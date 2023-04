Las ciudades españolas de 'Star Wars'

'Star Wars' forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones. «Yo soy tu padre» o «Que la fuerza de acompañe» son frases que trascendieron al celuloide y continúan presentes en las conversaciones cotidianas. La saga tiene un día propio a conmemorar: el 4 de mayo los fans de esa galaxia tan, tan lejana homenajean a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas. Las primeras películas de 'Star Wars' fueron completamente supervisadas por Lucas hasta que en 2012 Lucasfilm fue adquirida por Disney, cuyos responsables han tomado las riendas argumentales y empresariales de la saga.

'La guerra de las galaxias' es una de las sagas más populares de la historia del cine. La lucha del mal contra el bien atrapó al público familiar desde el principio, es decir, desde los años 80. El cine de aventuras tenía (y tiene) gran tirón. Tras la trilogía original ('Una nueva esperanza', 'El imperio contraataca' y 'El retorno del Jedi') llegaron la trilogía de las precuelas ('La amenaza fantasma', 'El ataque de los clones' y 'La venganza de los Sith') y la trilogía de las secuelas ('El despertar de la Fuerza', 'Los últimos Jedi' y 'El ascenso de Skywalker'). Admitámoslo, no es difícil perderse entre el universo galáctico.

A estos títulos hay que añadir la antología ('Rogue One: una historia de Star Wars' y 'Han Solo: una historia de Star Wars') y las producciones televisivas ('The mandalorian', 'El Libro de Boba Fett', 'Obi-Wan Kenobi', 'The Acolyte', entre otras). Lo dicho: no es difícil perderse en la galaxia lejana incluso para los fans.

Tanta producción audiovisual necesita diferentes escenarios. ¿De qué está hecha la galaxia? Se nutre de ciudades españolas, mejor dicho, de localizaciones ubicadas en España. La trama de 'Andor' se desarrolla entre los planetas Chandrila y Coruscant. ¿Dónde se sitúan Chandrila y Coruscant en un mapa? En Valencia, concretamente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde estos días se ha rodado la segunda temporada de la serie de la saga 'Star Wars'. El Palau de les Arts y el Museo Principe Felipe ya han acogido grabaciones de una superproducción que ha movilizado más de 2.000 personas y recurrido a 700 extras. Estas orillas del Mediterráneo han visto 'circular' los vehículos espaciales y futuristas habituales de 'Star Wars'.

¿De qué va 'Andor'? Es una precuela de la película 'Rogue One: una historia de Star Wars', que sigue al personaje Cassian Andor cinco años antes de los eventos de la película. En esta ficción se elabora un origen para la Alianza Rebelde que lucha contra el imperio y roba los planos de la Estrella de la Muerte.

Los actores Benjamin Bratt, Stellan Skarsgärd y Robert Emms, que encarna a Lonni Jung en 'Andor', han filmado en Valencia. Hasta la Ciudad de las Artes se han dirigido los protagonistas de la serie de 'Star Wars': Diego Luna (Cassian Andor) y Genevieve O'Reilly (Mon Mothma) han filmado una secuencia sobre el voladizo del Museo Príncipe Felipe, que fue captada en un vídeo por un aficionado.

Ampliar Escena de 'El ataque de los clones' grabada en la Plaza de España de Sevilla. ABC

La filmación de 'Star Wars' en el complejo diseñado por Santiago Calatrava en Valencia ha despertado gran interés y expectación. No es la primera vez que la saga galáctica genera revuelo mediático en España. En septiembre del año 2000 el equipo de George Lucas desembarcó en Sevilla para grabar la llegada de la senadora Amidala a Naboo. El escenario escogido fue la Plaza de España de la capital andaluza y por allí merodearon los actores principales, Natalie Portman y Hayden Christiansen junto al director de 'Episodio VII: El Despertar de la Fuerza'. En 48 horas se grabó lo que después apenas fueron dos minutos de metraje. Esos dos días revolucionaron a la ciudad. Más de 7.000 personas trataron de hacerse con un papel de figurante, aunque sólo cincuenta afortunados pueden decir que formaron parte de una de las sagas más importantes del cine. El perímetro de la Plaza de España estaba completamente cerrado y los admiradores se agolpaban en las rejas del Parque de María Luisa para intentar ver a sus ídolos.

Tras 'El despertar de la fuerza', la galaxia regresó a España. En junio de 2017 'Han Solo: Una historia de Star Wars' se rodó en el Valle de Pecenescal, en el Parque Natural de Jandía (Fuerteventura). El equipo de producción seleccionó esta isla canaria por su entorno de dunas y el clima. Algunas de las escenas singulares de esta producción en Fuerteventura sirvieron para evocar a la mítica tierra natal de Han Solo. La grabación de la película de Disney dejó entre 13 y 15 millones de euros de beneficios económicos en la isla, según dijeron entonces fuentes del Cabildo de Fuerteventura.