Las 15 mejores series de 2022

Las plataformas ajustaron en 2022 el cinturón e introdujeron cambios en sus suscripciones, algunas con publicidad incluida, para cuadrar sus presupuestos. El año en que murió la reina Isabel II se estrenó la quinta temporada de 'The Crown'. También regresaron clásicos como 'Stranger Things' y se presentaron otros que aspiran a convertirse en imprescindibles, como 'Los anillos del poder' y 'La casa del dragón'. Disney siguió explotando la saga 'Star Wars' con títulos como 'Andor' o 'Obi-Wan'. En España el podcast 'El gran apagón' se convirtió en la producción más ambiciosa de Movistar. En los últimos meses han llegado las propuestas nacionales más interesantes, como '¡García!', 'La ruta' o 'Autodefensa'. Los redactores de PANTALLAS han elegido las que, a su juicio, han sido las mejores series de este año que termina. Estas son las 15 ficciones más votadas:

15 HBO Las últimas estrellas de Hollywood

Acostumbrados a los biopics más rutinarios, Ethan Hawke nos ha sorprendido con este brillante documental sobre la pareja de actores Paul Newman y Joanne Woodward. Sus palabras, recuperadas de unas viejas transcripciones, son interpretadas por las voces de George Clooney y Laura Linney. Mitad material de archivo, mitad ventanas de Zoom (la producción estuvo marcada por el confinamiento), la miniserie transmite devoción y un espíritu artesanal. Puede que sean actores (guapos y ricos) hablando de otros actores (más guapos aún), pero Hawke consigue que sus reflexiones nos recuerden las cosas importantes de la vida. Para Newman y Woodward lo fueron el arte y el amor.

14 DISNEY The Bear

Nos salen los cocineros por las orejas y resulta que la mejor serie del año transcurre en el claustrofóbico cuchitril de un restaurante de Chicago bajo la égida de un traumatizado chef, que no sabe pasar el duelo tras el suicidio de su hermano. Por fortuna, 'The Bear' casi nunca muestra cómo se elabora un plato, su ambiente y su espíritu remiten a dramas sobre el universo 'blue collar' o de clase obrera que el cine americano abordó sobre todo en los 70. El regreso al barrio, el orgullo de clase, las adicciones y el trabajo que nos devora la vida son temas de esta fábula proletaria donde suenan Wilco, Pearl Jam, REM, Genesis...

13 PRIME VIDEO The Boys

Después de una segunda temporada a medio gas 'The Boys' vuelve a superarse en la tercera con un Anthony Starr desatado, a pesar de no haber sido nominado al Globo de Oro. Su personaje, Homlander, se encuentra al borde del abismo hasta que descubre que puede poner a la gente de su lado. Su espejo en la sociedad actual y la crítica desatada al capitalismo sin límites de las multinacionales sin escrúpulos hace de 'The Boys' la mejor serie de superhéroes de la actualidad. De Carnicero, su moral distraída y su capacidad para manipular a los que le rodean hablaremos en otra ocasión.

12 HBO Tokyo Vice

No hizo mucho ruido 'Tokyo Vice' cuando llegó a la parrilla de HBO Max y eso que su piloto de presentación estaba dirigido por Michael Mann, el responsable de la entrañable 'Corrupción en Miami'. Merecía mucha más promoción porque ha resultado ser fantástica. Inspirada libremente en el relato de no ficción del periodista estadounidense Jake Adelstein sobre el trabajo de la Policía Metropolitana de Tokio, la ficción creada por J. T. Rogers sigue los pasos de Adelstein (Ansel Elgort), a finales de los años noventa, en su intento por labrarse un puesto como redactor en una de las cabeceras tokiotas. El choque cultural es uno de los grandes temas presentes en este drama criminal que saca a la luz unos bajos fondos llenos de agentes corruptos y de mafiosos, mientras el joven plumilla trata de ganarse la confianza de la policía y de algunos miembros de la yakuza. Con un ritmo perfecto y unas interpretaciones memorables, es una gran noticia que una segunda temporada esté en camino.

11 ATRESPLAYER La ruta

Había varias propuestas para llevar al audiovisual la ruta del bakalao, que fue un fenómeno social en Valencia entre los años 80 y 90, que a nuestros días ha llegado más por la crónica negra que por otros aspectos. Finalmente salió adelante con Atresmedia la propuesta de Borja Soler y Roberto Martín que recorre los locales más famosos de la zona y sigue a cinco jóvenes que los disfrutaron y cuyas vidas cambiaron ahí dentro. Dado el contexto en el que se desarrolla la tentación hubiese sido dejarse llevar por los clichés asociados a la época (mucha droga y mucha música de todo tipo) pero la serie prefiere detenerse en la construcción de los personajes, un retrato amargo del paso de la juventud.

10 NETFLIX The Crown

Si, mucho decir que quien más o quién menos se siente republicano, pero hay que ver como nos chiflan las series sobre realezas y monarquías. 'The crown', cuya quinta temporada se ha emitido este año, es una mirada a la corona británica, sin duda la monarquía más popular del mundo, en los tiempos de Isabel II, recogiendo a la vez los sucesos sociales y políticos de ese largo reinado. Es una serie británica con todo lo que eso conlleva: cuidada ambientación, excelentes actores, exquisita puesta en escena, y un tema que atrapa. No se puede pedir más.

9 HBO Irma Vep

Cuando dentro de unos años se valore la filmografía de Carlos Assayas, su serie 'Irma Vep' estará a la altura de sus más grandes largometrajes. No en vano, el germen de esta historia procede de una película que él mismo rodó en 1996 y que, a su vez, se inspira en 'Les Vampires', una serie de 1915 realizada por Louis Feuillade. En conclusión: un cóctel metareferencial que diluye las fronteras entre televisión y cine (muchos cines: el mudo, el analógico y el digital) y que nos regala unos personajes secundarios memorables. Por encima de ellos, una espléndida Alicia Vikander que se desprende del género para mutar, como lo hace la propia serie, de musa a médium.

8 MOVISTAR Evil

Tres temporadas lleva una de las series más potentes del momento si hablamos de género. Una propuesta fantástica que no tiene el predicamento que merece. Su última sesión sigue mostrando su capacidad para no dejar indiferente al espectador. Los protagonistas son una psicóloga escéptica, un proyecto de reverendo con demonios internos y un tecnólogo y manitas especializado en dar explicaciones racionales a todo lo increíble. El trío de detectives paranormales se encarga de encontrar sentido a fenómenos extraños, desenmascarar montajes asombrosos y aplacar exorcismos, con una química excepcional.

7 tbt No me gusta conducir

Cuando hay talento a capazos, hasta sacarse el carnet de conducir puede convertirse en el camino del héroe. Y eso es lo que hace Borja Cobeaga, creador de la serie y de unos personajes tan deliciosos y entrañables como Lorenzo, el profesor de autoescuela (perdón, educador, como a él le gusta señalar) interpretado maravillosamente por David Lorente. El talento de Cobeaga hace que parezca sencillo realizar una serie tierna, nostálgica y divertidísima en la que se habla de amistad, de relaciones entre padres e hijos, de segundas oportunidades y del fin del amor. Seis episodios de auténtica felicidad.

6 DISNEY Andor

Muchos han catalogado 'Andor' como la mejor serie de Star Wars, incluso, como los mejor de Star Wars al menos desde su secuela 'Rogue One'. Desde luego, se encuentra en la cima de este universo en 2022 a falta de una serie tan diferente a 'Andor' como es 'The Mandalorian'. Esta serie de espías pausada, que se toma el tiempo necesario para construir tensiones y a los personajes usa el contexto de las guerras galácticas como una excusa y no es apta para todo el público de Star Wars. Eso sí, llama la atención que Diego Luna sí esté nominado al Globo de Oro mientras Anthony Starr o Paddy Considine no lo están.

5 HBO Los ensayos

¿Se podría simular anticipadamente cualquier situación para evitar posibles errores cuando llegue el momento? Nathan Fielder cree que sí, y eso es lo que hace en 'Los ensayos', a pesar de que el convencimiento de que se puede controlar hasta el más mínimo aspecto del futuro resulta ridículo por lo inabarcable. Pero en la serie no hay ensayo y error, sino ensayo y acierto: esta absurda y extraña mezcla entre realidad y ficción da lugar a una producción arriesgada y extraordinariamente fascinante.

4 HBO El pacificador

'Peacemaker' es una de las series festivas del año. James Gunn ha encontrado un tono fantástico para contar historias de superhéroes con gracia y buen ritmo. Aquí se centra en 'El pacificador', personaje de DC Comics encumbrado gracias a 'El escuadrón suicida'. Su rol es tan entrañable como delirante, interpretado con desbordante simpatía por John Cena, exculturista y luchador de wrestling. Un antihéroe a ratos patético, con un uniforme absurdo y varios compañeros de fatigas igual de ridículos. Individuos al filo del bien y el mal que viven aventuras vitales por accidente.

3 HBO ¡García!

Si adaptar acertadamente un cómic es difícil, adaptarlo cuando el protagonista es un superhéroe franquista que vuelve a la vida para salvar la democracia actual puede resultar suicida. Pero '¡García!' arriesga, apuesta y gana al llevar del papel a la pantalla el trabajo de Luis Bustos y Santiago García: una estupenda factura visual, una formidable pareja protagonista (la pizpireta Veki Velilla es el contrapunto ideal a la presencia y la voz imponentes de Francisco Ortiz), un magnífico guion y una dirección sobresaliente a cargo de Eugenio Mira dan como resultado una serie de aventuras y humor con un trasfondo que, por su carga política y social, es mucho más profundo de lo que puede parecer a simple vista.

2 MOVISTAR Better Call Saul

La sombra de 'Breaking Bad' era alargada pero la serie sobre cómo Jimmy McGill se convirtió en Saul Goodman pronto dejó claro que nada tenía que ver con su antecesora. Tras seis temporadas se ha despedido este año demostrando que las precuelas pueden encontrar su identidad propia y explorar nuevos derroteros más allá del original. Entre otras cosas, la ficción de Vince Gilligan ha retratado como pocas una relación sentimental adulta, sin caer en clichés y sin tratar a sus protagonistas como adolescentes alterados por las hormonas.

1 APPLE TV Separación

Es una idea tan genial y original que lo más sorprendente es que el interés no solo se mantenga a lo largo de los nueve capítulos que conforman la primera temporada, sino que empiece a explotar cuando está a punto de acabarse. Imagine que le implantan un chip que separa su personalidad en dos: la del trabajo y la personal. Uno no sabe lo que hace el otro y al revés. Con esos mimbres, Dan Erickson ha construido una historia tan incómoda como apasionante, una trama de ciencia ficción, con un poso filosófico, que por momentos recuerda a 'Perdidos'. Por cierto, en la dirección, aparte del propio Erickson están Ben Stiller y Aoife McArdle. Ya ha sido confirmada una segunda temporada.