para hacer una nueva adaptación. La producción de la primera temporada llegó a los 400 millones y no logró el éxito esperado. Fue quizá el primer gran síntoma de que quizá la burbuja se estaba hinchado demasiado. Aun así los golpes de efecto no cesaron. Netflix ofreció a David Lynch carta blanca para que rodase una nueva temporada de ‘Twin Peaks’ (que se proyectó en Cannes) y HBO abrió las puertas a Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que se reinventaron con éxito como productoras de sus propias series y sorprendieron con ‘Big Little Lies’.

2017-2018 'The Big Bang Theory' 18,6 millones de espectadores

A finales de 2017 Netflix adquirió los derechos para transmitir en todo el mundo la española ‘La casa de papel’ y distribuyó con gran éxito las dos primeras partes. La serie había pasado por Antena 3 con datos regulares y la plataforma le dio una segunda oportunidad de oro. Un año después Netflix anunció que se había convertido en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma en toda su historia, por la que la renovó para una nueva temporada. La producción logró además un Emmy internacional.

'La casa de papel' estaba pensada para tener solo dos partes, pero debido a su enorme éxito, terminó contando con cinco

El atuendo de los miembros de la banda de El Profesor reinó en las fiestas de disfraces pero además adquirió un significado en clave social, como estandarte de las clases más bajas en contra de los que controlan el dinero y los negocios. El valor simbólico de algunas tramas provocó otros movimientos sociales. Un caso especialmente significativo es el de ‘El cuento de la criada’, basada en la novela de Margaret Atwood y protagonizada por Elisabeth Moss. El 23 de julio de 2018 Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, visitó Filadelfia y fue recibido por un bloque de mujeres vestidas con túnicas de color rojo escarlata y grandes sombreros blancos que oscurecían sus rostros. El atuendo de ‘El cuento de la criada’ se convirtió en un símbolo feminista.

2018-2019 'The Big Bang Theory' 17,3 millones de espectadores

El 28 de mayo de 2018 HBO estrenó la que está considerada como la última gran serie de la edad de oro de la televisión, ‘Succession’. Giraba en torno a una familia en la que sus miembros rivalizaban entre sí para heredar el cargo del patriarca. Crítica y público se volcaron con ella durante cuatro temporadas, algo inusual en una televisión en la que cada vez era más común que las propuestas que entrasen en la conversación social fuesen miniseries. El público, cada vez más impaciente, se decantaba por obras cortas, como ‘Chernobyl’. El eco que conseguían las series y los que trabajan en ellas era un arma de doble filo y ninguna cadena deseaba jugar con su imagen ante una sociedad cada vez más políticamente correcta. El 29 de mayo de 2018 ABC canceló la serie ‘Roseanne’ (que también había regresado a televisión) después de que su protagonista, Roseanne Barr, hiciera un comentario racista en Twitter. Ese mismo año se ofreció la última temporada de ‘House of cards’, protagonizada por Robin Wright y con Kevin Spacey fuera del reparto, tras las acusaciones de mala conducta sexual.

2019-2020 'NCIS' 15,3 millones de espectadores

La última que se sumó a la fiesta de las series fue Apple TV, en la que íbamos a ver series de Jennifer Aniston, M. Night Shyamalan, Justin Theroux, Harrison Ford, Ben Stiller, Gary Oldman o Corin Farrell. Mientras esto sucede HBO perdió una de sus principales bazas, ‘Juego de tronos’ y desde entonces andamos huérfanos de experiencias colectivas. También finalizó ‘The Big Bang Theory’, y con ella el formato ‘sit-com’, que durante décadas pobló las parrillas y ahora ha caído en desuso.

2020-2021 'NCIS' 12,7 millones de espectadores

Tanto las series que afrontaban la recta final de sus rodajes como otras que estaban a punto de empezar a grabar, tuvieron que suspender sus planes ante la pandemia global causada por el coronavirus en 2020. En Estados Unidos, algunas producciones se hicieron eco de la situación de salud que vive el mundo. La cadena en abierto CBS emitió un capítulo de ‘All Rise’ en el que todos sus protagonistas interactuaban desde sus casas por vía telemática usando herramientas como FaceTime y Zoom. Se convirtió así en la primera serie del ‘prime time’ estadounidense en adaptar la actualidad a la ficción. Los confinamientos provocaron que Netflix cerrase el año con más de 203 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que supuso un aumento del 22% con respecto al año anterior. Por su parte Disney anunció que varios meses después de su lanzamiento tenía más de 86.8 millones de suscriptores.

2021-2022 'FBI' 7,5 millones de espectadores

La caída de los ingresos, por la pérdida de suscriptores tras los confinamientos, hizo que las plataformas ideasen nuevas formas de mantener beneficios y se rindiesen a la publicidad. Operadores como Netflix, Disney o Prime Video (así se rebautizó Amazon) incluían paquetes en los que se programa publicidad, pareciéndose cada vez más a las cadenas tradicionales. Se acabaron las ofertas, el compartir contraseñas y los catálogos infinitos. Las empresas no estaban dispuestas a que sus cuentas no cuadrasen y esto hizo variar la experiencia de los usuarios de series.

2022-2023 'Yellowstone' 11,6 millones de espectadores

Después de años en que la producción de títulos no paraba de subir en Estados Unidos en 2023 la cifra disminuye. No hay público para tanto título. Cadenas y plataformas comenzaron a contenerse, detuvieron proyectos y replantearon sus fórmulas.

Algunas variaron sus objetivos y estrategias y otras incluso su nombre. La fusión de Warner y Discovery acarreó medidas en ambas empresas y en otras que dependían de ella, como HBO, durante siglos joya de la corona y que abrió nueva etapa convertida en Max. El fin de las siglas más importantes de los últimos años en la televisión americana evidenció un cambio de etapa.

2023-2024 'Tracker' 10,8 millones de espectadores

Las series siguen gustando, lo que cuesta más es que generen tanto expectación como antes y sobre todo que acaparen la conversación. Solo se salva alguna excepción, como ‘Mi reno de peluche’, basada en hechos reales y que sorprendió en 2024 gracias al boca-oreja. Otro título singular ha sido ‘Adolescencia’, estrenada este mismo año y que ha sido objeto de debate en toda clase de escuelas y ha llegado al parlamento. El ritmo que proponen algunas plataformas es complejo de seguir y el interés por ver absolutamente todo decae. La experiencia colectiva se pierde en esta otra realidad.