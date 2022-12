Las 10 peores series de 2022

Martes, 20 diciembre 2022, 08:00

El año en que se rescató el espíritu de 'Juego de Tronos', en que se readaptaron las historias de Tolkien, en que Disney realizó nuevas versiones de sus clásicos y en que siguió estirando el chicle de 'Star Wars' deparó algunas producciones bastante decepcionantes. No solo a nivel internacional, también la industria local estuvo desacertada con varias propuestas. Los redactores de PANTALLAS han elegido las que, a su juicio, han sido las peores series de este año que termina. Estas son las 10 ficciones más votadas:

10 NETFLIX Élite

IKER CORTÉS

No parece haber hecho mella en 'Élite' que en esta ocasión ninguno de los personajes originales de la ficción formen parte del elenco de la quinta temporada. Puede que sea lo único bien que han hecho Carlos Montero y Darío Madrona -bueno, y la selección musical-, los creadores de una serie que lleva tres entregas repitiendo los mismos esquemas y que, en su afán por sorprender una y otra vez al espectador, acaba cayendo en el ridículo. Porque ya no sorprende, ni siquiera hace gracia. Es más, cuando pretende mostrarse como una ficción libre, capaz de hablar sin tapujos de los genitales de su primer personaje trans, resulta bochornosa, poniéndose mordaz y sarcástica para censurar unos estereotipos en los que cae muy a menudo. Sí se puede decir que ha sido valiente al llevar a una producción tan 'mainstream' una historia similar a la violación en grupo de La Manada en sanfermines. Su tratamiento está lleno de incongruencias, pero tiene un mensaje astuto contra quienes predican la persecución al hombre hétero blanco. El último giro al desenlace de la temporada es un sinsentido que no aporta gran cosa, salvo la de dejar los temas como al principio de la temporada. Que todo cambie para que nada cambie y 'Élite' pueda seguir en su eterno bucle.

Ander Puig en 'Élite'. / RC

9 NETFLIX Café con aroma de mujer

ROSA PALO

Creíamos que ya habíamos visto suficientes ficciones basadas en el amor imposible entre un chico rico y una chica pobre, pero no: el más que sorprendente éxito de 'Café con aroma de mujer' en Netflix demuestra lo contrario. Y también demuestra que hay elementos que siguen funcionando para una parte del público: protagonistas atractivos, paternidades dudosas, pasiones desatadas, malos malísimos y buenos buenísimos vertebran un culebrón que nace viejo al recuperar, sin atisbo alguno de ironía, los ingredientes más rancios del género.

Protagonistas de 'Café con aroma de mujer'. / RC

8 PRIME VIDEO La lista final

BORJA CRESPO

Queda patente en el marco de la oferta en 'streaming' que el hecho de que una producción arrase en visualizaciones no quiere decir que cuente con una calidad excepcional. En 'La lista final' el personaje interpretado por Chris Pratt logra conseguir algo poco habitual en la ficción audiovisual: resultar antipático. Cuando su objetivo es lo contrario, queda subrayado su fracaso. Carente de humor, con un mensaje discutible ideológicamente, la serie se estira en exceso para desembarcar en un clímax previsible. La venganza es un plato que se sirve frío. Aquí le han añadido sosa cáustica.

Protagonistas de 'Bienvenidos a Edén'. / RC

7 NETFLIX Bienvenidos a Edén

MIKEL LABASTIDA

l problema de muchas series no es tanto tener una buena premisa sino saber mantenerla. Esta ficción de Netflix llevaba a un grupo de jóvenes a una isla secreta que les iba a cambiar la vida (hola 'Perdidos'). Aunque la premisa pudiese parecer estimulante no aguanta ni un capítulo. Ninguno de los protagonistas resulta estimulante, no quedan claras las reglas del juego y, lo peor de todo, es aburrida. Y eso sí que es imperdonable. Netflix es experta en parir producciones juveniles, pero con esta estuvieron poco atinados.

Protagonistas de 'El club de la medianoche'. / RC

6 NETFLIX El club de la medianoche

EDUARDO PANEQUE

Enésima versión de Mike Flanagan, quien habrá pensado que si lo que hace le sale bien, para qué va a cambiar. Usted póngale una mansión, unos efectos de sombras (¡fundamental!), actores y actrices que sepan poner cara de agobio -que no de susto-.... y chimpún, ya tiene otra serie de diez capítulos bien empaquetaditos para hacer maratón. Esta vez se llama 'Club de Medianoche', y el principal cambio respecto a las anteriores es que los protagonistas son adolescentes. Para formar parte de él hacen falta dos cosas: comprometerse a mandar mensajes desde el otro lado una vez fallecidos y contar historias de miedo. Cada capítulo, y por no desvelar mucho de la trama, tiene uno de esos cuentos como eje principal. ¿Miedo? Ninguno.

Sebastian Stan y Lily James en 'Pam and Tommy'. / RC

5 DISNEY Pam and Tommy

IKER CORTÉS

Irrumpió en Star, el sello adulto de Disney+, tras una buena campaña de promoción, pero lo cierto es que la ficción dejó un mal sabor de boca, fundamentalmente por el carácter caótico de un guion que no acababa de encontrar el tono entre el drama y la comedia. La serie contaba cómo, en la primavera de 1996, apareció de la nada un vídeo sexual protagonizado por Pamela Anderson (Lily James) y Tommy Lee (Sebastian Stan). Lo hacía poniendo el foco en el otro gran personaje de la trama, Rand Gauthier (Seth Rogen), el carpintero que, movido por la venganza y harto del ego y los caprichos de Tommy Lee, filtró el vídeo en una era en la que internet apenas era un conjunto de textos, imágenes, gifs y enlaces más bien estático. Solo la ambientación y el excelente trabajo de Rogen resultan rescatables.

Jenna Ortega en 'Miércoles'. / RC

4 NETFLIX Miércoles

MARÍA EUGENIA GARCÍA

Un muy buen comienzo que se desinfla a partir del cuarto capítulo. Empieza planteando de manera efiaz el misterio que debe descubrir la protagonista pero a lo largo de su desarrollo toma demasiadas referencias u homenajes a Harry Potter: las casas, la competición... No es una mala serie, pero sí es una decepción por lo que prometía. La presencia de Catherine Z Jones es mínima. El final se queda en varias conveniencias muy previsibles. 0 sorpresa con la trama a pesar de la maravillosa estética en la que siempre destaca Tim Burton.

Imagen de 'Resident Evil'. / RC

3 NETFLIX Resident evil

BOQUERINI

Primero una colección de videojuegos, después una interminable saga de largometrajes... pues ya está aquí la serie, que empeora todo lo anterior. Aquí todo sucede casi treinta años después del descubrimiento del Virus T, un nuevo brote revela los secretos más oscuros de la Corporación Umbrella con con dos líneas temporales, una en un 2036 postapocalíptico, y la otra en la actualidad, mostrando los acontecimientos que llevaron al desastre. Ya no hay rastro de Paul W. S. Anderson, los ocho episodios están dirigidos cada uno por un cineasta distinto. Poco importa.

Morfydd Clark en 'Los anillos de poder'. / RC

2 PRIME VIDEO Los anillos de poder

ROSA PALO

Las expectativas ante cualquier versión de la obra de Tolkien son siempre enormes, y más si dicha versión se presenta como la serie más cara de la historia de la televisión. Por eso, el desastre de 'Los Anillos del Poder' ha sido morrocotudo, puesto que no ha colmado ni las expectativas de los fans de Tolkien ni las de aquellos que se han acercado a la serie buscando una fantasía épica llena de aventuras y entretenimiento. En lugar de eso, tanto unos como otros se han dado de bruces con una serie lenta, unos personajes planos y monolíticos y unas tramas que enlazaban unas con otras a duras penas. Y se han llevado una decepción tan grande como el dinero que ha costado.

Ewan McGregor, en 'Obi-Wan Kenobi'. / RC

1 DISNEY Obi-Wan Kenobi

BORJA CORTÉS

La serie basada en la imaginería de George Lucas no contentó a casi nadie. Seis entregas decepcionantes en una primera temporada que hizo saltar la alarma incluso de los fans más acérrimos de la franquicia. Su escasez de ideas, el continuismo perezoso y una dirección errática solo ha podido convencer a espectadores despistados, acomodados en la nostalgia. El rol de Reva, la Tercera Hermana, el más interesante de la serie, acaba desdibujándose. La interpretación de Ewan McGregor queda como lo más destacable de una temporada anodina cuyo guión parece haber sido escrito por una Inteligencia Artificial.